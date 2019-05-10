Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Libo Господин капитан-прапорщик! 1. Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на Вы. 2. Меня приводят в восторг ваши конспирологические теории! Сразу всё становится ясно и понятно, как в первом классе. Но обычно такие простые объяснения ничему не соответствуют. 3. Этнический состав США: Немцы ..................около 15% Афроамериканцы около 13% Мексиканцы ...... ...около 11% Ирландцы ............около 10% Англичане....... ......около 8% Итальянцы....... .....около 6% https://prousa.info/ethnic_groups 4. Бросьте щеголять своей русофобией и, приезжая покутить в Киеве после сидения на пальме, обвинять людей, живущих здесь в предательстве и коллаборантстве.
либо ж написав "етнообразуищее немци", 15% больше всiх
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав: Меня приводят в восторг ваши конспирологические теории! Сразу всё становится ясно и понятно, как в первом классе. Но обычно такие простые объяснения ничему не соответствуют. 3. Этнический состав США: Немцы ..................около 15% Афроамериканцы около 13% Мексиканцы ...... ...около 11% Ирландцы ............около 10% Англичане....... ......около 8% Итальянцы....... .....около 6%
Ты сам статистически подтверждаешь, что самый большой этнос в США это НЕМЦЫ. Спасибо за помощь и поддержку. А то некоторые тут ставят под сомнение мои тезисы. В твой пида-рашке этнических русских точно также относительное, а не абсолютное большинство, но они являются доминирующей нацией и формируют государственную повестку дня. Русский шовинизм, русский мир и пр.г. Даже в твоей столице Москве лиц русского этноса только 30%. Остальные украинцы и разные чурки. Точно так и в США. Относительное большинство немцев и поэтому в стране немецкий орднунг. Арийцы! А не срань и пьянство, как в твоей пида-рашке.
не пора в бан расиста? ау модери ви де?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Libo написав:Польша уже понимала, что придется куда-то эвакуировать оставшуюся армию для дальнейшей борьбы с главным врагом. Для этого можно было договориться с другим агрессором - СССР - во имя спасения своей армии. Они же не знали, что Сталин уничтожит эту польскую армию и весь её офицерский состав.
Интересно девки пляшут - Великобритания тоже объявила войну Гитлеру после вторжения последней в Польшу, и тоже НЕ объявила войну СССР после вторжения последнего в Польшу!
Надо же - и за какие такие свои войска в Польше дрожали Чемберлен и Черчилль, следуя твоей логике?
А я то всегда считал, что они спасали своих во французском Дюнкерке, и при этом не вели переговоров с Гитлером и не отменяли состояние войны с Германией!
Твоя теория не выдерживает никакой критики, но ты продолжаешь писать все бОльшую анихею только чтобы оправдать пропагандистское клише Порошенко о том, что коммунизм и нацизм - это вещи одного порядка, с чем, кстати, даже сами немцы никогда не согласятся!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ukrainian написав:Моё личное мнение что если бы немцы победили то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма
Судя по фото на вашей аватарке у вас есть примесь цыганской крови.
Не знаю как вообще с жертвами, но лично для вас победа над нацистской Германией должно быть самым большим праздником в жизни. Для остальных, наверное, по желанию.
А так мне мой тесть рассказывал, что в их житомирском селе немцы даже давали детям конфетки. Правда растреляли одну семью, которая прятала евреев, вместе с евреями. А в принципе у тестя на всю жизнь запомнились именно конфетки. Настоящий бандеровец, хороший человек, любил я с ним выпить.
Ukrainian написав:Посмотрите и подумайте праздник или день скорби?
Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ? У вас родственники служили в колаборантских структурах?
Из лап гитлера в лапы сталина? Что праздновать то? ## Дед который был коммунистом и получил ранение под сталинградом когда был ещё жив никогда на эти парады не ходил хотя всегда приглашали Говорил что не хочет вспоминать ужасы тех времён ; в сталинграде ему хотелось взять кусок чёрного хлеба и зарится поглубже в землю
## По данным Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны ранения получило 47 миллионов 150 тысяч советских граждан. Из этого числа около 10 миллионов вернулось с фронта с различными формами инвалидности. Из этого числа 775 тысяч с ранениями в область головы, 155 тысяч с одним глазом, 54 тысячи ослепших, 2,1 миллиона без одной ноги или без обоих ног, 3 миллиона без одной руки, 1,1 млн без обоих рук В справочнике документов "ГУЛАГ: 1918-1960" (Москва, изд. "Материк", 2002) я обнаружил данные о том, что 27 мая 1946 г. была спешно создана сеть лагерей (в частности, Ольховский, Соликамский, Чистюинский и др.), куда свозились ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ (с явными признаками инвалидности) БЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ. Там их расстреливали, морили голодом, и так далее…. Прочитайте «Круги Ада «святого» народа». В Интернете ссылка на статью http://ipvnews.org/nurnberg_article29102010.php
## Моё личное мнение что если бы немцы победили то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
zРадио написав: Твоя теория не выдерживает никакой критики, но ты продолжаешь писать все бОльшую анихею только чтобы оправдать пропагандистское клише Порошенко о том, что коммунизм и нацизм - это вещи одного порядка, с чем, кстати, даже сами немцы никогда не согласятся!
А ты что, считаешь что не одного порядка? Коммунизм даже хуже фашизма. Фашизм никогда не доходил до массового уничтожения собственного народа. А коммунисты уничтожали собственный народ миллионами - Голодомор и Гулаг, Пол Пот, Китай, Эфиопия. Это общеизвестный и неоспоримый факт. А ты тут позоришься, защищая массовые уничтожения людей. Ты бесчеловечен. Таких человеконенавистников надо преследовать законом. Из них и получаются разные гитлеры, сталины и путины.
Ukrainian написав:Моё личное мнение что если бы немцы победили то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма
Судя по фото на вашей аватарке у вас есть примесь цыганской крови.
Не знаю как вообще с жертвами, но лично для вас победа над нацистской Германией должно быть самым большим праздником в жизни. Для остальных, наверное, по желанию.
А так мне мой тесть рассказывал, что в их житомирском селе немцы даже давали детям конфетки. Правда растреляли одну семью, которая прятала евреев, вместе с евреями. А в принципе у тестя на всю жизнь запомнились именно конфетки. Настоящий бандеровец, хороший человек, любил я с ним выпить.
Комунизм был не чем не лучше нацизма. 9 мая первые двадцать лет после войны не праздновали вообще. А сейчас ущербные клеят звезды; на Берлин; и можем повторить на немецкие машины, а бабы рисуют на сиськах; и ходят стадами бессмертных куч. Мой дед наверное в гробу переворачивается от этой клоунады.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 11 тра, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
противно читати порохоботiв, як добре що ваш поiзд вiдправляеться на запасну колiю
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.