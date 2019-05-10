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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 18:26
flyman написав:
арiйцi воювали з арiйцями i виграли арiйцi,
я правельно поняв?
Парадокс истории, но это так.
Если точнее, то воевали между собой две противоположные ветви ариев. Одна веть победила, другая проиграла. Сейчас проигравшая ветвь приняла идеологию победившей и сейчас они вместе правят миром. Если конкретнее, то это США и Германия.
В свою очередь Германия контролирует и командует Европой. Таким образом, через Германию Европа тоже вовлечена в участие управления миром. Вместе с США.
Правильно?
У нас сошлось всё?
Это понятно?
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Додано: Суб 11 тра, 2019 18:26
Ой+ написав: freeze написав:
А так мне мой тесть рассказывал, что в их житомирском селе немцы даже давали детям конфетки.
Правда растреляли одну семью, которая прятала евреев, вместе с евреями.
Ви по автарці визначаєте національність? Це крутіше за СС.
А скільки сімей згинуло в селі згинуло від рук комуністів?
А вы что негра, цыгана, араба или китайца не отличите друг от друга ? С какого боку тут СС ?
По воспоминаниям тестя почти все наличное мужское население погибло у них в селе в войне с немцами. Сколько от рук коммунистов он не помнил, маленький совсем был.
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