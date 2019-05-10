Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Во-первых, про цену /10 это откровенное вранье! Средняя стоимость комплекта билетов осталась на уровне 1800 грн, что в долларах, соответственно, в 3.5 раза дешевле. При этом снизилось и качество сервиса, и набор услуг (большая ручная кладь, весь багаж и все питание - за дополнительные деньги, изменение дат и неявка на рейс - штраф 95-100% стоимости билета, посадка в дальних аэропортах европейских городов с увеличением дальнейших логистических затрат).
Ну а во-вторых, все без исключения аэропорты, куда зашли лоукостеры, были модернизированы для увеличения пассажиропотока не при Омеляне в Кабмине Яценюка и Гройсмана, а при Колесникове в Кабмине Азарова.
Реальная заслуга Омеляна лишь одна - успешное лоббирование отмены пошлин и НДС при ввозе электрокаров.
В авиации (как и ж/д) этому Министру инфраструктуры посчастливилось работать на 100%-ой инфраструктуре папередников
Во-первых, про цену /10 это откровенное вранье! Средняя стоимость комплекта билетов осталась на уровне 1800 грн, что в долларах, .......
По-моему, Вы погорячились. Как правило, если удаётся найти билет туда за 20 евро, то обратно выходит 60 евро. Так это не средняя цена, а минимум, на тех же лоукостах бывает заметно дороже. У МАУ взять дешёвый билет почти невозможно. Товарищ брал в октябре Х-Тель-Авив на начало апреля, т.е. за полгода - по миним. цене 80 долл. взять не удалось, взял где-то за 320.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Слушайте, а что за день памяти политических репрессий 19 мая, если официальный сайт https://www.kmu.gov.ua/en/news/250001390 рассказывает про 21 мая... Вот чудеса, нашла 30 октября, нашла 21 мая, и вообще плавающий день памяти жертв это так по нашему...
stm написав:Слушайте, а что за день памяти политических репрессий 19 мая, если официальный сайт https://www.kmu.gov.ua/en/news/250001390 рассказывает про 21 мая... Вот чудеса, нашла 30 октября, нашла 21 мая, и вообще плавающий день памяти жертв это так по нашему...
В Украине 3-е воскресенье мая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав: Весьма неуклюжая попытка спрятать за формой содержание! Договор - это лишь инструмент закрепления намерий и оснований.
Так вот ВСЕ перечисленные договора и договоренности о включении/сохранении Галичины, Полесья и Западной Волыни в составе УССР, имели лишь одно основание - мощь СССР!
Если вы забыли, то я напомню:
Друг, я ничего не забыл ... Это ты забыл, с чего начался спор. А он начался с того, что тут один одесский ватан сказал, что мы должны благодарить Молотова и совдепию за придуманную ими запалную границу Украины и СССР. А я ему напомнил, что эта граница - Линия Керзона - появилась б*** британскому лорду Керзону, когда еще не было вашей поганой совдепии. И совдепия не имеет к этому никакого отношения. Британию и лорда Керзона надо за наши западные границы благодарить. А вы тут уже несколько страниц надристали непонятно о чем.
zРадио написав: Весьма неуклюжая попытка спрятать за формой содержание! Договор - это лишь инструмент закрепления намерий и оснований.
Так вот ВСЕ перечисленные договора и договоренности о включении/сохранении Галичины, Полесья и Западной Волыни в составе УССР, имели лишь одно основание - мощь СССР!
Если вы забыли, то я напомню:
Друг, я ничего не забыл ... Это ты забыл, с чего начался спор. А он начался с того, что тут один одесский ватан сказал, что мы должны благодарить Молотова и совдепию за придуманную ими запалную границу Украины и СССР. А я ему напомнил, что эта граница - Линия Керзона - появилась б*** британскому лорду Керзону, когда еще не было вашей поганой совдепии. И совдепия не имеет к этому никакого отношения. Британию и лорда Керзона надо за наши западные границы благодарить. А вы тут уже несколько страниц надристали непонятно о чем.
А лорд Керзон эту границу рисовал с мыслями об Украине ("весь мир с нами" еще 100 лет назад? ), или все же в рамках междусобойных договоренностей Антанты, а после распада Российской империи - по итогу наступления войск РККА Буденного и Тухачевского по всему западному фронту современной Украины и Беларуси?
Ну такое мелете - на уши не натягивается! Я вам даже название наступательной кампании дал (Киевская операция РККА 1920-го), в ходе которой Польша обратилась за защитой к Антанте, и по указаниям того самого Керзона не сопротивлялась вплоть до 50-километровой зоны линии, которую он провел на Парижской мирной конференции (1919-го).
Историю учите, друг! Голос дипломатии УНР Антанта никогда не слышала! Мир как тогда, так и сейчас уважает лишь грубую силу, которой век назад была военщина, а сейчас - военщина и капитал.