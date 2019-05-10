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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 28682869287028712872>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 135
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
41
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:58

  Sinbad777 написав:
  Libo написав:А Голодомор - целенаправленное уничтожение украинцев?


А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор


В РСФСР тоже был. Но! Исключительно в районах с преобладающим украинским местным населением. Эти районы блокировались войсками НКВД и голодомор там тоже был. После голодомора эти районы стали с преобладающим русским населением. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:59

  Ой+ написав:комуністи та їх посібники і після закінчення війни чимало угробили народу. Щодо того що комуністи не нищили по національній ознаці, то знайомтесь
Від «ворогів народу» до «ворогів-народів»: національні операції Великого терору 1937–1938 років https://www.radiosvoboda.org/a/28821243.html

Також в цьому ряду і голодомор і депортації німців і татар з багатомільйонними жертвами.


Да я терпеть не могу коммунистов, что вы меня уговариваете их не любить, я их и так не перевариваю.
Но в основе коммунистического террора не было национальностей, потому что сами коммунисты не признавали национальностей. Руководящий состав НКВД были маньяки, на 70 процентов латыши и евреи, которые также методично убивали своих же евреев и организовывали депортацию себя же из Прибалтики.
В основе коммунистической ненависти была классовая борьба с ненавистными классами, вплоть до полного их уничтожения, а в том какие национальности составляли эти классы коммунистам было до сраки.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:04

  Sinbad777 написав:
  Libo написав:А Голодомор - целенаправленное уничтожение украинцев?


А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор

Был там где были украинцы кубань и Поволжье которое после этого вместе с югом и востоком Украины заселили лояльной ватой которая сейчас рвётся к своим русским свиньям
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:04

  Faceless написав:
Sinbad777 написав:
  Libo написав:А Голодомор - целенаправленное уничтожение украинцев?


А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор
В таком виде - с войсками, препятсвовавшими любым попытками населения спастись или найти пропитание, отбиравшим последнее, забиравшим зерно даже для посевной - не было. Был именно целенааправленный, организованный геноцид украинцев.


Вы в курсе, что личный состав загранотрядов, которые оцепляли села, когда их грабили продотряды, были в подавляющем местные украинцы, такие же селюки, только из других областей, бы*** беднота крестьянская.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:07

  zРадио написав:Ты совсем забыл про истребление индейцев и рассовую сегрегацию негров в США вплоть до 1970-х.

Лучше признай, что попытка натянуть преступления 100-летней давности на современное право и мораль - это измерение угла градусами Цельсия!

За километр ведь видно, что твоя пропагандистская цель состоит в выпячивании преступлений СССР при одновременном замалчивании преступлений Германии, ВБ, США и всех остальных народов колониальных государств!


У меня друг индейского происхождения. У него куча правительственных льгот и надбавок. Он защищен лучше любого белого. Пусть кто-то попробует слово косое ему сказать.
А что мы получаем от пида-рашки за многовековое издевательство над нашим народом, за геноцид, за убийство наших дедов? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:11

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
  Faceless написав:
Sinbad777 написав:А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор
В таком виде - с войсками, препятсвовавшими любым попытками населения спастись или найти пропитание, отбиравшим последнее, забиравшим зерно даже для посевной - не было. Был именно целенааправленный, организованный геноцид украинцев.


Вы в курсе, что личный состав загранотрядов, которые оцепляли села, когда их грабили продотряды, были в подавляющем местные украинцы, такие же селюки, только из других областей, бы*** беднота крестьянская.
Верхушка КПУ на тот момент из местных местечковых украинцев.

Как и всякие комбеды и им подобные - давали власть нищим люмпенам, типичная тактика для коимуняк - использовать зависть и классовую ненависть отбросов общества ко всем относительно более обеспеченным. Но это никак не снимает ответственности с организаторов - комуняцкой партийной верхушки. И никак не опровергает тот факт, что это был именно геноцид, направленный в первую очередь против украинского населения. Ситуация к примеру в вечно "голодающем Поволжье" в корне отличалась
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:13

  freeze написав:
Вы в курсе, что личный состав загранотрядов, которые оцепляли села, когда их грабили продотряды, были в подавляющем местные украинцы, такие же селюки, только из других областей, бы*** беднота крестьянская.


Печи нацистских крематориев, в которых сжигали евреев, обслуживали тоже узники- евреи. Но никому не пришло в голову обвинять евреев в геноциде евреев. А украинцев можно обвинять в Голодоморе самих себя... Да? :roll:
И еще будешь доказывать, что ты не вата и не агент кремля. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:16

  Faceless написав:
Sinbad777 написав:
  Libo написав:А Голодомор - целенаправленное уничтожение украинцев?


А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор
В таком виде - с войсками, препятсвовавшими любым попытками населения спастись или найти пропитание, отбиравшим последнее, забиравшим зерно даже для посевной - не было. Был именно целенааправленный, организованный геноцид украинцев.


Вы правы - Голодомор устраивали на территориях массового проживания украинцев. С этим спорить просто аморально.

Но обвинить в этом никого по генному признаку невозможно, потому что другую этническую группу для исполнения этих чудовищных приказов никто не присылал. Это делал тот же этнический состав, который и проживал по месту.

Вот и отличие преступлений коммунизма от преступлений нацизма, о котором спорили выше - за Голодомор в ответе все этносы и народы, составлявшие СССР, потому что его руководство не формировалось по национальному, а тем более евгенистическому признаку.

Можно ли себе представить Холокост, организованный руководством НСДАП, в составе которого обильно было представлены евреи, и они же были доминирующим этносом, исполнявшим приказы?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:25

Re: Політичні дискусії

А на тему истребления своего народа. В СССР в ИТЛ смертность была на уровне, а в отдельные годы даже превышала смертность в немецких лагерях смерти. Почитайте хотя бы про Назино.
Глупо конечно говорить, что лучше - коммунизм советского толка или немецкий нацизм, но факт в том, что первый не лучше второго. А его "наследник" в виде рф перенял из обоих большей частью худшее, сам скатился к нацизму и стал угрозой для всего цивилизованного мира
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:30

zРадио Учитывая что Эйхман, Шикльгрубер, Геринг и особенно Гебельс имеют явные черты лица, характерные только для носителей определённого генома - то корее всего ДА. И не забывайте Броневого(Сахаровича) гениально сыгравшего Мюллера, и идеально похожего на прототипа из гестапо.
барабашов
 
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