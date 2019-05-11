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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2870287128722873> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 135 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 45 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 41 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 135 Додано: Суб 11 тра, 2019 21:28 ruvex написав: Ukrainian написав: ##

Моё личное мнение что если бы немцы победили

то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма ##то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма

Очень жаль, многие ветераны не дожили, чтобы услышать подобную фразу.

А успели бы договорить ее до конца, к примеру в 42 году, большой вопрос. Очень жаль, многие ветераны не дожили, чтобы услышать подобную фразу.А успели бы договорить ее до конца, к примеру в 42 году, большой вопрос.



недавно попалась какая-то передача, так там приводились слова сына роммеля Манфреда о войне.

смысл таков - поражение немецкой армии, самой сильной, по его словам, на тот момент, было настоящей катастрофой для германии.

но ещё бОльшей катастрофой для германии стала бы победа немецкой армии. недавно попалась какая-то передача, так там приводились слова сына роммеля Манфреда о войне.смысл таков - поражение немецкой армии, самой сильной, по его словам, на тот момент, было настоящей катастрофой для германии.но ещё бОльшей катастрофой для германии стала бы победа немецкой армии. Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Суб 11 тра, 2019 21:37, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 2026 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 21:32 zРадио написав: Разобраться в этом на самом деле проще простого - жертв войн отмечают в день начала этих войн. А в день окончания - победители празднуют, проигравшие - скорбят.



Разобраться в этом на самом деле проще простого - жертв войн отмечают в день начала этих войн. А в день окончания - победители празднуют, проигравшие - скорбят.



Лично для меня Днем Победы стал бы день Полтавской битвы, если бы Карл 12 и Мазепа разгомили Петра, его самого посадили на кол, а Московию отдали бы в упраление Мазепе на благо украинского народа. Вот это была бы для меня Победа!

А так нет пока для меня никаких побед. Хотя я сам сам служивый и воевавший.

Лично для меня Днем Победы стал бы день Полтавской битвы, если бы Карл 12 и Мазепа разгомили Петра, его самого посадили на кол, а Московию отдали бы в упраление Мазепе на благо украинского народа.Вот это была бы для меня Победа!А так нет пока для меня никаких побед. Хотя я сам сам служивый и воевавший. Libo 2

Повідомлень: 7098 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 21:34 komp написав: zРадио

А победу над Польшею або Фінляндією відзначаєшь? А победу над Польшею або Фінляндією відзначаєшь?



Для меня в году есть всего 4 праздника не-личного порядка - 1-е января, 8-е марта, 9-е мая и 24 августа. Для меня в году есть всего 4 праздника не-личного порядка - 1-е января, 8-е марта, 9-е мая и 24 августа. zРадио

Повідомлень: 2234 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 21:38 Libo написав: zРадио написав: Разобраться в этом на самом деле проще простого - жертв войн отмечают в день начала этих войн. А в день окончания - победители празднуют, проигравшие - скорбят.



Разобраться в этом на самом деле проще простого - жертв войн отмечают в день начала этих войн. А в день окончания - победители празднуют, проигравшие - скорбят.



Лично для меня Днем Победы стал бы день Полтавской битвы, если бы Карл 12 и Мазепа разгомили Петра, его самого посадили на кол, а Московию отдали бы в упраление Мазепе на благо украинского народа. Вот это была бы для меня Победа!

А так нет пока для меня никаких побед. Хотя я сам сам служивый и воевавший.

Лично для меня Днем Победы стал бы день Полтавской битвы, если бы Карл 12 и Мазепа разгомили Петра, его самого посадили на кол, а Московию отдали бы в упраление Мазепе на благо украинского народа.Вот это была бы для меня Победа!А так нет пока для меня никаких побед. Хотя я сам сам служивый и воевавший.



Тогда посоветую тебе праздновать изгнание монголо-татар из Киева. По важности, вероятно, это не меньше победы над нацизмом. Да, неактуально, но не будешь хотя бы других упрекать в праздновании застарелых дат Тогда посоветую тебе праздновать изгнание монголо-татар из Киева. По важности, вероятно, это не меньше победы над нацизмом. Да, неактуально, но не будешь хотя бы других упрекать в праздновании застарелых дат zРадио

Повідомлень: 2234 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 21:40 zРадио написав: Для меня в году есть всего 4 праздника не-личного порядка - 1-е января, 8-е марта, 9-е мая и 24 августа. Для меня в году есть всего 4 праздника не-личного порядка - 1-е января, 8-е марта, 9-е мая и 24 августа.



