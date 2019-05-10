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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:50
andrijk777 написав:Libo
Ви надто сильно вірите в теорію конспірології.
Ви думаєте що все це хто там спланував.... Бред це все. Все сталось як сталось і НІХТО цього не планував. Кожен діяв звичайно в своїх інтересах і "планував" свої
дії для своєї
вигоди, що є природнім.
Для доказу моїх слів - гляньте на Японію. Чому ніхто з вас не згадав Японію - один з ключових гравців ВВ2.
І саме Японія зробила самий тупий крок в цій війні - напала на США. Якби вона напала на СССР - СССР би загнувся і все, Німеччині би були розв"язані руки і країни осі б перемогли(по меншій мірі в Євразії). Між іншим СССР їй за це "подякував" і сам на неї напав.
Чи може масони також заставили японців напасти? - Ну якщо масони можуть заставити будь-яку країну робити що вони хочуть - значить вони і є володарями світу. Можете в це вірити - але це повний бред, по-моєму.
Друг, у вас антихристов все беды от того, что вы тупо верите в случайности ...
Вселенная организована случайно, Солнце светит случайно, жизнь и миллионы видов живых организмов тоже случайно, в политике тоже все случайно ...
А ведь везде идея. Везде план. Всё закономерно. Всё по замыслу Планировщика.
Имейте это в виду.
В твоем случае. Напади Япония на СССР. Совдепии тут же кирдык. Европа под немцами. Против Германии и Японии остается только США и полуживая Британия. Фактически одни США против остального мира. Это конец всему.
А Планировщиком был задуман благоприятный исход...
Что Он сделал? Правильно. Запустил Японию на США, Турцию нейтрализовал, чтобы дать СССР возможность разобраться с немцами в Европе, а потом кончить с Японией и поставить во главе человечества США.
Волк, коза и капуста.
Планировщик всегда делает всё правильно. Коза у него никогда не сьест капусту, а волк козу.
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Libo
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:56
ЛАД написав: zРадио написав:
Во-первых, про цену /10 это откровенное вранье! Средняя стоимость комплекта билетов осталась на уровне 1800 грн, что в долларах,
.......
По-моему, Вы погорячились.
Как правило, если удаётся найти билет туда за 20 евро, то обратно выходит 60 евро. Так это не средняя цена, а минимум, на тех же лоукостах бывает заметно дороже.
У МАУ взять дешёвый билет почти невозможно. Товарищ брал в октябре Х-Тель-Авив на начало апреля, т.е. за полгода - по миним. цене 80 долл. взять не удалось, взял где-то за 320.
Я брал стоимость на тогда регулярных авиалиний, а стоимость на сейчас - лоу-костов. При этом указал на то, что это абсолютно разные по уровню комфорта и наполнения продукты.
Стоимость же билетов регулярных авиалиний за 6 лет не снизилась в долларах ни на цент (ну а в гривнах и вовсе выросла пропорционально валюте в 3.5 раза).
Просто МАУ, лидер по объему перевозок, перешли в сегмент лоу-костов, тем самым сдвинув среднюю цену билета в другой (низкий) сегмент рынка.
А билет в Париж и назад от Air France как стоил 300 евро, так и стоит...
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:59
zРадио написав:
А лорд Керзон эту границу рисовал с мыслями об Украине ("весь мир с нами" еще 100 лет назад?
), ли все же в рамках междусобойных договоренностей Антанты, а после распада Российской империи - по итогу наступления войск РККА Буденного и Тухачевского по всему западному фронту современной Украины и Беларуси?
Ну такое мелете - на уши не натягивается! Я вам даже название наступательной кампании дал (Киевская операция РККА 1920-го), в ходе которой Польша обратилась за защитой к Антанте, и по указаниям того самого Керзона не сопротивлялась вплоть до 50-километровой зоны линии, которую он провел на Парижской мирной конференции (1919-го).
Историю учите, друг! Голос дипломатии УНР Антанта никогда не слышала! Мир как тогда, так и сейчас уважает лишь грубую силу, которой век назад была военщина, а сейчас - военщина и капитал.
Почитай чем кончился поход Тухачевского и Буденного в Польшу и где в результате этого прошла западная граница СССР и Украины.
В 1939-м только вернулись на линию Керзона. И не в результате побед твоей совдепии, а в результате сговора людоеда Сталина с людоедом Гитлером и подлого и предательского нападения совдепии на своего союзника - Польшу.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:05
Libo написав:
Почитай чем кончился поход Тухачевского и Буденного в Польшу и где в результате этого прошла западная граница СССР и Украины.
В 1939-м только вернулись на линию Керзона. И не в результате побед твоей совдепии, а в результате сговора людоеда Сталина с людоедом Гитлером и подлого и предательского нападения совдепии на своего союзника - Польшу.
