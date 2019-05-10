В РСФСР тоже был. Но! Исключительно в районах с преобладающим украинским местным населением. Эти районы блокировались войсками НКВД и голодомор там тоже был. После голодомора эти районы стали с преобладающим русским населением.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 18:58
В РСФСР тоже был. Но! Исключительно в районах с преобладающим украинским местным населением. Эти районы блокировались войсками НКВД и голодомор там тоже был. После голодомора эти районы стали с преобладающим русским населением.
Додано: Суб 11 тра, 2019 18:59
Да я терпеть не могу коммунистов, что вы меня уговариваете их не любить, я их и так не перевариваю.
Но в основе коммунистического террора не было национальностей, потому что сами коммунисты не признавали национальностей. Руководящий состав НКВД были маньяки, на 70 процентов латыши и евреи, которые также методично убивали своих же евреев и организовывали депортацию себя же из Прибалтики.
В основе коммунистической ненависти была классовая борьба с ненавистными классами, вплоть до полного их уничтожения, а в том какие национальности составляли эти классы коммунистам было до сраки.
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:04
Был там где были украинцы кубань и Поволжье которое после этого вместе с югом и востоком Украины заселили лояльной ватой которая сейчас рвётся к своим русским свиньям
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:04
Вы в курсе, что личный состав загранотрядов, которые оцепляли села, когда их грабили продотряды, были в подавляющем местные украинцы, такие же селюки, только из других областей, бы*** беднота крестьянская.
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:07
У меня друг индейского происхождения. У него куча правительственных льгот и надбавок. Он защищен лучше любого белого. Пусть кто-то попробует слово косое ему сказать.
А что мы получаем от пида-рашки за многовековое издевательство над нашим народом, за геноцид, за убийство наших дедов?
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:11
Re: Політичні дискусії
Как и всякие комбеды и им подобные - давали власть нищим люмпенам, типичная тактика для коимуняк - использовать зависть и классовую ненависть отбросов общества ко всем относительно более обеспеченным. Но это никак не снимает ответственности с организаторов - комуняцкой партийной верхушки. И никак не опровергает тот факт, что это был именно геноцид, направленный в первую очередь против украинского населения. Ситуация к примеру в вечно "голодающем Поволжье" в корне отличалась
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:13
Печи нацистских крематориев, в которых сжигали евреев, обслуживали тоже узники- евреи. Но никому не пришло в голову обвинять евреев в геноциде евреев. А украинцев можно обвинять в Голодоморе самих себя... Да?
И еще будешь доказывать, что ты не вата и не агент кремля.
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:16
Вы правы - Голодомор устраивали на территориях массового проживания украинцев. С этим спорить просто аморально.
Но обвинить в этом никого по генному признаку невозможно, потому что другую этническую группу для исполнения этих чудовищных приказов никто не присылал. Это делал тот же этнический состав, который и проживал по месту.
Вот и отличие преступлений коммунизма от преступлений нацизма, о котором спорили выше - за Голодомор в ответе все этносы и народы, составлявшие СССР, потому что его руководство не формировалось по национальному, а тем более евгенистическому признаку.
Можно ли себе представить Холокост, организованный руководством НСДАП, в составе которого обильно было представлены евреи, и они же были доминирующим этносом, исполнявшим приказы?
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:25
Re: Політичні дискусії
А на тему истребления своего народа. В СССР в ИТЛ смертность была на уровне, а в отдельные годы даже превышала смертность в немецких лагерях смерти. Почитайте хотя бы про Назино.
Глупо конечно говорить, что лучше - коммунизм советского толка или немецкий нацизм, но факт в том, что первый не лучше второго. А его "наследник" в виде рф перенял из обоих большей частью худшее, сам скатился к нацизму и стал угрозой для всего цивилизованного мира
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:30
zРадио Учитывая что Эйхман, Шикльгрубер, Геринг и особенно Гебельс имеют явные черты лица, характерные только для носителей определённого генома - то корее всего ДА. И не забывайте Броневого(Сахаровича) гениально сыгравшего Мюллера, и идеально похожего на прототипа из гестапо.
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