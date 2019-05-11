Ukrainian написав:Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942.
И это только жертвы второй мировой; сколько еще миллионов в лагерях большевики истребили
В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт
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У меня сестра бабушки была в Германии на роботах во времена войны говорила что хозяин немец относился к ней лучше чем свои в советских колхозах
Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа. Здесь и радость и гордость, одновременно, страдания и горечь потерь. Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.
Именно идеология победы, а не любая личная/частная (финансовая, политическая) заинтересованность может сформировать движение. И проведя параллель в настоящее, общей идеи и сформировавшейся идеологии у миллионов в стране нет. Есть частичная заинтересованность разных слоев, одних в защите страны, вторых в бизнесе на этой войне...и т.д. Подсознательная идея победы есть и сейчас - нет осознанной идеи и нет выстроенной идеологии на основе этого для всех миллионов. В этом по моему мнению результат сегодняшней ситуации.
Вспоминая о потерях, они есть и сейчас каждый день, уже который год, только в отличие от той войны для сегодняшних потерь нет фактического маркера окончания войны.