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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:28
ruvex написав: Ukrainian написав:
##Моё личное мнение что если бы немцы победили
то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма
Очень жаль, многие ветераны не дожили, чтобы услышать подобную фразу.
А успели бы договорить ее до конца, к примеру в 42 году, большой вопрос.
недавно попалась какая-то передача, так там приводились слова сына роммеля Манфреда о войне.
смысл таков - поражение немецкой армии, самой сильной, по его словам, на тот момент, было настоящей катастрофой.
но ещё бОльшей катастрофой стала бы победа немецкой армии.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:32
zРадио написав:
Разобраться в этом на самом деле проще простого - жертв войн отмечают в день начала этих войн. А в день окончания - победители празднуют, проигравшие - скорбят.
Лично для меня Днем Победы стал бы день Полтавской битвы, если бы Карл 12 и Мазепа разгомили Петра, его самого посадили на кол, а Московию отдали бы в упраление Мазепе на благо украинского народа.
Вот это была бы для меня Победа!
А так нет пока для меня никаких побед. Хотя я сам сам служивый и воевавший.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:34
komp написав:zРадио
А победу над Польшею або Фінляндією відзначаєшь?
Для меня в году есть всего 4 праздника не-личного порядка - 1-е января, 8-е марта, 9-е мая и 24 августа.
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