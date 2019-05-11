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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 287128722873287428752876> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 135 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 45 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 41 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 135 Додано: Суб 11 тра, 2019 23:03 Ukrainian написав: Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942.



И это только жертвы второй мировой; сколько еще миллионов в лагерях большевики истребили

В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт

##

У меня сестра бабушки была в Германии на роботах во времена войны говорила что хозяин немец относился к ней лучше чем свои в советских колхозах Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942.И это только жертвы второй мировой; сколько еще миллионов в лагерях большевики истребилиВ случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт##У меня сестра бабушки была в Германии на роботах во времена войны говорила что хозяин немец относился к ней лучше чем свои в советских колхозах



Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа. Здесь и радость и гордость, одновременно, страдания и горечь потерь. Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.

Именно идеология победы, а не любая личная/частная (финансовая, политическая) заинтересованность может сформировать движение. И проведя параллель в настоящее, общей идеи и сформировавшейся идеологии у миллионов в стране нет. Есть частичная заинтересованность разных слоев, одних в защите страны, вторых в бизнесе на этой войне...и т.д. Подсознательная идея победы есть и сейчас - нет осознанной идеи и нет выстроенной идеологии на основе этого для всех миллионов. В этом по моему мнению результат сегодняшней ситуации.

Вспоминая о потерях, они есть и сейчас каждый день, уже который год, только в отличие от той войны для сегодняшних потерь нет фактического маркера окончания войны. Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа. Здесь и радость и гордость, одновременно, страдания и горечь потерь. Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.Именно идеология победы, а не любая личная/частная (финансовая, политическая) заинтересованность может сформировать движение. И проведя параллель в настоящее, общей идеи и сформировавшейся идеологии у миллионов в стране нет. Есть частичная заинтересованность разных слоев, одних в защите страны, вторых в бизнесе на этой войне...и т.д. Подсознательная идея победы есть и сейчас - нет осознанной идеи и нет выстроенной идеологии на основе этого для всех миллионов. В этом по моему мнению результат сегодняшней ситуации.Вспоминая о потерях, они есть и сейчас каждый день, уже который год, только в отличие от той войны для сегодняшних потерь нет фактического маркера окончания войны. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8058 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:04 28 млн. погибших со стороны СССР (не считая угробленных в ГУЛАГе бывших пленных) и 8 (восемь) млн. со стороны Германии. А это точно победа? Это какой-то позор. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8169 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:08 zРадио написав:

Ukrainian написав: В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт

В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт



Еще один, уже очередной, ольгинский вброс в умы украинцев - сдавайтесь, целее будете.



Еще один, уже очередной, ольгинский вброс в умы украинцев - сдавайтесь, целее будете.



Почему ольгинский вброс?

Когда Украина была уже почти оккупирована, немцы военнопленных украинцев отпускали по домам. Разумеется, рядовой состав, а не политработников и офицеров. Типа, идите домой, пашите, сейте, молотите. Это факт.

А вот сейчас русские фашисты мордуют и мучают наших военнопленных, в т.ч. и рядовой состав, на подвалах на Донбассе и в тюрьмах в РФ. Это тоже факт.

Вот и сравнивайте, кто для украинца лучше - немец или русский. Почему ольгинский вброс?Когда Украина была уже почти оккупирована, немцы военнопленных украинцев отпускали по домам. Разумеется, рядовой состав, а не политработников и офицеров. Типа, идите домой, пашите, сейте, молотите. Это факт.А вот сейчас русские фашисты мордуют и мучают наших военнопленных, в т.ч. и рядовой состав, на подвалах на Донбассе и в тюрьмах в РФ. Это тоже факт.Вот и сравнивайте, кто для украинца лучше - немец или русский. Libo 2

Повідомлень: 7101 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:09 Re: Політичні дискусії Появилась первая социология после выборов. БПП не проходит в ВРУ осенью. Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19812 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:09 zРадио написав: Libo написав: freeze написав: Ничем не лучше было то, что называли коммунизмом. Хотя может на пару процентов лучше, всё таки по национальному признаку не убивали, но такие же сволочи.

