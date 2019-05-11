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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 28722873287428752876>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 135
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
41
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:33

  Libo написав:
  ruvex написав: Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.


Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР?
Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть. :(


Идеи могут сами защищать себя, история же не может. Историю очень просто осудить, если она не имеет защиты и это не делает чести любому, кто этим занимается.
Интересно другое, сущность сегодняшней идеологии в военном противостоянии?
Исходя из вышеизложенного мышления это: - спасти свои шкуры, компенсировать неполноценность, все остальное?
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:35

  Libo написав:
  ruvex написав: Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.


Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР?
Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть. :(


Ах как козлили и издевались клятые советские людоеды - с 1945-го безудержный рост населения УССР. А с 1993-го - безудержное падение (даже без оккупации Крыма и части Донбасса) населения Украины.

Зображення

Сейчас начнется чес про "общемировые демографические тренды", которые по случайному стечению обстоятельств в аккурат совпали с фактом обретения независимости Украины, и украинцы решили с 1994-го следовать трендам "золотого миллиарда" - жить для себя и рожать ближе к 40 :mrgreen: Разруха, инфляция в 10 тыс процентов в год, концентрация имущества и капитала в руках 10 воров и развал медицины здесь, конечно же, не причем... ага... верим
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 11 тра, 2019 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:36

  ruvex написав:Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа.

Не було ніякої "Великой Отечественной войны".
Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.
Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:37

Re: Політичні дискусії

В этот день, 10 мая, по вине преступного и некомпетентного военного командования, произошла военная катастрофа.

Всего за пять недель, войска потеряли 350 тысяч убитыми и ранеными, против 150 у противника.

Полтора миллиона солдат сдались в плен.

Брошенных всеми бойцов вели под палящим солнцем, гнали, как скот, в бараки.

Опыт предыдущей войны ничему не научил, шапкозакидательские настроения руководства стоили колоссальных жертв.

Вскрылась полная неготовность к вторжению, не предусмотреть которое было невозможно.

Итогом стал фантастический разгром, при полном паритете в количестве войск и техники.

Вся промышленность, оказавшаяся на захваченной территории, попала в руки врага, и начала работать на укрепление его мощи.

Нигде больше в Мире такого никто не позволил.

Все остальные воевали иначе.

Лучше.

Виновные в гибели десятков тысяч людей, никакой ответственности не понесли.

Ах, да, забыл уточнить.

Речь об операции «Гельб», проведенной немцами 10 мая 1940.

Вторжении в страны Бенилюкса и Францию.

Франция капитулировала, а Англия спаслась бегством.

Что не помешало ей, Англии, 10 мая 1941 года поднять в воздух истребители для сопровождения прилетевшего Рудольфа Гёсса, и приказать пво его пропустить.

Более того, несмотря на всё выше перечисленное, Соединенные Штаты, как ни в чем ни бывало продолжали официальную торговлю с Третьим Рейхом.
Снабжая его всем необходимым пока Англия истекала кровью, укрепляя его обороноспособность и тд.

Можно было бы акцентировать внимание на том, что под знамёна Рейха встало ровно в три раза больше французов, чем участвовало в Сопротивлении.

Но я не хочу акцентировать внимание на этом ради памяти каждого, кто участвовал в Сопротивлении.

Понимаете, никогда нельзя прийти к правильному выводу, рассматривая какие то отдельные куски истории.

Иначе можно легко принять один кусок, за другой.

И выглядеть дураком.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:38

Re: Політичні дискусії

  ruvex написав:отстоял страну.

Чтобы большевики и дальше могли гробить невинных людей в своих лагерях?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:40

  andrijk777 написав:
  ruvex написав:Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа.

Не було ніякої "Великой Отечественной войны".
Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.
Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.


Який же ти бовдур!


Тебе папка/дед что, вообще ничего не рассказывал?

Смотрю на весь бред, что немут Юкрейниан, андрийко и т.д, и офигеваю.

Всего 74 года прошло, в каждой семье были те, кто непосредственно видел все своими глазами, они ушли от нас совсем недавно, и уже столько ахинеи несется! Жесть, как коротка людская память.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:44

  andrijk777 написав:
  ruvex написав:Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа.

Не було ніякої "Великой Отечественной войны".
Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.
Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.


Если бы СССР не проявил "агрессию" в отношении Польши и не подвел свои войска к линии Керзона, нападение Гитлера бы не удержали, и в течение 3-4-х месяцев войны пал бы не только Минск и Киев, но еще Москва и Ленинград, что дело бы невозможным и бессмысленным дальнейшее сопротивление.

Это называется стратегий - недоступной вашему местечковому мышлению материи...

У вас нет этого "helicopter view", потому что вы крупнейшую мировую войну в истории человечества пытаетесь рассмотреть на карте 4-х областей современной Украины.

Достаньте глобус конца 1930-х, отойдите на полметра и взляните еще раз :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:47

  Ukrainian написав:
  ruvex написав:отстоял страну.

Чтобы большевики и дальше могли гробить невинных людей в своих лагерях?

Опробовать указанную Вами идеологию о капитуляции лучше всего на линии разграничения на Донбассе в местах боевых столкновений. Напишите оттуда короткий очерк.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:50

  andrijk777 написав:Не було ніякої "Великой Отечественной войны".
Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.
Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.

Нет и войны с Россией.
Это манипуляция сегодняшней власти чтобы...дальше продолжите сами у вас отлично выходит.
В рамках толерантности это АТО и ООС.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 11 тра, 2019 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:51

  zРадио написав:Сейчас начнется чес про "общемировые демографические тренды", которые по случайному стечению обстоятельств в аккурат совпали с фактом обретения независимости Украины, и украинцы решили с 1994-го следовать трендам "золотого миллиарда" - жить для себя и рожать ближе к 40 :mrgreen: Разруха, инфляция в 10 тыс процентов в год, концентрация имущества и капитала в руках 10 воров и развал медицины здесь, конечно же, не причем... ага... верим

Ні. Відповідь набагато простіша.
Де зараз найшвидший ріст населення в світі?
Відповідь - Африка.
В Африці напевне процветание, инфляция 2% в год, все равны, медицина лучшая в мире конечно же, ага... верим.
Поїдьте в Африку, просвітіться.
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