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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2866286728682869

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 135
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
41
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:26

  flyman написав:арiйцi воювали з арiйцями i виграли арiйцi,
я правельно поняв?


Парадокс истории, но это так.
Если точнее, то воевали между собой две противоположные ветви ариев. Одна веть победила, другая проиграла. Сейчас проигравшая ветвь приняла идеологию победившей и сейчас они вместе правят миром. Если конкретнее, то это США и Германия.
В свою очередь Германия контролирует и командует Европой. Таким образом, через Германию Европа тоже вовлечена в участие управления миром. Вместе с США.
Правильно?
У нас сошлось всё?
Это понятно? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:26

  Ой+ написав:
  freeze написав:А так мне мой тесть рассказывал, что в их житомирском селе немцы даже давали детям конфетки.
Правда растреляли одну семью, которая прятала евреев, вместе с евреями.


Ви по автарці визначаєте національність? Це крутіше за СС.
А скільки сімей згинуло в селі згинуло від рук комуністів?


А вы что негра, цыгана, араба или китайца не отличите друг от друга ? С какого боку тут СС ?
По воспоминаниям тестя почти все наличное мужское население погибло у них в селе в войне с немцами. Сколько от рук коммунистов он не помнил, маленький совсем был.
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