Ничем не лучше было то, что называли коммунизмом. Хотя может на пару процентов лучше, всё таки по национальному признаку не убивали, но такие же сволочи.



Как это коммунисты не убивали по национальному признаку?!

А Голодомор - целенаправленное уничтожение украинцев? А депортация крымских татар, прибалтов и чеченов в невыносимые неприспособленные условия в расчете на их постепенное вымирание? Как это коммунисты не убивали по национальному признаку?!А Голодомор - целенаправленное уничтожение украинцев?А депортация крымских татар, прибалтов и чеченов в невыносимые неприспособленные условия в расчете на их постепенное вымирание?



Ты совсем забыл про истребление индейцев и рассовую сегрегацию негров в США вплоть до 1970-х.



Лучше признай, что попытка натянуть преступления 100-летней давности на современное право и мораль - это измерение угла градусами Цельсия!



За километр ведь видно, что твоя пропагандистская цель состоит в выпячивании преступлений СССР при одновременном замалчивании преступлений Германии, ВБ, США и всех остальных народов колониальных государств! Ты совсем забыл про истребление индейцев и рассовую сегрегацию негров в США вплоть до 1970-х.Лучше признай, что попытка натянуть преступления 100-летней давности на современное право и мораль - это измерение угла градусами Цельсия!За километр ведь видно, что твоя пропагандистская цель состоит в выпячивании преступлений СССР при одновременном замалчивании преступлений Германии, ВБ, США и всех остальных народов колониальных государств!

Тут был ещё пост об отселении поляков и ещё кого-то из приграничных районов. Удалили?

Libo по легенде должен был бы помнить и о депортации японцев в США. При том, что у США с Японией нет общей границы. Тут был ещё пост об отселении поляков и ещё кого-то из приграничных районов. Удалили?по легенде должен был бы помнить и о депортации японцев в США. При том, что у США с Японией нет общей границы.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13062 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:11 Ukrainian написав: 28 млн. погибших со стороны СССР (не считая угробленных в ГУЛАГе бывших пленных) и 8 (восемь) млн. со стороны Германии. А это точно победа? Это какой-то позор. 28 млн. погибших со стороны СССР (не считая угробленных в ГУЛАГе бывших пленных) и 8 (восемь) млн. со стороны Германии. А это точно победа? Это какой-то позор.

Ukrainian написав: В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт В случае капитуляции немцам в 41 жерт было б на порядок меньше это уже неоспоримый факт

Написать подобное это не позор, это реальная провокация и предательство тех кто воевал и отстоял страну.

Опробовать указанную Вами идеологию о капитуляции лучше всего на линии разграничения на Донбассе в местах боевых столкновений. Напишите оттуда короткий очерк. Написать подобное это не позор, это реальная провокация и предательство тех кто воевал и отстоял страну.Опробовать указанную Вами идеологию о капитуляции лучше всего на линии разграничения на Донбассе в местах боевых столкновений. Напишите оттуда короткий очерк. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8058 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:15 Faceless написав: freeze написав: Faceless написав: ------------------------

Sinbad777

А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор.

------------------------

В таком виде - с войсками, препятсвовавшими любым попытками населения спастись или найти пропитание, отбиравшим последнее, забиравшим зерно даже для посевной - не было. Был именно целенааправленный, организованный геноцид украинцев. ------------------------А Голодомор он только в УССР был? КССР и РСФСР его не было? от жеж манипулятор.------------------------В таком виде - с войсками, препятсвовавшими любым попытками населения спастись или найти пропитание, отбиравшим последнее, забиравшим зерно даже для посевной - не было. Был именно целенааправленный, организованный геноцид украинцев.



Вы в курсе, что личный состав загранотрядов, которые оцепляли села, когда их грабили продотряды, были в подавляющем местные украинцы, такие же селюки, только из других областей, бы*** беднота крестьянская.