А 7-го ноября рюмку не пьешь? Ты ведь по убеждениям краснопузый. А 7-го ноября рюмку не пьешь? Ты ведь по убеждениям краснопузый. Libo 2

Повідомлень: 7098 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 21:54 Сергей Фурса



Почему важна дата инаугурации?



Почему Зеленский устраивает истерику, как пьяный российский турист на ресепшене в египетском отеле, когда прилетел раньше поселения?



Все дело в дате инаугурации. И это очевидно. Почему важна дата инаугурации? Потому что речь идет о возможности или невозможности распустить парламент. И указы Порошенко про присвоения кому-то героев, которые вызывают лишь желание отменить эти звания навсегда, тут совершенно не причём. Дело именно в огромном желании распустить парламент.



Есть ли юридические обоснования распускать парламент? Официально нет. Если закапаться в детали и взять трех юристов, то один скажет что есть, второй – что нет, а третий согласится с обоими. Поэтому роспуск парламента снова превращается в чисто политический вопрос.



Кому выгодно распустить парламент? Зеленскому. И интересы народа, которыми можно прикрываться, тут не причем. Пока у него высокий рейтинг, надо проводить выборы, чтобы завести как можно больше людей. Наверное, есть рациональные ожидания в команде Зеленского, что чем дальше от даты выборов и инаугурации, тем меньше будет его рейтинг. И они хотят ускорить процесс. С их точки зрения абсолютно логично.



Кому еще выгодно распускать парламент? Вот тут все сложно, будет как с юристами. Но тут точно нет интересов украинского народа. Если бы до регулярных выборов оставалось еще пару лет, можно было бы подвести под идею роспуска базу. Что люди устали от старых политиков, давайте приведем новых. Тем более, выборы президента показали, что есть огромный запрос на новые лица. Но разница между досрочными выборами и обычными в данной ситуации составляет 3 месяца. Просто 3 месяца. То ли в июле, то ли осенью. И это выбивает любую логику из обоснования необходимости досрочных выборов. Простите, но за три месяца не изменится ничего, кроме рейтинга Зеленского. А значит досрочные выборы не будут преследовать те самые политические цели обновления. Три месяца, елки-палки. Более того, если проводить короткую кампанию, то новым лицам будет труднее. И значит в новом парламенте априори будет много старых лиц. Вряд ли это то, чего хотят люди.



И да, сейчас, с действительно очень высоким рейтингом Зеленского, в его списке в парламенту могут попасть такие персонажи, что даже Кононенко и Грановский покажутся нам милыми телепузиками. И это очень плохо. Потому что если бы мы могли быть уверены, что его список будет наполнен реформаторами, которые поведут Украину по пути непопулярных изменения, то можно было бы быть двумя руками за такие выборы. Но пока мы не знаем даже главу его администрации. О каком же списке можно говорить. Тем более, есть опасения, что этот список будет формироваться где-то в Тель-Авиве и тогда точно не будет наполнен реформаторами. И эти люди будут рулить страной пять лет без альтернативно. Это очень плохая идея.



Любят ли украинцы парламент? Конечно же нет. Никто никогда не любит депутатов. Пусть эта Рада и самая приличная из всех украинских парламентов. Пусть она приняла максимальное количество законов, направленных на реформы. Да, там порядочно подонков и коррупционеров. Но точно также так максимальный за последние десятилетия уровень порядочных людей. Поэтому нет никакой страшной необходимости поскорее разгонять этих людей.



Что надо сделать, если действительно хотеть обновить парламент и качественно улучшить его? Новый закон о выборах. Вот о нем и надо делать злостные ролики и обращения. Отменить мажоритарку, через которую сейчас планируют вновь попасть в парламент все подонки текущей Рады. И если делать такой ролик, то можно будет поверить в его искренность. А пока….



Не верю. komp 1 Повідомлень: 7864 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2030 раз. Подякували: 3049 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 22:08 Libo написав: Лично для меня Днем Победы стал бы день Полтавской битвы, если бы Карл 12 и Мазепа разгомили Петра, его самого посадили на кол, а Московию отдали бы в упраление Мазепе на благо украинского народа. Вот это была бы для меня Победа!

А так нет пока для меня никаких побед. Хотя я сам сам служивый и воевавший.

