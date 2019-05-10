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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 28652866286728682869> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 135 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 45 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 41 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 135 Додано: Суб 11 тра, 2019 16:50 andrijk777 написав: Libo

Ви надто сильно вірите в теорію конспірології.

Ви думаєте що все це хто там спланував.... Бред це все. Все сталось як сталось і НІХТО цього не планував. Кожен діяв звичайно в своїх інтересах і "планував" свої дії для своєї вигоди, що є природнім.

Для доказу моїх слів - гляньте на Японію. Чому ніхто з вас не згадав Японію - один з ключових гравців ВВ2.

І саме Японія зробила самий тупий крок в цій війні - напала на США. Якби вона напала на СССР - СССР би загнувся і все, Німеччині би були розв"язані руки і країни осі б перемогли(по меншій мірі в Євразії). Між іншим СССР їй за це "подякував" і сам на неї напав.

Чи може масони також заставили японців напасти? - Ну якщо масони можуть заставити будь-яку країну робити що вони хочуть - значить вони і є володарями світу. Можете в це вірити - але це повний бред, по-моєму. Ви надто сильно вірите в теорію конспірології.Ви думаєте що все це хто там спланував.... Бред це все. Все сталось як сталось і НІХТО цього не планував. Кожен діяв звичайно в своїх інтересах і "планував"дії длявигоди, що є природнім.Для доказу моїх слів - гляньте на Японію. Чому ніхто з вас не згадав Японію - один з ключових гравців ВВ2.І саме Японія зробила самий тупий крок в цій війні - напала на США. Якби вона напала на СССР - СССР би загнувся і все, Німеччині би були розв"язані руки і країни осі б перемогли(по меншій мірі в Євразії). Між іншим СССР їй за це "подякував" і сам на неї напав.Чи може масони також заставили японців напасти? - Ну якщо масони можуть заставити будь-яку країну робити що вони хочуть - значить вони і є володарями світу. Можете в це вірити - але це повний бред, по-моєму.



Друг, у вас антихристов все беды от того, что вы тупо верите в случайности ...

Вселенная организована случайно, Солнце светит случайно, жизнь и миллионы видов живых организмов тоже случайно, в политике тоже все случайно ...

А ведь везде идея. Везде план. Всё закономерно. Всё по замыслу Планировщика.

Имейте это в виду.

В твоем случае. Напади Япония на СССР. Совдепии тут же кирдык. Европа под немцами. Против Германии и Японии остается только США и полуживая Британия. Фактически одни США против остального мира. Это конец всему.

А Планировщиком был задуман благоприятный исход...

Что Он сделал? Правильно. Запустил Японию на США, Турцию нейтрализовал, чтобы дать СССР возможность разобраться с немцами в Европе, а потом кончить с Японией и поставить во главе человечества США.

Волк, коза и капуста.

Планировщик всегда делает всё правильно. Коза у него никогда не сьест капусту, а волк козу.

Друг, у вас антихристов все беды от того, что вы тупо верите в случайности ...Вселенная организована случайно, Солнце светит случайно, жизнь и миллионы видов живых организмов тоже случайно, в политике тоже все случайно ...А ведь везде идея. Везде план. Всё закономерно. Всё по замыслу Планировщика.Имейте это в виду.В твоем случае. Напади Япония на СССР. Совдепии тут же кирдык. Европа под немцами. Против Германии и Японии остается только США и полуживая Британия. Фактически одни США против остального мира. Это конец всему.А Планировщиком был задуман благоприятный исход...Что Он сделал? Правильно. Запустил Японию на США, Турцию нейтрализовал, чтобы дать СССР возможность разобраться с немцами в Европе, а потом кончить с Японией и поставить во главе человечества США.Волк, коза и капуста.Планировщик всегда делает всё правильно. Коза у него никогда не сьест капусту, а волк козу. Libo 2

Повідомлень: 7090 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 16:56 ЛАД написав: zРадио написав: airmax78 написав: "Мне от этого безвиза ни тепло ни холодно - я и без него ездил куда мне нужно было"(с) "Мне от этого безвиза ни тепло ни холодно - я и без него ездил куда мне нужно было"(с) https://news.finance.ua/ru/news/-/44889 ... -2013-goda



Во-первых, про цену /10 это откровенное вранье! Средняя стоимость комплекта билетов осталась на уровне 1800 грн, что в долларах,

.......

