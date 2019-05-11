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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:18
zРадио написав: Libo написав: zРадио написав:
Я так на глаз, простите, не умею.
А ты не знал, что Гитлер сам еврей?
Не на глаз, этот факт исторически задокументирован ...Первый раз слышишь? А еще призывал меня учить историю ... Эх ты ...
Я слышал эту городскую легенду. Подтверждений не видел. Давай сюда эти "задокументированные исторические факты", раз бравируешь ими! Можно на немецком - я бегло читаю
На самом деле евреи это выдающаяся нация.
Я завидую их самосознанию, взаимоподдержке, я бы даже преклонил колено в знак уважения.
Все значимое в мире, что произошло связано с евреями.
Иисус, все апостоллы, Карл Маркс, Вова Ленин, Ротшильды, все мировые финансы, президенты Украины и множества других стран, у меня друг мультимиллионер-еврей, поднялся в 90-х на перепродаже кредитов, которые ему еврею давали израильские евреи под низкий процент, а он поднимал тройной подьем здесь.
Я ему говорил дай мне, мы же друзья, он говорил, извини не могу ты же не еврей.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:35
Предметом дискуссии было значение-роль-влияние празднования 9 мая.
Был использован банальный демагогический приём (манипуляция): если празднуешь, то сторонник совка, его наследницы рфии, коллаборационист и т.п.
Поясняю: это из серии ваш сын курит, значит и пьёт, значит и колется, значит и ворует, значит и т.д.
Зачем домысливать-то?!
Полным-полно атошников, которые праздновали 9 мая, и ПАПа, мягко говоря, не любят, и даже совок с теплотой)) вспоминают, но при этом это образно курение дальше никак не идёт к образно пьют, колятся и т.д. (то есть не являются коллаборантами, хотят русского мира и т.д.).
Коллаборационизм, желание русского мира, возрождения совка и т.п. должны иметь другие ключевые проявления, чтобы можно было утверждать об их наличии.
Одной же просто хотелки приписать это оппоненту явно мало.
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detroytred
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:56
Ukrainian написав:
##Моё личное мнение что если бы немцы победили
то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма
Очень жаль, многие ветераны не дожили, чтобы услышать подобную фразу.
А успели бы договорить ее до конца, к примеру в 42 году, большой вопрос.
Востаннє редагувалось ruvex
в Суб 11 тра, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:01
detroytred написав:
Предметом дискуссии было значение-роль-влияние празднования 9 мая.
Был использован банальный демагогический приём (манипуляция): если празднуешь, то сторонник совка, его наследницы рфии, коллаборационист и т.п.
Поясняю: это из серии ваш сын курит, значит и пьёт, значит и колется, значит и ворует, значит и т.д.
Зачем домысливать-то?!
Скорее даже так: Вы курите? Это ужасно - ведь Сталин курил. А еще он был мясником, значит курение - неотъемлемый атрибут мясников. И как вы после этого можете курить?
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:09
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:14
freeze написав:
Победители по характеру празднуют победу, в любом событии, хоть в танках онлайн.
Нытики по характеру всегда плачут.
Еще одна затасканная манипуляция - "праздновать нечего с учетом ужасов войны и количества жертв".
Разобраться в этом на самом деле проще простого - жертв войн отмечают в день начала этих войн. А в день окончания - победители празднуют, проигравшие - скорбят.
Поэтому логичным днем памяти и скорби для украинцев является либо 1-е сентября, либо 22-е июня (для кого когда началась война). Лично для меня это 22-е июня
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:15
detroytred написав:
Был использован банальный демагогический приём (манипуляция): если празднуешь, то сторонник совка, его наследницы рфии, коллаборационист и т.п.
Пусть эта вата тихонько на кухне пьет себе водку.
А не на улицы, демонстративно и вызывающе выставляя колорадские ленточки, звезды, красные тряпки и прочие символы русского фашизма. В то время, когда часть территории внучки "победителей" оттяпали у Украины и убивают украинских граждан на Донбассе.
Таких мочить надо, а не молча смотреть на это ватное иступление.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:16
zРадио
А победу над Польшею або Фінляндією відзначаєшь?
Востаннє редагувалось komp
в Суб 11 тра, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:20
Libo написав:
В то время, когда часть территории внучки "победителей" оттяпали у Украины и убивают украинских граждан на Донбассе.
Таких мочить надо, а не молча смотреть на это ватное иступление.
В том то и дело, что у внучков победителей (у украинцев) территории оттяпали внучки победителей (россияне).
Так что не при чем победители к тому факту, что часть их внучков проявляет агрессию против другой части их внучков!
Ватное иступление - это отрицать российскую агрессию, но праздновать 9-е мая - это чтить предков, давших отпор агрессору!
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:27
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в Суб 11 тра, 2019 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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