Додано: Суб 11 тра, 2019 19:36

Про міфічних порохоботів і російських троллів - цікаве дослідження"вот, например, я сам. Я ни разу не известный блогер, на «Прямом» не был, к медиа непричастен, ни в какие ботнеты не привлекался. Тем не менее, в частности в Facebook всегда честно, откровенно и достаточно активно высказывал свою политическую и прочую позицию. Допускаю, что некоторые сторонники Зеленского вполне могли на меня сильно обидеться. Когда пришлось выбирать между ними и Порошенко, я был на его стороне.И что, теперь я — «порохобот»? ОК, тогда где моя порохоботская бочка варенья и корзина печенья? Несите, я жду! Если не принесёте, то идите нахрен с вашими ярлыками. Я не «порохобот». Я человек и гражданин, который имеет отличную от вашей позицию и не стесняется её высказывать. И, кстати, собираюсь делать это и впредь."