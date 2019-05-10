Додано: Суб 11 тра, 2019 18:59

Ой+ написав: комуністи та їх посібники і після закінчення війни чимало угробили народу. Щодо того що комуністи не нищили по національній ознаці, то знайомтесь

Від «ворогів народу» до «ворогів-народів»: національні операції Великого терору 1937–1938 років https://www.radiosvoboda.org/a/28821243.html



Також в цьому ряду і голодомор і депортації німців і татар з багатомільйонними жертвами. комуністи та їх посібники і після закінчення війни чимало угробили народу. Щодо того що комуністи не нищили по національній ознаці, то знайомтесьВід «ворогів народу» до «ворогів-народів»: національні операції Великого терору 1937–1938 роківТакож в цьому ряду і голодомор і депортації німців і татар з багатомільйонними жертвами.

Да я терпеть не могу коммунистов, что вы меня уговариваете их не любить, я их и так не перевариваю.Но в основе коммунистического террора не было национальностей, потому что сами коммунисты не признавали национальностей. Руководящий состав НКВД были маньяки, на 70 процентов латыши и евреи, которые также методично убивали своих же евреев и организовывали депортацию себя же из Прибалтики.В основе коммунистической ненависти была классовая борьба с ненавистными классами, вплоть до полного их уничтожения, а в том какие национальности составляли эти классы коммунистам было до сраки.