Во-первых, про цену /10 это откровенное вранье! Средняя стоимость комплекта билетов осталась на уровне 1800 грн, что в долларах,.......

По-моему, Вы погорячились.

Как правило, если удаётся найти билет туда за 20 евро, то обратно выходит 60 евро. Так это не средняя цена, а минимум, на тех же лоукостах бывает заметно дороже.

У МАУ взять дешёвый билет почти невозможно. Товарищ брал в октябре Х-Тель-Авив на начало апреля, т.е. за полгода - по миним. цене 80 долл. взять не удалось, взял где-то за 320. По-моему, Вы погорячились.Как правило, если удаётся найти билет туда за 20 евро, то обратно выходит 60 евро. Так это не средняя цена, а минимум, на тех же лоукостах бывает заметно дороже.У МАУ взять дешёвый билет почти невозможно. Товарищ брал в октябре Х-Тель-Авив на начало апреля, т.е. за полгода - по миним. цене 80 долл. взять не удалось, взял где-то за 320.



Я брал стоимость на тогда регулярных авиалиний, а стоимость на сейчас - лоу-костов. При этом указал на то, что это абсолютно разные по уровню комфорта и наполнения продукты.



Стоимость же билетов регулярных авиалиний за 6 лет не снизилась в долларах ни на цент (ну а в гривнах и вовсе выросла пропорционально валюте в 3.5 раза).



Просто МАУ, лидер по объему перевозок, перешли в сегмент лоу-костов, тем самым сдвинув среднюю цену билета в другой (низкий) сегмент рынка.



А билет в Париж и назад от Air France как стоил 300 евро, так и стоит... Я брал стоимость на тогда регулярных авиалиний, а стоимость на сейчас - лоу-костов. При этом указал на то, что это абсолютно разные по уровню комфорта и наполнения продукты.Стоимость же билетов регулярных авиалиний за 6 лет не снизилась в долларах ни на цент (ну а в гривнах и вовсе выросла пропорционально валюте в 3.5 раза).Просто МАУ, лидер по объему перевозок, перешли в сегмент лоу-костов, тем самым сдвинув среднюю цену билета в другой (низкий) сегмент рынка.А билет в Париж и назад от Air France как стоил 300 евро, так и стоит... zРадио

Повідомлень: 2224 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 16:59 zРадио написав: А лорд Керзон эту границу рисовал с мыслями об Украине ("весь мир с нами" еще 100 лет назад? ), ли все же в рамках междусобойных договоренностей Антанты, а после распада Российской империи - по итогу наступления войск РККА Буденного и Тухачевского по всему западному фронту современной Украины и Беларуси?



Ну такое мелете - на уши не натягивается! Я вам даже название наступательной кампании дал (Киевская операция РККА 1920-го), в ходе которой Польша обратилась за защитой к Антанте, и по указаниям того самого Керзона не сопротивлялась вплоть до 50-километровой зоны линии, которую он провел на Парижской мирной конференции (1919-го).



Историю учите, друг! Голос дипломатии УНР Антанта никогда не слышала! Мир как тогда, так и сейчас уважает лишь грубую силу, которой век назад была военщина, а сейчас - военщина и капитал. А лорд Керзон эту границу рисовал с мыслями об Украине ("весь мир с нами" еще 100 лет назад?), ли все же в рамках междусобойных договоренностей Антанты, а после распада Российской империи - по итогу наступления войск РККА Буденного и Тухачевского по всему западному фронту современной Украины и Беларуси?Ну такое мелете - на уши не натягивается! Я вам даже название наступательной кампании дал (Киевская операция РККА 1920-го), в ходе которой Польша обратилась за защитой к Антанте, и по указаниям того самого Керзона не сопротивлялась вплоть до 50-километровой зоны линии, которую он провел на Парижской мирной конференции (1919-го).Историю учите, друг! Голос дипломатии УНР Антанта никогда не слышала! Мир как тогда, так и сейчас уважает лишь грубую силу, которой век назад была военщина, а сейчас - военщина и капитал.



Почитай чем кончился поход Тухачевского и Буденного в Польшу и где в результате этого прошла западная граница СССР и Украины.

В 1939-м только вернулись на линию Керзона. И не в результате побед твоей совдепии, а в результате сговора людоеда Сталина с людоедом Гитлером и подлого и предательского нападения совдепии на своего союзника - Польшу. Почитай чем кончился поход Тухачевского и Буденного в Польшу и где в результате этого прошла западная граница СССР и Украины.В 1939-м только вернулись на линию Керзона. И не в результате побед твоей совдепии, а в результате сговора людоеда Сталина с людоедом Гитлером и подлого и предательского нападения совдепии на своего союзника - Польшу. Libo 2

Повідомлень: 7090 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 17:05 Libo написав:

Почитай чем кончился поход Тухачевского и Буденного в Польшу и где в результате этого прошла западная граница СССР и Украины.

В 1939-м только вернулись на линию Керзона. И не в результате побед твоей совдепии, а в результате сговора людоеда Сталина с людоедом Гитлером и подлого и предательского нападения совдепии на своего союзника - Польшу. Почитай чем кончился поход Тухачевского и Буденного в Польшу и где в результате этого прошла западная граница СССР и Украины.В 1939-м только вернулись на линию Керзона. И не в результате побед твоей совдепии, а в результате сговора людоеда Сталина с людоедом Гитлером и подлого и предательского нападения совдепии на своего союзника - Польшу.



Я знаю, чем закончился этот поход, но факт остается фактом - Антанта (руками Керзона) нарисовала эту линию под давлением "военного авторитета" Российской Империи и СССР, а не под давлением дипломатии УНР!



И раз уж ты сравнил по уровню людоедства Гитлера и Сталина, ответь не петляя на вопрос - почему первому Польша объявила войну, а второму - нет?



Я согласен с мнением Черчилля - потому что первый был куда большим злом, чем второй. А теперь, пож-ста, твой вариант ответа! Я знаю, чем закончился этот поход, но факт остается фактом - Антанта (руками Керзона) нарисовала эту линию под давлением "военного авторитета" Российской Империи и СССР, а не под давлением дипломатии УНР!И раз уж ты сравнил по уровню людоедства Гитлера и Сталина, ответьна вопрос - почему первому Польша объявила войну, а второму - нет?Я согласен с мнением Черчилля - потому что первый был куда большим злом, чем второй. А теперь, пож-ста, твой вариант ответа! zРадио

Повідомлень: 2224 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 17:05 zРадио написав:

Историю учите, друг! Историю учите, друг!



Передай своему яйцу, чтоб оно не учило мою 30 см курицу. Передай своему яйцу, чтоб оно не учило мою 30 см курицу. Libo 2

Повідомлень: 7090 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 17:19 zРадио написав:

Я знаю, чем закончился этот поход, но факт остается фактом - Антанта (руками Керзона) нарисовала эту линию под давлением "военного авторитета" Российской Империи и СССР, а не под давлением дипломатии УНР!



И раз уж ты сравнил по уровню людоедства Гитлера и Сталина, ответь не петляя на вопрос - почему первому Польша объявила войну, а второму - нет?



Я согласен с мнением Черчилля - потому что первый был куда большим злом, чем второй. А теперь, пож-ста, твой вариант ответа! Я знаю, чем закончился этот поход, но факт остается фактом - Антанта (руками Керзона) нарисовала эту линию под давлением "военного авторитета" Российской Империи и СССР, а не под давлением дипломатии УНР!И раз уж ты сравнил по уровню людоедства Гитлера и Сталина, ответьна вопрос - почему первому Польша объявила войну, а второму - нет?Я согласен с мнением Черчилля - потому что первый был куда большим злом, чем второй. А теперь, пож-ста, твой вариант ответа!



А я тебе расскажу. Пилсудский дал Тухачевскому и Буденному по фаске. СССР было вынуждено уйти из Польши, отказаться от линии Керзона и отдать Польше Западную Украину.

Польша не объявила войну Сталину только потому, что советские войска вторглись в польскую в то время Западную Украину лишь через 2 недели после нападения на Польшу Германии. Польских войск там уже не было - все они были уже переброшены на гермнский фронт. Войска встречали как защитников от Гитлера. Местные еще не понимали, что СССР и Сталин ни чуть не лучше Гитлера и фашистской Германии. Польша уже понимала, что придется куда-то эвакуировать оставшуюся армию для дальнейшей борьбы с главным врагом. Для этого можно было договориться с другим агрессором - СССР - во имя спасения своей армии. Они же не знали, что Сталин уничтожит эту польскую армию и весь её офицерский состав. А я тебе расскажу. Пилсудский дал Тухачевскому и Буденному по фаске. СССР было вынуждено уйти из Польши, отказаться от линии Керзона и отдать Польше Западную Украину.Польша не объявила войну Сталину только потому, что советские войска вторглись в польскую в то время Западную Украину лишь через 2 недели после нападения на Польшу Германии. Польских войск там уже не было - все они были уже переброшены на гермнский фронт. Войска встречали как защитников от Гитлера. Местные еще не понимали, что СССР и Сталин ни чуть не лучше Гитлера и фашистской Германии. Польша уже понимала, что придется куда-то эвакуировать оставшуюся армию для дальнейшей борьбы с главным врагом. Для этого можно было договориться с другим агрессором - СССР - во имя спасения своей армии. Они же не знали, что Сталин уничтожит эту польскую армию и весь её офицерский состав. Libo 2

Повідомлень: 7090 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 17:24 Libo написав: andrijk777 написав: Libo

Ви надто сильно вірите в теорію конспірології.

Ви думаєте що все це хто там спланував.... Бред це все. Все сталось як сталось і НІХТО цього не планував. Кожен діяв звичайно в своїх інтересах і "планував" свої дії для своєї вигоди, що є природнім.

Для доказу моїх слів - гляньте на Японію. Чому ніхто з вас не згадав Японію - один з ключових гравців ВВ2.

І саме Японія зробила самий тупий крок в цій війні - напала на США. Якби вона напала на СССР - СССР би загнувся і все, Німеччині би були розв"язані руки і країни осі б перемогли(по меншій мірі в Євразії). Між іншим СССР їй за це "подякував" і сам на неї напав.

Чи може масони також заставили японців напасти? - Ну якщо масони можуть заставити будь-яку країну робити що вони хочуть - значить вони і є володарями світу. Можете в це вірити - але це повний бред, по-моєму. Ви надто сильно вірите в теорію конспірології.Ви думаєте що все це хто там спланував.... Бред це все. Все сталось як сталось і НІХТО цього не планував. Кожен діяв звичайно в своїх інтересах і "планував"дії длявигоди, що є природнім.Для доказу моїх слів - гляньте на Японію. Чому ніхто з вас не згадав Японію - один з ключових гравців ВВ2.І саме Японія зробила самий тупий крок в цій війні - напала на США. Якби вона напала на СССР - СССР би загнувся і все, Німеччині би були розв"язані руки і країни осі б перемогли(по меншій мірі в Євразії). Між іншим СССР їй за це "подякував" і сам на неї напав.Чи може масони також заставили японців напасти? - Ну якщо масони можуть заставити будь-яку країну робити що вони хочуть - значить вони і є володарями світу. Можете в це вірити - але це повний бред, по-моєму.



