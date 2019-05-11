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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2869287028712872 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 135 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 45 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 41 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 135 Додано: Суб 11 тра, 2019 21:28 ruvex написав: Ukrainian написав: ##

Моё личное мнение что если бы немцы победили

то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма ##то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма

Очень жаль, многие ветераны не дожили, чтобы услышать подобную фразу.

А успели бы договорить ее до конца, к примеру в 42 году, большой вопрос. Очень жаль, многие ветераны не дожили, чтобы услышать подобную фразу.А успели бы договорить ее до конца, к примеру в 42 году, большой вопрос.



недавно попалась какая-то передача, так там приводились слова сына роммеля Манфреда о войне.

смысл таков - поражение немецкой армии, самой сильной, по его словам, на тот момент, было настоящей катастрофой.

но ещё бОльшей катастрофой стала бы победа немецкой армии. недавно попалась какая-то передача, так там приводились слова сына роммеля Манфреда о войне.смысл таков - поражение немецкой армии, самой сильной, по его словам, на тот момент, было настоящей катастрофой.но ещё бОльшей катастрофой стала бы победа немецкой армии. 19yuriy91 Повідомлень: 2026 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 21:32 zРадио написав: Разобраться в этом на самом деле проще простого - жертв войн отмечают в день начала этих войн. А в день окончания - победители празднуют, проигравшие - скорбят.



Разобраться в этом на самом деле проще простого - жертв войн отмечают в день начала этих войн. А в день окончания - победители празднуют, проигравшие - скорбят.



Лично для меня Днем Победы стал бы день Полтавской битвы, если бы Карл 12 и Мазепа разгомили Петра, его самого посадили на кол, а Московию отдали бы в упраление Мазепе на благо украинского народа. Вот это была бы для меня Победа!

А так нет пока для меня никаких побед. Хотя я сам сам служивый и воевавший.

Лично для меня Днем Победы стал бы день Полтавской битвы, если бы Карл 12 и Мазепа разгомили Петра, его самого посадили на кол, а Московию отдали бы в упраление Мазепе на благо украинского народа.Вот это была бы для меня Победа!А так нет пока для меня никаких побед. Хотя я сам сам служивый и воевавший. Libo 2

Повідомлень: 7096 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 21:34 komp написав: zРадио

А победу над Польшею або Фінляндією відзначаєшь? А победу над Польшею або Фінляндією відзначаєшь?



Для меня в году есть всего 4 праздника не-личного порядка - 1-е января, 8-е марта, 9-е мая и 24 августа. Для меня в году есть всего 4 праздника не-личного порядка - 1-е января, 8-е марта, 9-е мая и 24 августа. zРадио

Повідомлень: 2232 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2869287028712872 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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