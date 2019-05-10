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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2869287028712872>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 135
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
41
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:32

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Можно ли себе представить Холокост, организованный руководством НСДАП, в составе которого обильно было представлены евреи, и они же были доминирующим этносом, исполнявшим приказы?

Довольно щепетильная тема, тем более если вести речь о "преобладающем этносе", но евреи были и среди исполнявших приказы и в СС и вообще везде. Но этот вопрос слишком сложный, чтобы вот так тупо сводить его к национальности и этносу.
Не забывайте, что и в рабовладельческий период значительная, если не преобладающая, часть надзиратеоей были из тех же рабов, вы же не станете на этом основании отрицать или оправдывать рабство.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:36

Про міфічних порохоботів і російських троллів - цікаве дослідження


"вот, например, я сам. Я ни разу не известный блогер, на «Прямом» не был, к медиа непричастен, ни в какие ботнеты не привлекался. Тем не менее, в частности в Facebook всегда честно, откровенно и достаточно активно высказывал свою политическую и прочую позицию. Допускаю, что некоторые сторонники Зеленского вполне могли на меня сильно обидеться. Когда пришлось выбирать между ними и Порошенко, я был на его стороне.

И что, теперь я — «порохобот»? ОК, тогда где моя порохоботская бочка варенья и корзина печенья? Несите, я жду! Если не принесёте, то идите нахрен с вашими ярлыками. Я не «порохобот». Я человек и гражданин, который имеет отличную от вашей позицию и не стесняется её высказывать. И, кстати, собираюсь делать это и впредь."

https://petrimazepa.com/v_poiskakh_porokhobotov
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:38

  freeze написав:
  Faceless написав:
Sinbad777 написав:
А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор
В таком виде - с войсками, препятсвовавшими любым попытками населения спастись или найти пропитание, отбиравшим последнее, забиравшим зерно даже для посевной - не было. Был именно целенааправленный, организованный геноцид украинцев.


Вы в курсе, что личный состав загранотрядов, которые оцепляли села, когда их грабили продотряды, были в подавляющем местные украинцы, такие же селюки, только из других областей, бы*** беднота крестьянская.

Ні.
Червона Армія і НквД комплектувались персоналом з усього СрСР.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:39

  Faceless написав:
zРадио написав:Можно ли себе представить Холокост, организованный руководством НСДАП, в составе которого обильно было представлены евреи, и они же были доминирующим этносом, исполнявшим приказы?

Довольно щепетильная тема, тем более если вести речь о "преобладающем этносе", но евреи были и среди исполнявших приказы и в СС и вообще везде. Но этот вопрос слишком сложный, чтобы вот так тупо сводить его к национальности и этносу.
Не забывайте, что и в рабовладельческий период значительная, если не преобладающая, часть надзиратеоей были из тех же рабов, вы же не станете на этом основании отрицать или оправдывать рабство.


Я с вами согласен, особенно, в подчеркнутом, но о геноциде заговорили именно вы.

Ну да ладно - продолжать сам не хочу. Для меня это тоже очень щепетильная тема с учетом того, что прадедушки и прабабушки едва выжили в том кошмаре
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:47

  барабашов написав:zРадио Учитывая что Эйхман, Шикльгрубер, Геринг и особенно Гебельс имеют явные черты лица, характерные только для носителей определённого генома - то корее всего ДА.


Я так на глаз, простите, не умею.

  барабашов написав:И не забывайте Броневого(Сахаровича) гениально сыгравшего Мюллера, и идеально похожего на прототипа из гестапо.


А вот это прям вообще не аргумент - еврей по происхождению Этуш тоже в "Кавказской пленнице" самым гениальным образом сыграл представителя другой национальности :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:52

  zРадио написав:Ну да ладно - продолжать сам не хочу. Для меня это тоже очень щепетильная тема с учетом того, что прадедушки и прабабушки едва выжили в том кошмаре


Ну вот видишь! А тему коммунизма и мировых воен ты так и не выучил. Два с минусом или кол с плюсом. Вообще я заметил, русская вата в этих вопросах совершенно невежествена. Тупые совдеповские штампы и лозунги. Водку пить время есть, а взять и почитать историю нет. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:56

zРадио
Так я и писал о лоукостах.
И то, что Вы погорячились, имел ввиду, что назвали слишком низкую цену - за 1800 грн (грубо 60 евро) туда-обратно реально слетать не получится никуда. :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:56

  zРадио написав:Я так на глаз, простите, не умею.



А ты не знал, что Гитлер сам еврей? :shock:
Не на глаз, этот факт исторически задокументирован ...Первый раз слышишь? А еще призывал меня учить историю ... Эх ты ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:59

Re: Політичні дискусії

Libo написав:И еще будешь доказывать, что ты не вата и не агент кремля. :?


Прапор, не бухти, то что ты агент торговой марки Хортица это никто не оспаривает.
Даю ноготь с правого большого пальца левой ноги, что ты на самом деле по происхождению кацапчик.
Обычно латентные кацапчики для прикрытия не навидят себя, чтобы внедриться, ты же вроде по легенде разведчик?
У меня в закладках твое фото с Калашом из Комсомольской правды, правда там ты был по первоначальной легенде доктором, в разведку по ходу потом перевели ?
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:02

  flyman написав:......
либо ж написав "етнообразуищее немци", 15% больше всiх

Я бы не рискнул назвать национальность, составляющую всего 15% населения этнообразующей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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