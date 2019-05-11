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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 28722873287428752876> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 135 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 45 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 41 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 135 Додано: Суб 11 тра, 2019 23:33 Libo написав: ruvex написав: Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.

Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.



Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР?

Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть. Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР?Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть.



Идеи могут сами защищать себя, история же не может. Историю очень просто осудить, если она не имеет защиты и это не делает чести любому, кто этим занимается.

Интересно другое, сущность сегодняшней идеологии в военном противостоянии?

Исходя из вышеизложенного мышления это: - спасти свои шкуры, компенсировать неполноценность, все остальное? Идеи могут сами защищать себя, история же не может. Историю очень просто осудить, если она не имеет защиты и это не делает чести любому, кто этим занимается.Интересно другое, сущность сегодняшней идеологии в военном противостоянии?Исходя из вышеизложенного мышления это: - спасти свои шкуры, компенсировать неполноценность, все остальное? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8058 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:35 Libo написав: ruvex написав: Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.

Но основой победы есть идея, которая объединяет массы или личность, любое событие способное идентично восприниматься у миллионов людей. На основе этого и формируется идеология.



Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР?

Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть. Какая идеология была у победы 1945-го года у руководства СССР?Фуууууу, выстояли и спасли свои шкуры. Теперь можно спокойно продолжать козлить и издеваться над этим стадом. А теперь, сравнивая свою жизнь с жизнью побежденных, идеология этого победобесия компенсировать свою неполноценность хождениями какими-то полками, маханием красными тряпками, пьяными песнями и водкой. Фу, гадко на это все смотреть.



Ах как козлили и издевались клятые советские людоеды - с 1945-го безудержный рост населения УССР. А с 1993-го - безудержное падение (даже без оккупации Крыма и части Донбасса) населения Украины.







Сейчас начнется чес про "общемировые демографические тренды", которые по случайному стечению обстоятельств в аккурат совпали с фактом обретения независимости Украины, и украинцы решили с 1994-го следовать трендам "золотого миллиарда" - жить для себя и рожать ближе к 40 Разруха, инфляция в 10 тыс процентов в год, концентрация имущества и капитала в руках 10 воров и развал медицины здесь, конечно же, не причем... ага... верим Ах как козлили и издевались клятые советские людоеды - с 1945-го безудержный рост населения УССР. А с 1993-го - безудержное падение (даже без оккупации Крыма и части Донбасса) населения Украины.Сейчас начнется чес про "общемировые демографические тренды", которые по случайному стечению обстоятельств в аккурат совпали с фактом обретения независимости Украины, и украинцы решили с 1994-го следовать трендам "золотого миллиарда" - жить для себя и рожать ближе к 40Разруха, инфляция в 10 тыс процентов в год, концентрация имущества и капитала в руках 10 воров и развал медицины здесь, конечно же, не причем... ага... верим Востаннє редагувалось zРадио в Суб 11 тра, 2019 23:36, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2239 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:36 ruvex написав: Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа. Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа.

Не було ніякої "Великой Отечественной войны".

Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.

Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні. Не було ніякої "Великой Отечественной войны".Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні. andrijk777

Повідомлень: 1370 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:37 Re: Політичні дискусії В этот день, 10 мая, по вине преступного и некомпетентного военного командования, произошла военная катастрофа.



Всего за пять недель, войска потеряли 350 тысяч убитыми и ранеными, против 150 у противника.



Полтора миллиона солдат сдались в плен.



Брошенных всеми бойцов вели под палящим солнцем, гнали, как скот, в бараки.



Опыт предыдущей войны ничему не научил, шапкозакидательские настроения руководства стоили колоссальных жертв.



Вскрылась полная неготовность к вторжению, не предусмотреть которое было невозможно.



Итогом стал фантастический разгром, при полном паритете в количестве войск и техники.



Вся промышленность, оказавшаяся на захваченной территории, попала в руки врага, и начала работать на укрепление его мощи.



Нигде больше в Мире такого никто не позволил.



Все остальные воевали иначе.



Лучше.



Виновные в гибели десятков тысяч людей, никакой ответственности не понесли.



Ах, да, забыл уточнить.



Речь об операции «Гельб», проведенной немцами 10 мая 1940.



Вторжении в страны Бенилюкса и Францию.



Франция капитулировала, а Англия спаслась бегством.



Что не помешало ей, Англии, 10 мая 1941 года поднять в воздух истребители для сопровождения прилетевшего Рудольфа Гёсса, и приказать пво его пропустить.



Более того, несмотря на всё выше перечисленное, Соединенные Штаты, как ни в чем ни бывало продолжали официальную торговлю с Третьим Рейхом.

Снабжая его всем необходимым пока Англия истекала кровью, укрепляя его обороноспособность и тд.



Можно было бы акцентировать внимание на том, что под знамёна Рейха встало ровно в три раза больше французов, чем участвовало в Сопротивлении.



Но я не хочу акцентировать внимание на этом ради памяти каждого, кто участвовал в Сопротивлении.



Понимаете, никогда нельзя прийти к правильному выводу, рассматривая какие то отдельные куски истории.



Иначе можно легко принять один кусок, за другой.



И выглядеть дураком. investorkiev Повідомлень: 228 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:38 Re: Політичні дискусії ruvex написав: отстоял страну. отстоял страну.

Чтобы большевики и дальше могли гробить невинных людей в своих лагерях? Чтобы большевики и дальше могли гробить невинных людей в своих лагерях? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8169 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:40 andrijk777 написав: ruvex написав: Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа. Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа.

Не було ніякої "Великой Отечественной войны".

Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.

Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні. Не було ніякої "Великой Отечественной войны".Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.



Який же ти бовдур!





Тебе папка/дед что, вообще ничего не рассказывал?



Смотрю на весь бред, что немут Юкрейниан, андрийко и т.д, и офигеваю.



Всего 74 года прошло, в каждой семье были те, кто непосредственно видел все своими глазами, они ушли от нас совсем недавно, и уже столько ахинеи несется! Жесть, как коротка людская память. Який же ти бовдур!Тебе папка/дед что, вообще ничего не рассказывал?Смотрю на весь бред, что немут Юкрейниан, андрийко и т.д, и офигеваю.Всего 74 года прошло, в каждой семье были те, кто непосредственно видел все своими глазами, они ушли от нас совсем недавно, и уже столько ахинеи несется! Жесть, как коротка людская память. investorkiev Повідомлень: 228 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:44 andrijk777 написав: ruvex написав: Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа. