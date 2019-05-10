Додано: Суб 11 тра, 2019 18:12

freeze написав: Ukrainian написав: Посмотрите и подумайте праздник или день скорби? Посмотрите и подумайте праздник или день скорби?



Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ?

У вас родственники служили в колаборантских структурах? Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ?У вас родственники служили в колаборантских структурах?

Из лап гитлера в лапы сталина? Что праздновать то?##Дед который был коммунистом и получил ранение под сталинградом когда был ещё жив никогда на эти парады не ходил хотя всегда приглашалиГоворил что не хочет вспоминать ужасы тех времён ; в сталинграде ему хотелось взять кусок чёрного хлеба и зарится поглубже в землю##По данным Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны ранения получило 47 миллионов 150 тысяч советских граждан. Из этого числа около 10 миллионов вернулось с фронта с различными формами инвалидности. Из этого числа 775 тысяч с ранениями в область головы, 155 тысяч с одним глазом, 54 тысячи ослепших, 2,1 миллиона без одной ноги или без обоих ног, 3 миллиона без одной руки, 1,1 млн без обоих рукВ справочнике документов "ГУЛАГ: 1918-1960" (Москва, изд. "Материк", 2002) я обнаружил данные о том, что 27 мая 1946 г. была спешно создана сеть лагерей (в частности, Ольховский, Соликамский, Чистюинский и др.), куда свозились ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ (с явными признаками инвалидности) БЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ. Там их расстреливали, морили голодом, и так далее…. Прочитайте «Круги Ада «святого» народа». В Интернете ссылка на статью##Моё личное мнение что если бы немцы победили то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма