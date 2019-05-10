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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:29
Во-первых, про цену /10 это откровенное вранье! Средняя стоимость комплекта билетов осталась на уровне 1800 грн, что в долларах, соответственно, в 3.5 раза дешевле. При этом снизилось и качество сервиса, и набор услуг (большая ручная кладь, весь багаж и все питание - за дополнительные деньги, изменение дат и неявка на рейс - штраф 95-100% стоимости билета, посадка в дальних аэропортах европейских городов с увеличением дальнейших логистических затрат).
Ну а во-вторых, все без исключения аэропорты, куда зашли лоукостеры, были модернизированы для увеличения пассажиропотока не при Омеляне в Кабмине Яценюка и Гройсмана, а при Колесникове в Кабмине Азарова.
Реальная заслуга Омеляна лишь одна - успешное лоббирование отмены пошлин и НДС при ввозе электрокаров.
В авиации (как и ж/д) этому Министру инфраструктуры посчастливилось работать на 100%-ой инфраструктуре папередников
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zРадио
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:21
zРадио написав:
Во-первых, про цену /10 это откровенное вранье! Средняя стоимость комплекта билетов осталась на уровне 1800 грн, что в долларах,
.......
По-моему, Вы погорячились.
Как правило, если удаётся найти билет туда за 20 евро, то обратно выходит 60 евро. Так это не средняя цена, а минимум, на тех же лоукостах бывает заметно дороже.
У МАУ взять дешёвый билет почти невозможно. Товарищ брал в октябре Х-Тель-Авив на начало апреля, т.е. за полгода - по миним. цене 80 долл. взять не удалось, взял где-то за 320.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:27
очередная поганая ложь от этой сволочи критикуса
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:28
прапор и ватный критикус соревнуются в невежестве, демагогии и лжи.
аплодирую модераторам стоя за идею создать такую ветку и освободить остальной форум от этих клоунов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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