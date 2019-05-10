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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2864286528662867>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 135
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
41
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:29

  airmax78 написав:"Мне от этого безвиза ни тепло ни холодно - я и без него ездил куда мне нужно было"(с) https://news.finance.ua/ru/news/-/44889 ... -2013-goda


Во-первых, про цену /10 это откровенное вранье! Средняя стоимость комплекта билетов осталась на уровне 1800 грн, что в долларах, соответственно, в 3.5 раза дешевле. При этом снизилось и качество сервиса, и набор услуг (большая ручная кладь, весь багаж и все питание - за дополнительные деньги, изменение дат и неявка на рейс - штраф 95-100% стоимости билета, посадка в дальних аэропортах европейских городов с увеличением дальнейших логистических затрат).

Ну а во-вторых, все без исключения аэропорты, куда зашли лоукостеры, были модернизированы для увеличения пассажиропотока не при Омеляне в Кабмине Яценюка и Гройсмана, а при Колесникове в Кабмине Азарова.

Реальная заслуга Омеляна лишь одна - успешное лоббирование отмены пошлин и НДС при ввозе электрокаров.

В авиации (как и ж/д) этому Министру инфраструктуры посчастливилось работать на 100%-ой инфраструктуре папередников
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:21

  zРадио написав:
  airmax78 написав:"Мне от этого безвиза ни тепло ни холодно - я и без него ездил куда мне нужно было"(с) https://news.finance.ua/ru/news/-/44889 ... -2013-goda


Во-первых, про цену /10 это откровенное вранье! Средняя стоимость комплекта билетов осталась на уровне 1800 грн, что в долларах,
.......

По-моему, Вы погорячились. :)
Как правило, если удаётся найти билет туда за 20 евро, то обратно выходит 60 евро. Так это не средняя цена, а минимум, на тех же лоукостах бывает заметно дороже.
У МАУ взять дешёвый билет почти невозможно. Товарищ брал в октябре Х-Тель-Авив на начало апреля, т.е. за полгода - по миним. цене 80 долл. взять не удалось, взял где-то за 320.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:27

очередная поганая ложь от этой сволочи критикуса
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:28

прапор и ватный критикус соревнуются в невежестве, демагогии и лжи.
аплодирую модераторам стоя за идею создать такую ветку и освободить остальной форум от этих клоунов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:49

Re: Політичні дискусії

Слушайте, а что за день памяти политических репрессий 19 мая, если официальный сайт https://www.kmu.gov.ua/en/news/250001390
рассказывает про 21 мая... Вот чудеса, нашла 30 октября, нашла 21 мая, и вообще плавающий день памяти жертв это так по нашему...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:21

  stm написав:Слушайте, а что за день памяти политических репрессий 19 мая, если официальный сайт https://www.kmu.gov.ua/en/news/250001390
рассказывает про 21 мая... Вот чудеса, нашла 30 октября, нашла 21 мая, и вообще плавающий день памяти жертв это так по нашему...

В Украине 3-е воскресенье мая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:26

  Yuri_T написав:прапор и ватный критикус соревнуются в невежестве, демагогии и лжи.
аплодирую модераторам стоя за идею создать такую ветку и освободить остальной форум от этих клоунов.


Провокатор Yuri_T уже демонстративно плюет на правила форума, делая репост удаленных модератором сообщений!

Это вызов уже не мне - это вызов модераторам и администрации! Провокатор намекает, что правила писаны не для него, и на форуме у него индульгенция на оскорбления, троллинг и ложь!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:31

  zРадио написав:
Весьма неуклюжая попытка спрятать за формой содержание! Договор - это лишь инструмент закрепления намерий и оснований.

Так вот ВСЕ перечисленные договора и договоренности о включении/сохранении Галичины, Полесья и Западной Волыни в составе УССР, имели лишь одно основание - мощь СССР!

Если вы забыли, то я напомню:



Друг, я ничего не забыл ...
Это ты забыл, с чего начался спор.
А он начался с того, что тут один одесский ватан сказал, что мы должны благодарить Молотова и совдепию за придуманную ими запалную границу Украины и СССР.
А я ему напомнил, что эта граница - Линия Керзона - появилась б*** британскому лорду Керзону, когда еще не было вашей поганой совдепии. И совдепия не имеет к этому никакого отношения.
Британию и лорда Керзона надо за наши западные границы благодарить.
А вы тут уже несколько страниц надристали непонятно о чем.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:43

Libo

Сапог, опохмелился уже ? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:49

  Libo написав:
  zРадио написав:
Весьма неуклюжая попытка спрятать за формой содержание! Договор - это лишь инструмент закрепления намерий и оснований.

Так вот ВСЕ перечисленные договора и договоренности о включении/сохранении Галичины, Полесья и Западной Волыни в составе УССР, имели лишь одно основание - мощь СССР!

Если вы забыли, то я напомню:



Друг, я ничего не забыл ...
Это ты забыл, с чего начался спор.
А он начался с того, что тут один одесский ватан сказал, что мы должны благодарить Молотова и совдепию за придуманную ими запалную границу Украины и СССР.
А я ему напомнил, что эта граница - Линия Керзона - появилась б*** британскому лорду Керзону, когда еще не было вашей поганой совдепии. И совдепия не имеет к этому никакого отношения.
Британию и лорда Керзона надо за наши западные границы благодарить.
А вы тут уже несколько страниц надристали непонятно о чем.
8) 8) 8)


А лорд Керзон эту границу рисовал с мыслями об Украине ("весь мир с нами" еще 100 лет назад? :mrgreen:), или все же в рамках междусобойных договоренностей Антанты, а после распада Российской империи - по итогу наступления войск РККА Буденного и Тухачевского по всему западному фронту современной Украины и Беларуси?

Ну такое мелете - на уши не натягивается! Я вам даже название наступательной кампании дал (Киевская операция РККА 1920-го), в ходе которой Польша обратилась за защитой к Антанте, и по указаниям того самого Керзона не сопротивлялась вплоть до 50-километровой зоны линии, которую он провел на Парижской мирной конференции (1919-го).

Историю учите, друг! Голос дипломатии УНР Антанта никогда не слышала! Мир как тогда, так и сейчас уважает лишь грубую силу, которой век назад была военщина, а сейчас - военщина и капитал.
zРадио
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