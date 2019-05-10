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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2866286728682869>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 135
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
41
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 17:43

  ЛАД написав:Libo
Господин капитан-прапорщик!
1. Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на Вы.
2. Меня приводят в восторг ваши конспирологические теории! Сразу всё становится ясно и понятно, как в первом классе. Но обычно такие простые объяснения ничему не соответствуют.
3. Этнический состав США:
Немцы ..................около 15%
Афроамериканцы около 13%
Мексиканцы ...... ...около 11%
Ирландцы ............около 10%
Англичане....... ......около 8%
Итальянцы....... .....около 6%
https://prousa.info/ethnic_groups
4. Бросьте щеголять своей русофобией и, приезжая покутить в Киеве после сидения на пальме, обвинять людей, живущих здесь в предательстве и коллаборантстве.

либо ж написав "етнообразуищее немци", 15% больше всiх
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 17:44

  Libo написав:
  ЛАД написав: Меня приводят в восторг ваши конспирологические теории! Сразу всё становится ясно и понятно, как в первом классе. Но обычно такие простые объяснения ничему не соответствуют.
3. Этнический состав США:
Немцы ..................около 15%
Афроамериканцы около 13%
Мексиканцы ...... ...около 11%
Ирландцы ............около 10%
Англичане....... ......около 8%
Итальянцы....... .....около 6%


Ты сам статистически подтверждаешь, что самый большой этнос в США это НЕМЦЫ.
Спасибо за помощь и поддержку. А то некоторые тут ставят под сомнение мои тезисы.
В твой пида-рашке этнических русских точно также относительное, а не абсолютное большинство, но они являются доминирующей нацией и формируют государственную повестку дня. Русский шовинизм, русский мир и пр.г. Даже в твоей столице Москве лиц русского этноса только 30%. Остальные украинцы и разные чурки.
Точно так и в США. Относительное большинство немцев и поэтому в стране немецкий орднунг. Арийцы! А не срань и пьянство, как в твоей пида-рашке. :lol:

не пора в бан расиста?
ау модери ви де?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 17:46

  Libo написав:Польша уже понимала, что придется куда-то эвакуировать оставшуюся армию для дальнейшей борьбы с главным врагом. Для этого можно было договориться с другим агрессором - СССР - во имя спасения своей армии. Они же не знали, что Сталин уничтожит эту польскую армию и весь её офицерский состав.


Интересно девки пляшут - Великобритания тоже объявила войну Гитлеру после вторжения последней в Польшу, и тоже НЕ объявила войну СССР после вторжения последнего в Польшу!

Надо же - и за какие такие свои войска в Польше дрожали Чемберлен и Черчилль, следуя твоей логике? :mrgreen:

А я то всегда считал, что они спасали своих во французском Дюнкерке, и при этом не вели переговоров с Гитлером и не отменяли состояние войны с Германией!

Твоя теория не выдерживает никакой критики, но ты продолжаешь писать все бОльшую анихею только чтобы оправдать пропагандистское клише Порошенко о том, что коммунизм и нацизм - это вещи одного порядка, с чем, кстати, даже сами немцы никогда не согласятся!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 17:49

  airmax78 написав:"Мне от этого безвиза ни тепло ни холодно - я и без него ездил куда мне нужно было"(с) https://news.finance.ua/ru/news/-/44889 ... -2013-goda

долярчику теж
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:04

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:Моё личное мнение что если бы немцы победили то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма


Судя по фото на вашей аватарке у вас есть примесь цыганской крови.

Не знаю как вообще с жертвами, но лично для вас победа над нацистской Германией должно быть самым большим праздником в жизни. Для остальных, наверное, по желанию.

А так мне мой тесть рассказывал, что в их житомирском селе немцы даже давали детям конфетки.
Правда растреляли одну семью, которая прятала евреев, вместе с евреями. А в принципе у тестя на всю жизнь запомнились именно конфетки. Настоящий бандеровец, хороший человек, любил я с ним выпить.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:12

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Посмотрите и подумайте праздник или день скорби?


Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ?
У вас родственники служили в колаборантских структурах?


Из лап гитлера в лапы сталина? Что праздновать то?
##
Дед который был коммунистом и получил ранение под сталинградом когда был ещё жив никогда на эти парады не ходил хотя всегда приглашали
Говорил что не хочет вспоминать ужасы тех времён ; в сталинграде ему хотелось взять кусок чёрного хлеба и зарится поглубже в землю

##
По данным Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны ранения получило 47 миллионов 150 тысяч советских граждан. Из этого числа около 10 миллионов вернулось с фронта с различными формами инвалидности. Из этого числа 775 тысяч с ранениями в область головы, 155 тысяч с одним глазом, 54 тысячи ослепших, 2,1 миллиона без одной ноги или без обоих ног, 3 миллиона без одной руки, 1,1 млн без обоих рук
В справочнике документов "ГУЛАГ: 1918-1960" (Москва, изд. "Материк", 2002) я обнаружил данные о том, что 27 мая 1946 г. была спешно создана сеть лагерей (в частности, Ольховский, Соликамский, Чистюинский и др.), куда свозились ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ (с явными признаками инвалидности) БЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ. Там их расстреливали, морили голодом, и так далее…. Прочитайте «Круги Ада «святого» народа». В Интернете ссылка на статью http://ipvnews.org/nurnberg_article29102010.php

##
Моё личное мнение что если бы немцы победили то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:16

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А так мне мой тесть рассказывал, что в их житомирском селе немцы даже давали детям конфетки.
Правда растреляли одну семью, которая прятала евреев, вместе с евреями.


Ви по автарці визначаєте національність? Це крутіше за СС.
А скільки сімей згинуло в селі згинуло від рук комуністів?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:18

  zРадио написав:
Твоя теория не выдерживает никакой критики, но ты продолжаешь писать все бОльшую анихею только чтобы оправдать пропагандистское клише Порошенко о том, что коммунизм и нацизм - это вещи одного порядка, с чем, кстати, даже сами немцы никогда не согласятся!


А ты что, считаешь что не одного порядка? Коммунизм даже хуже фашизма. Фашизм никогда не доходил до массового уничтожения собственного народа. А коммунисты уничтожали собственный народ миллионами - Голодомор и Гулаг, Пол Пот, Китай, Эфиопия.
Это общеизвестный и неоспоримый факт.
А ты тут позоришься, защищая массовые уничтожения людей.
Ты бесчеловечен. Таких человеконенавистников надо преследовать законом. Из них и получаются разные гитлеры, сталины и путины.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:19

  freeze написав:
Ukrainian написав:Моё личное мнение что если бы немцы победили то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма


Судя по фото на вашей аватарке у вас есть примесь цыганской крови.

Не знаю как вообще с жертвами, но лично для вас победа над нацистской Германией должно быть самым большим праздником в жизни. Для остальных, наверное, по желанию.

А так мне мой тесть рассказывал, что в их житомирском селе немцы даже давали детям конфетки.
Правда растреляли одну семью, которая прятала евреев, вместе с евреями. А в принципе у тестя на всю жизнь запомнились именно конфетки. Настоящий бандеровец, хороший человек, любил я с ним выпить.

Комунизм был не чем не лучше нацизма.
9 мая первые двадцать лет после войны не праздновали вообще.
А сейчас ущербные клеят звезды; на Берлин; и можем повторить на немецкие машины, а бабы рисуют на сиськах; и ходят стадами бессмертных куч.
Мой дед наверное в гробу переворачивается от этой клоунады.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 11 тра, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:24

Re: Політичні дискусії

противно читати порохоботiв,
як добре що ваш поiзд вiдправляеться на запасну колiю
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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