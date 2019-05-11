Додано: Суб 11 тра, 2019 18:34

Ukrainian написав: Комунизм был не чем не лучше нацизма. Комунизм был не чем не лучше нацизма.

Ukrainian написав: 9 мая первые двадцать лет после войны не праздновали вообще. 9 мая первые двадцать лет после войны не праздновали вообще.

Ukrainian написав: А сейчас ущербные клеят звезды; на Берлин; и можем повторить на немецкие машины, а бабы рисуют на сиськах; и ходят стадами бессмертных куч.

Мой дед наверное в гробу переворачивается от этой клоунады. А сейчас ущербные клеят звезды; на Берлин; и можем повторить на немецкие машины, а бабы рисуют на сиськах; и ходят стадами бессмертных куч.Мой дед наверное в гробу переворачивается от этой клоунады.

Ничем не лучше было то, что называли коммунизмом. Хотя может на пару процентов лучше, всё таки по национальному признаку не убивали, но такие же сволочи.Я думаю парадов не было, выходного не было, но народ помнил про этот день.Это у вас извращенное понимание из-за рубежа, читаете порохоботские сайты, не расширяете свой кругозор, никто в Украине на сиськах не рисует, тем более звезды давно запрещены.