Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:А так мне мой тесть рассказывал, что в их житомирском селе немцы даже давали детям конфетки. Правда растреляли одну семью, которая прятала евреев, вместе с евреями.
Ви по автарці визначаєте національність? Це крутіше за СС. А скільки сімей згинуло в селі згинуло від рук комуністів?
А вы что негра, цыгана, араба или китайца не отличите друг от друга ? С какого боку тут СС ? По воспоминаниям тестя почти все наличное мужское население погибло у них в селе в войне с немцами. Сколько от рук коммунистов он не помнил, маленький совсем был.
Ukrainian написав:Комунизм был не чем не лучше нацизма.
Ничем не лучше было то, что называли коммунизмом. Хотя может на пару процентов лучше, всё таки по национальному признаку не убивали, но такие же сволочи.
Ukrainian написав:9 мая первые двадцать лет после войны не праздновали вообще.
Я думаю парадов не было, выходного не было, но народ помнил про этот день.
Ukrainian написав:А сейчас ущербные клеят звезды; на Берлин; и можем повторить на немецкие машины, а бабы рисуют на сиськах; и ходят стадами бессмертных куч. Мой дед наверное в гробу переворачивается от этой клоунады.
Это у вас извращенное понимание из-за рубежа, читаете порохоботские сайты, не расширяете свой кругозор, никто в Украине на сиськах не рисует, тем более звезды давно запрещены.
ЛАД написав:Libo Господин капитан-прапорщик! 1. Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на Вы. 2. Меня приводят в восторг ваши конспирологические теории! Сразу всё становится ясно и понятно, как в первом классе. Но обычно такие простые объяснения ничему не соответствуют. 3. Этнический состав США: Немцы ..................около 15% Афроамериканцы около 13% Мексиканцы ...... ...около 11% Ирландцы ............около 10% Англичане....... ......около 8% Итальянцы....... .....около 6% https://prousa.info/ethnic_groups 4. Бросьте щеголять своей русофобией и, приезжая покутить в Киеве после сидения на пальме, обвинять людей, живущих здесь в предательстве и коллаборантстве.
либо ж написав "етнообразуищее немци", 15% больше всiх
Реально, в США сейчас 75 млн. лиц арийского происхождения. Из 300 млн. населения. Думаю доля больше, чем русских среди всего пида-рашкинского населения.
freeze написав:Ничем не лучше было то, что называли коммунизмом. Хотя может на пару процентов лучше, всё таки по национальному признаку не убивали, но такие же сволочи.
Как это коммунисты не убивали по национальному признаку?! А Голодомор - целенаправленное уничтожение украинцев? А депортация крымских татар, прибалтов и чеченов в невыносимые неприспособленные условия в расчете на их постепенное вымирание?
Ukrainian написав:Комунизм был не чем не лучше нацизма.
Ничем не лучше было то, что называли коммунизмом. Хотя может на пару процентов лучше, всё таки по национальному признаку не убивали, но такие же сволочи.
Ukrainian написав:9 мая первые двадцать лет после войны не праздновали вообще.
Я думаю парадов не было, выходного не было, но народ помнил про этот день.
Ukrainian написав:А сейчас ущербные клеят звезды; на Берлин; и можем повторить на немецкие машины, а бабы рисуют на сиськах; и ходят стадами бессмертных куч. Мой дед наверное в гробу переворачивается от этой клоунады.
Это у вас извращенное понимание из-за рубежа, читаете порохоботские сайты, не расширяете свой кругозор, никто в Украине на сиськах не рисует, тем более звезды давно запрещены.
Умань Украина
И где-то на России
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
flyman написав:арiйцi воювали з арiйцями i виграли арiйцi, я правельно поняв?
Парадокс истории, но это так. Если точнее, то воевали между собой две противоположные ветви ариев. Одна веть победила, другая проиграла. Сейчас проигравшая ветвь приняла идеологию победившей и сейчас они вместе правят миром. Если конкретнее, то это США и Германия. В свою очередь Германия контролирует и командует Европой. Таким образом, через Германию Европа тоже вовлечена в участие управления миром. Вместе с США. Правильно? У нас сошлось всё? Это понятно?
да читали, ессии проти фарисеев (чи кого там), i бачили "джедаи проти ситхiв" Путiн - це Канцлер, а хто тодi Вейдер?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 тра, 2019 18:52, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:А вы что негра, цыгана, араба или китайца не отличите друг от друга ? С какого боку тут СС ? По воспоминаниям тестя почти все наличное мужское население погибло у них в селе в войне с немцами. Сколько от рук коммунистов он не помнил, маленький совсем был.
По аватарці, яка не факт що має щось спільне з носієм, визначити частки якоїсь крові то суперздібності у визначенні расової чистоти. Я ось недавно розшукав у списках реабілітованих ще в радянський час 3 своїх прадідів з чотирьох з різних теперішніх областей України. Один дід загинув за пару місяців після масової мобілізації після звільнення, другого з армії ще на 10+4 роки в Сибір, також пізніше реабілітували. А комуністи та їх посібники і після закінчення війни чимало угробили народу. Щодо того що комуністи не нищили по національній ознаці, то знайомтесь
freeze написав:Ничем не лучше было то, что называли коммунизмом. Хотя может на пару процентов лучше, всё таки по национальному признаку не убивали, но такие же сволочи.
Как это коммунисты не убивали по национальному признаку?! А Голодомор - целенаправленное уничтожение украинцев? А депортация крымских татар, прибалтов и чеченов в невыносимые неприспособленные условия в расчете на их постепенное вымирание?
Ты совсем забыл про истребление индейцев и рассовую сегрегацию негров в США вплоть до 1970-х.
Лучше признай, что попытка натянуть преступления 100-летней давности на современное право и мораль - это измерение угла градусами Цельсия!
За километр ведь видно, что твоя пропагандистская цель состоит в выпячивании преступлений СССР при одновременном замалчивании преступлений Германии, ВБ, США и всех остальных народов колониальных государств!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 11 тра, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор
В таком виде - с войсками, препятсвовавшими любым попытками населения спастись или найти пропитание, отбиравшим последнее, забиравшим зерно даже для посевной - не было. Был именно целенааправленный, организованный геноцид украинцев.