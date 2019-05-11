Додано: Суб 11 тра, 2019 20:35

Предметом дискуссии было значение-роль-влияние празднования 9 мая.



Был использован банальный демагогический приём (манипуляция): если празднуешь, то сторонник совка, его наследницы рфии, коллаборационист и т.п.



Поясняю: это из серии ваш сын курит, значит и пьёт, значит и колется, значит и ворует, значит и т.д.



Зачем домысливать-то?!



Полным-полно атошников, которые праздновали 9 мая, и ПАПа, мягко говоря, не любят, и даже совок с теплотой)) вспоминают, но при этом это образно курение дальше никак не идёт к образно пьют, колятся и т.д. (то есть не являются коллаборантами, хотят русского мира и т.д.).



Коллаборационизм, желание русского мира, возрождения совка и т.п. должны иметь другие ключевые проявления, чтобы можно было утверждать об их наличии.

Одной же просто хотелки приписать это оппоненту явно мало.