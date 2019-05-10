Додано: Суб 11 тра, 2019 15:28

прапор и ватный критикус соревнуются в невежестве, демагогии и лжи.

аплодирую модераторам стоя за идею создать такую ветку и освободить остальной форум от этих клоунов.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.