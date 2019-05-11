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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2870287128722873 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 135 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 45 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 41 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 135 Додано: Суб 11 тра, 2019 23:03 Ukrainian написав: Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942.



И это только жертвы второй мировой; сколько еще миллионов в лагерях большевики истребили

В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт

##

У меня сестра бабушки была в Германии на роботах во времена войны говорила что хозяин немец относился к ней лучше чем свои в советских колхозах Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942.И это только жертвы второй мировой; сколько еще миллионов в лагерях большевики истребилиВ случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт##У меня сестра бабушки была в Германии на роботах во времена войны говорила что хозяин немец относился к ней лучше чем свои в советских колхозах



Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа. Здесь и радость и гордость, одновременно, страдания и горечь потерь. Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.

Именно идеология победы, а не любая личная/частная (финансовая, политическая) заинтересованность может сформировать движение. И проведя параллель в настоящее, общей идеи и сформировавшейся идеологии у миллионов в стране нет. Есть частичная заинтересованность разных слоев, одних в защите страны, вторых в бизнесе на этой войне...и т.д. Подсознательная идея победы есть и сейчас - нет осознанной идеи и нет выстроенной идеологии на основе этого для всех миллионов. В этом по моему мнению результат сегодняшней ситуации.

Вспоминая о потерях, они есть и сейчас каждый день, уже который год, только в отличие от той войны для сегодняшних потерь нет фактического маркера окончания войны. Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа. Здесь и радость и гордость, одновременно, страдания и горечь потерь. Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.Именно идеология победы, а не любая личная/частная (финансовая, политическая) заинтересованность может сформировать движение. И проведя параллель в настоящее, общей идеи и сформировавшейся идеологии у миллионов в стране нет. Есть частичная заинтересованность разных слоев, одних в защите страны, вторых в бизнесе на этой войне...и т.д. Подсознательная идея победы есть и сейчас - нет осознанной идеи и нет выстроенной идеологии на основе этого для всех миллионов. В этом по моему мнению результат сегодняшней ситуации.Вспоминая о потерях, они есть и сейчас каждый день, уже который год, только в отличие от той войны для сегодняшних потерь нет фактического маркера окончания войны. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8054 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1704 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:04 28 млн. погибших со стороны СССР (не считая угробленных в ГУЛАГе бывших пленных) и 8 (восемь) млн. со стороны Германии. А это точно победа? Это какой-то позор. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8163 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2870287128722873 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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