Друг, у вас антихристов все беды от того, что вы тупо верите в случайности ...

Вселенная организована случайно, Солнце светит случайно, жизнь и миллионы видов живых организмов тоже случайно, в политике тоже все случайно ...

А ведь везде идея. Везде план. Всё закономерно. Всё по замыслу Планировщика.

Имейте это в виду.

В твоем случае. Напади Япония на СССР. Совдепии тут же кирдык. Европа под немцами. Против Германии и Японии остается только США и полуживая Британия. Фактически одни США против остального мира. Это конец всему.

А Планировщиком был задуман благоприятный исход...

Что Он сделал? Правильно. Запустил Японию на США, Турцию нейтрализовал, чтобы дать СССР возможность разобраться с немцами в Европе, а потом кончить с Японией и поставить во главе человечества США.

Волк, коза и капуста.

Планировщик всегда делает всё правильно. Коза у него никогда не сьест капусту, а волк козу. Друг, у вас антихристов все беды от того, что вы тупо верите в случайности ...Вселенная организована случайно, Солнце светит случайно, жизнь и миллионы видов живых организмов тоже случайно, в политике тоже все случайно ...А ведь везде идея. Везде план. Всё закономерно. Всё по замыслу Планировщика.Имейте это в виду.В твоем случае. Напади Япония на СССР. Совдепии тут же кирдык. Европа под немцами. Против Германии и Японии остается только США и полуживая Британия. Фактически одни США против остального мира. Это конец всему.А Планировщиком был задуман благоприятный исход...Что Он сделал? Правильно. Запустил Японию на США, Турцию нейтрализовал, чтобы дать СССР возможность разобраться с немцами в Европе, а потом кончить с Японией и поставить во главе человечества США.Волк, коза и капуста.Планировщик всегда делает всё правильно. Коза у него никогда не сьест капусту, а волк козу.



Че за бред? Який нафіг Планировщик?

Хто це такий?

Матрицю передивились? Може це Бог? Че за бред? Який нафіг Планировщик?Матрицю передивились? Може це Бог? andrijk777

Повідомлень: 1367 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 17:36 andrijk777 написав:

Че за бред? Який нафіг Планировщик?

Хто це такий?

Матрицю передивились? Може це Бог? Че за бред? Який нафіг Планировщик?Матрицю передивились? Може це Бог?



Ну о чем еще можно тут с вами дискутировать?

Навоз. Скотина. Мужики. Ну о чем еще можно тут с вами дискутировать?Навоз. Скотина. Мужики. Libo 2

Повідомлень: 7090 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 17:39 Libo написав: detroytred написав: Кто тонко рассчитал-то?))

Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).

Кто тонко рассчитал-то?))Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).



Тонко всё расчитали масоны.

Господство над миром получили арийцы-интернационалисты, которые жили в дружбе с евреями за океаном и были ярыми приверженцами капитализма и крупного капитала.

Ясно как божий день.

Арийцы Германии, которые были националистами, социалистами, расистами и антисемитами проиграли борьбу за господство миром своим американским единокровным братьям.

Две ветви исторической эволюции арийской расы.

Сейчас они снова сливаются в одну для усиления их мирового господства. Тонко всё расчитали масоны.Господство над миром получили арийцы-интернационалисты, которые жили в дружбе с евреями за океаном и были ярыми приверженцами капитализма и крупного капитала.Ясно как божий день.Арийцы Германии, которые были националистами, социалистами, расистами и антисемитами проиграли борьбу за господство миром своим американским единокровным братьям.Две ветви исторической эволюции арийской расы.Сейчас они снова сливаются в одну для усиления их мирового господства.

арiйцi воювали з арiйцями i виграли арiйцi,

я правельно поняв? арiйцi воювали з арiйцями i виграли арiйцi,я правельно поняв? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15423 З нами з: 09.03.14 Подякував: 924 раз. Подякували: 916 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 17:42 Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 11 тра, 2019 18:08, всього редагувалось 1 раз. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8160 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 28652866286728682869> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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