Верхушка КПУ на тот момент из местных местечковых украинцев. Вы в курсе, что личный состав загранотрядов, которые оцепляли села, когда их грабили продотряды, были в подавляющем местные украинцы, такие же селюки, только из других областей, бы*** беднота крестьянская.Верхушка КПУ на тот момент из местных местечковых украинцев.

Как и всякие комбеды и им подобные - давали власть нищим люмпенам, типичная тактика для коимуняк - использовать зависть и классовую ненависть отбросов общества ко всем относительно более обеспеченным. Но это никак не снимает ответственности с организаторов - комуняцкой партийной верхушки. И никак не опровергает тот факт, что это был именно геноцид, направленный в первую очередь против украинского населения. Ситуация к примеру в вечно "голодающем Поволжье" в корне отличалась Как и всякие комбеды и им подобные - давали власть нищим люмпенам, типичная тактика для коимуняк - использовать зависть и классовую ненависть отбросов общества ко всем относительно более обеспеченным. Но это никак не снимает ответственности с организаторов - комуняцкой партийной верхушки. И никак не опровергает тот факт, что это был именно геноцид, направленный в первую очередь против украинского населения. Ситуация к примеру в вечно "голодающем Поволжье" в корне отличалась

Интересно, если бы сейчас не было возможности ездить в Польшу и др. места на заработки и люди восстали бы против нищеты и бедности, Вы бы их тоже назвали "отбросами общества"?

Как и Будивельник, считаете всех бедняков исключительно лично виновными в бедности по причине лени и тупости? Интересно, если бы сейчас не было возможности ездить в Польшу и др. места на заработки и люди восстали бы против нищеты и бедности, Вы бы их тоже назвали "отбросами общества"?Как и Будивельник, считаете всех бедняков исключительно лично виновными в бедности по причине лени и тупости?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13062 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:17 Faceless написав: zРадио написав: Можно ли себе представить Холокост, организованный руководством НСДАП, в составе которого обильно было представлены евреи, и они же были доминирующим этносом, исполнявшим приказы?

Довольно щепетильная тема, тем более если вести речь о "преобладающем этносе", но евреи были и среди исполнявших приказы и в СС и вообще везде . Но этот вопрос слишком сложный, чтобы вот так тупо сводить его к национальности и этносу.

Не забывайте, что и в рабовладельческий период значительная, если не преобладающая, часть надзиратеоей были из тех же рабов, вы же не станете на этом основании отрицать или оправдывать рабство. Довольно щепетильная тема, тем более если вести речь о "преобладающем этносе", но. Но этот вопрос слишком сложный, чтобы вот так тупо сводить его к национальности и этносу.Не забывайте, что и в рабовладельческий период значительная, если не преобладающая, часть надзиратеоей были из тех же рабов, вы же не станете на этом основании отрицать или оправдывать рабство.

И сколько их было, не подскажете?

Пальцев на руках хватит, чтобы их пересчитать? Или придётся ещё ноги добавить? И сколько их было, не подскажете?Пальцев на руках хватит, чтобы их пересчитать? Или придётся ещё ноги добавить?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13062 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:18 ruvex написав: Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.

Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.



Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР?

Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть. Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР?Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть. Libo 2

Повідомлень: 7101 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:23 ЛАД написав: И сколько их было, не подскажете?

Пальцев на руках хватит, чтобы их пересчитать? Или придётся ещё ноги добавить? И сколько их было, не подскажете?Пальцев на руках хватит, чтобы их пересчитать? Или придётся ещё ноги добавить?



Ты претендуешь на всезнайство, а такой недалекий. Пальцев на руках ...

Посмотри внимательно Особую папку и прикинь сколько евреев было в вермахте, СС и сколько их убивало своих сородичей и не только их ... Туча ...



Ты претендуешь на всезнайство, а такой недалекий. Пальцев на руках ...Посмотри внимательно Особую папку и прикинь сколько евреев было в вермахте, СС и сколько их убивало своих сородичей и не только их ... Туча ... Libo 2

Повідомлень: 7101 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 287128722873287428752876> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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