Лично для меня Днем Победы стал бы день Полтавской битвы, если бы Карл 12 и Мазепа разгомили Петра, его самого посадили на кол, а Московию отдали бы в упраление Мазепе на благо украинского народа.Вот это была бы для меня Победа!А так нет пока для меня никаких побед. Хотя я сам сам служивый и воевавший.

То предлагаете сперму, то экстравагантные даты. Примитивная само идеализация или нарциссизм? То предлагаете сперму, то экстравагантные даты. Примитивная само идеализация или нарциссизм? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8054 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1704 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 22:11 Libo написав: zРадио написав: Я так на глаз, простите, не умею.



Я так на глаз, простите, не умею.



А ты не знал, что Гитлер сам еврей?

Не на глаз, этот факт исторически задокументирован ...Первый раз слышишь? А еще призывал меня учить историю ... Эх ты ... А ты не знал, что Гитлер сам еврей?Не на глаз, этот факт исторически задокументирован ...Первый раз слышишь? А еще призывал меня учить историю ... Эх ты ...

Вот только не надо недоказанные гипотезы выдавать за точно установленные факты.

Давайте ещё "Протоколы сионских мудрецов" вспомните. Вот только не надо недоказанные гипотезы выдавать за точно установленные факты.Давайте ещё "Протоколы сионских мудрецов" вспомните.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13060 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 22:20 ruvex написав: Ukrainian написав: ##

Моё личное мнение что если бы немцы победили

то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма ##то не известно было бы жертв меньше или больше среди мирного населения чем от терроров большевизма

Очень жаль, многие ветераны не дожили, чтобы услышать подобную фразу.

А успели бы договорить ее до конца, к примеру в 42 году, большой вопрос. Очень жаль, многие ветераны не дожили, чтобы услышать подобную фразу.А успели бы договорить ее до конца, к примеру в 42 году, большой вопрос.



Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942.



И это только жертвы второй мировой; сколько еще миллионов в лагерях большевики истребили

В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт

##

У меня сестра бабушки была в Германии на роботах во времена войны говорила что хозяин немец относился к ней лучше чем свои в советских колхозах Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942.И это только жертвы второй мировой; сколько еще миллионов в лагерях большевики истребилиВ случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт##У меня сестра бабушки была в Германии на роботах во времена войны говорила что хозяин немец относился к ней лучше чем свои в советских колхозах "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8163 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 22:44 Ukrainian написав: Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942.

Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942.



То есть за советских жертв ВОВ в ответе СССР? А ты ничего не попутал, товарищ сепаратист? Ты стелишь почву для киселево-соловьиной пропаганды об украинцах, убивающих сегодня украинцев.



Еще одно подтверждение того, что ты реальный ольгинский агент!



Ukrainian написав: И это только жертвы второй мировой; сколько еще миллионов в лагерях большевики истребили

И это только жертвы второй мировой; сколько еще миллионов в лагерях большевики истребили



Посчитай количество жертв в американских тюрьмах - самое высокое количество заключенных на 1000 жителей и исторически, и сегодня пребывает в заключении в США!



Ukrainian написав: В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт

В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт



Еще один, уже очередной, ольгинский вброс в умы украинцев - сдавайтесь, целее будете.



Ukrainian написав: У меня сестра бабушки была в Германии на роботах во времена войны говорила что хозяин немец относился к ней лучше чем свои в советских колхозах У меня сестра бабушки была в Германии на роботах во времена войны говорила что хозяин немец относился к ней лучше чем свои в советских колхозах



Может ей повезло и она немецкому хозяину лично симпатична была - мы будем делать исторические выводы по мемуарам сесетры твоей бабушки? То есть за советских жертв ВОВ в ответе СССР?А ты ничего не попутал, товарищ сепаратист? Ты стелишь почву для киселево-соловьиной пропаганды об украинцах, убивающих сегодня украинцев.Еще одно подтверждение того, что ты реальный ольгинский агент!Посчитай количество жертв в американских тюрьмах - самое высокое количество заключенных на 1000 жителей и исторически, и сегодня пребывает в заключении в США!Еще один, уже очередной, ольгинский вброс в умы украинцев - сдавайтесь, целее будете.Может ей повезло и она немецкому хозяину лично симпатична была - мы будем делать исторические выводы по мемуарам сесетры твоей бабушки? zРадио

Повідомлень: 2234 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2870287128722873> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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