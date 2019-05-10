Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Можно ли себе представить Холокост, организованный руководством НСДАП, в составе которого обильно было представлены евреи, и они же были доминирующим этносом, исполнявшим приказы?
Довольно щепетильная тема, тем более если вести речь о "преобладающем этносе", но евреи были и среди исполнявших приказы и в СС и вообще везде. Но этот вопрос слишком сложный, чтобы вот так тупо сводить его к национальности и этносу. Не забывайте, что и в рабовладельческий период значительная, если не преобладающая, часть надзиратеоей были из тех же рабов, вы же не станете на этом основании отрицать или оправдывать рабство.
Про міфічних порохоботів і російських троллів - цікаве дослідження
"вот, например, я сам. Я ни разу не известный блогер, на «Прямом» не был, к медиа непричастен, ни в какие ботнеты не привлекался. Тем не менее, в частности в Facebook всегда честно, откровенно и достаточно активно высказывал свою политическую и прочую позицию. Допускаю, что некоторые сторонники Зеленского вполне могли на меня сильно обидеться. Когда пришлось выбирать между ними и Порошенко, я был на его стороне.
И что, теперь я — «порохобот»? ОК, тогда где моя порохоботская бочка варенья и корзина печенья? Несите, я жду! Если не принесёте, то идите нахрен с вашими ярлыками. Я не «порохобот». Я человек и гражданин, который имеет отличную от вашей позицию и не стесняется её высказывать. И, кстати, собираюсь делать это и впредь."
Sinbad777 написав: А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор
В таком виде - с войсками, препятсвовавшими любым попытками населения спастись или найти пропитание, отбиравшим последнее, забиравшим зерно даже для посевной - не было. Был именно целенааправленный, организованный геноцид украинцев.
Вы в курсе, что личный состав загранотрядов, которые оцепляли села, когда их грабили продотряды, были в подавляющем местные украинцы, такие же селюки, только из других областей, бы*** беднота крестьянская.
Ні. Червона Армія і НквД комплектувались персоналом з усього СрСР.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:Можно ли себе представить Холокост, организованный руководством НСДАП, в составе которого обильно было представлены евреи, и они же были доминирующим этносом, исполнявшим приказы?
Довольно щепетильная тема, тем более если вести речь о "преобладающем этносе", но евреи были и среди исполнявших приказы и в СС и вообще везде. Но этот вопрос слишком сложный, чтобы вот так тупо сводить его к национальности и этносу. Не забывайте, что и в рабовладельческий период значительная, если не преобладающая, часть надзиратеоей были из тех же рабов, вы же не станете на этом основании отрицать или оправдывать рабство.
Я с вами согласен, особенно, в подчеркнутом, но о геноциде заговорили именно вы.
Ну да ладно - продолжать сам не хочу. Для меня это тоже очень щепетильная тема с учетом того, что прадедушки и прабабушки едва выжили в том кошмаре
zРадио написав:Ну да ладно - продолжать сам не хочу. Для меня это тоже очень щепетильная тема с учетом того, что прадедушки и прабабушки едва выжили в том кошмаре
Ну вот видишь! А тему коммунизма и мировых воен ты так и не выучил. Два с минусом или кол с плюсом. Вообще я заметил, русская вата в этих вопросах совершенно невежествена. Тупые совдеповские штампы и лозунги. Водку пить время есть, а взять и почитать историю нет.
Libo написав:И еще будешь доказывать, что ты не вата и не агент кремля.
Прапор, не бухти, то что ты агент торговой марки Хортица это никто не оспаривает. Даю ноготь с правого большого пальца левой ноги, что ты на самом деле по происхождению кацапчик. Обычно латентные кацапчики для прикрытия не навидят себя, чтобы внедриться, ты же вроде по легенде разведчик? У меня в закладках твое фото с Калашом из Комсомольской правды, правда там ты был по первоначальной легенде доктором, в разведку по ходу потом перевели ?