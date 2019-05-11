Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ruvex написав: Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.
Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР? Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть.
Идеи могут сами защищать себя, история же не может. Историю очень просто осудить, если она не имеет защиты и это не делает чести любому, кто этим занимается. Интересно другое, сущность сегодняшней идеологии в военном противостоянии? Исходя из вышеизложенного мышления это: - спасти свои шкуры, компенсировать неполноценность, все остальное?
ruvex написав: Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.
Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР? Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть.
Ах как козлили и издевались клятые советские людоеды - с 1945-го безудержный рост населения УССР. А с 1993-го - безудержное падение (даже без оккупации Крыма и части Донбасса) населения Украины.
Сейчас начнется чес про "общемировые демографические тренды", которые по случайному стечению обстоятельств в аккурат совпали с фактом обретения независимости Украины, и украинцы решили с 1994-го следовать трендам "золотого миллиарда" - жить для себя и рожать ближе к 40 Разруха, инфляция в 10 тыс процентов в год, концентрация имущества и капитала в руках 10 воров и развал медицины здесь, конечно же, не причем... ага... верим
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 11 тра, 2019 23:36, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа.
Не було ніякої "Великой Отечественной войны". Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору. Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.
В этот день, 10 мая, по вине преступного и некомпетентного военного командования, произошла военная катастрофа.
Всего за пять недель, войска потеряли 350 тысяч убитыми и ранеными, против 150 у противника.
Полтора миллиона солдат сдались в плен.
Брошенных всеми бойцов вели под палящим солнцем, гнали, как скот, в бараки.
Опыт предыдущей войны ничему не научил, шапкозакидательские настроения руководства стоили колоссальных жертв.
Вскрылась полная неготовность к вторжению, не предусмотреть которое было невозможно.
Итогом стал фантастический разгром, при полном паритете в количестве войск и техники.
Вся промышленность, оказавшаяся на захваченной территории, попала в руки врага, и начала работать на укрепление его мощи.
Нигде больше в Мире такого никто не позволил.
Все остальные воевали иначе.
Лучше.
Виновные в гибели десятков тысяч людей, никакой ответственности не понесли.
Ах, да, забыл уточнить.
Речь об операции «Гельб», проведенной немцами 10 мая 1940.
Вторжении в страны Бенилюкса и Францию.
Франция капитулировала, а Англия спаслась бегством.
Что не помешало ей, Англии, 10 мая 1941 года поднять в воздух истребители для сопровождения прилетевшего Рудольфа Гёсса, и приказать пво его пропустить.
Более того, несмотря на всё выше перечисленное, Соединенные Штаты, как ни в чем ни бывало продолжали официальную торговлю с Третьим Рейхом. Снабжая его всем необходимым пока Англия истекала кровью, укрепляя его обороноспособность и тд.
Можно было бы акцентировать внимание на том, что под знамёна Рейха встало ровно в три раза больше французов, чем участвовало в Сопротивлении.
Но я не хочу акцентировать внимание на этом ради памяти каждого, кто участвовал в Сопротивлении.
Понимаете, никогда нельзя прийти к правильному выводу, рассматривая какие то отдельные куски истории.
Чтобы большевики и дальше могли гробить невинных людей в своих лагерях?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
ruvex написав:Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа.
Не було ніякої "Великой Отечественной войны". Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору. Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.
Який же ти бовдур!
Тебе папка/дед что, вообще ничего не рассказывал?
Смотрю на весь бред, что немут Юкрейниан, андрийко и т.д, и офигеваю.
Всего 74 года прошло, в каждой семье были те, кто непосредственно видел все своими глазами, они ушли от нас совсем недавно, и уже столько ахинеи несется! Жесть, как коротка людская память.
ruvex написав:Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа.
Не було ніякої "Великой Отечественной войны". Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору. Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.
Если бы СССР не проявил "агрессию" в отношении Польши и не подвел свои войска к линии Керзона, нападение Гитлера бы не удержали, и в течение 3-4-х месяцев войны пал бы не только Минск и Киев, но еще Москва и Ленинград, что дело бы невозможным и бессмысленным дальнейшее сопротивление.
Это называется стратегий - недоступной вашему местечковому мышлению материи...
У вас нет этого "helicopter view", потому что вы крупнейшую мировую войну в истории человечества пытаетесь рассмотреть на карте 4-х областей современной Украины.
Достаньте глобус конца 1930-х, отойдите на полметра и взляните еще раз
andrijk777 написав:Не було ніякої "Великой Отечественной войны". Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору. Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.
Нет и войны с Россией. Это манипуляция сегодняшней власти чтобы...дальше продолжите сами у вас отлично выходит. В рамках толерантности это АТО и ООС.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 11 тра, 2019 23:51, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Сейчас начнется чес про "общемировые демографические тренды", которые по случайному стечению обстоятельств в аккурат совпали с фактом обретения независимости Украины, и украинцы решили с 1994-го следовать трендам "золотого миллиарда" - жить для себя и рожать ближе к 40 Разруха, инфляция в 10 тыс процентов в год, концентрация имущества и капитала в руках 10 воров и развал медицины здесь, конечно же, не причем... ага... верим
Ні. Відповідь набагато простіша. Де зараз найшвидший ріст населення в світі? Відповідь - Африка. В Африці напевне процветание, инфляция 2% в год, все равны, медицина лучшая в мире конечно же, ага... верим. Поїдьте в Африку, просвітіться.