Я знаю, чем закончился этот поход, но факт остается фактом - Антанта (руками Керзона) нарисовала эту линию под давлением "военного авторитета" Российской Империи и СССР, а не под давлением дипломатии УНР!
И раз уж ты сравнил по уровню людоедства Гитлера и Сталина, ответь не петляя
на вопрос - почему первому Польша объявила войну, а второму - нет?
Я согласен с мнением Черчилля - потому что первый был куда большим злом, чем второй. А теперь, пож-ста, твой вариант ответа!
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:05
zРадио написав:
Историю учите, друг!
Передай своему яйцу, чтоб оно не учило мою 30 см курицу.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:19
zРадио написав:
Я знаю, чем закончился этот поход, но факт остается фактом - Антанта (руками Керзона) нарисовала эту линию под давлением "военного авторитета" Российской Империи и СССР, а не под давлением дипломатии УНР!
И раз уж ты сравнил по уровню людоедства Гитлера и Сталина, ответь не петляя
на вопрос - почему первому Польша объявила войну, а второму - нет?
Я согласен с мнением Черчилля - потому что первый был куда большим злом, чем второй. А теперь, пож-ста, твой вариант ответа!
А я тебе расскажу. Пилсудский дал Тухачевскому и Буденному по фаске. СССР было вынуждено уйти из Польши, отказаться от линии Керзона и отдать Польше Западную Украину.
Польша не объявила войну Сталину только потому, что советские войска вторглись в польскую в то время Западную Украину лишь через 2 недели после нападения на Польшу Германии. Польских войск там уже не было - все они были уже переброшены на гермнский фронт. Войска встречали как защитников от Гитлера. Местные еще не понимали, что СССР и Сталин ни чуть не лучше Гитлера и фашистской Германии. Польша уже понимала, что придется куда-то эвакуировать оставшуюся армию для дальнейшей борьбы с главным врагом. Для этого можно было договориться с другим агрессором - СССР - во имя спасения своей армии. Они же не знали, что Сталин уничтожит эту польскую армию и весь её офицерский состав.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:24
Libo написав: andrijk777 написав:Libo
Ви надто сильно вірите в теорію конспірології.
Ви думаєте що все це хто там спланував.... Бред це все. Все сталось як сталось і НІХТО цього не планував. Кожен діяв звичайно в своїх інтересах і "планував" свої
дії для своєї
вигоди, що є природнім.
Для доказу моїх слів - гляньте на Японію. Чому ніхто з вас не згадав Японію - один з ключових гравців ВВ2.
І саме Японія зробила самий тупий крок в цій війні - напала на США. Якби вона напала на СССР - СССР би загнувся і все, Німеччині би були розв"язані руки і країни осі б перемогли(по меншій мірі в Євразії). Між іншим СССР їй за це "подякував" і сам на неї напав.
Чи може масони також заставили японців напасти? - Ну якщо масони можуть заставити будь-яку країну робити що вони хочуть - значить вони і є володарями світу. Можете в це вірити - але це повний бред, по-моєму.
Друг, у вас антихристов все беды от того, что вы тупо верите в случайности ...
Вселенная организована случайно, Солнце светит случайно, жизнь и миллионы видов живых организмов тоже случайно, в политике тоже все случайно ...
А ведь везде идея. Везде план. Всё закономерно. Всё по замыслу Планировщика.
Имейте это в виду.
В твоем случае. Напади Япония на СССР. Совдепии тут же кирдык. Европа под немцами. Против Германии и Японии остается только США и полуживая Британия. Фактически одни США против остального мира. Это конец всему.
А Планировщиком был задуман благоприятный исход...
Что Он сделал? Правильно. Запустил Японию на США, Турцию нейтрализовал, чтобы дать СССР возможность разобраться с немцами в Европе, а потом кончить с Японией и поставить во главе человечества США.
Волк, коза и капуста.
Планировщик всегда делает всё правильно. Коза у него никогда не сьест капусту, а волк козу.
Че за бред? Який нафіг Планировщик?Хто це такий?
Матрицю передивились? Може це Бог?
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:36
Ну о чем еще можно тут с вами дискутировать?
Навоз. Скотина. Мужики.
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Libo
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:39
Libo написав: detroytred написав:
Кто тонко рассчитал-то?))
Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).
Тонко всё расчитали масоны.
Господство над миром получили арийцы-интернационалисты, которые жили в дружбе с евреями за океаном и были ярыми приверженцами капитализма и крупного капитала.
Ясно как божий день.
Арийцы Германии, которые были националистами, социалистами, расистами и антисемитами проиграли борьбу за господство миром своим американским единокровным братьям.
Две ветви исторической эволюции арийской расы.
Сейчас они снова сливаются в одну для усиления их мирового господства.
арiйцi воювали з арiйцями i виграли арiйцi,
я правельно поняв?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:42
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Суб 11 тра, 2019 18:08, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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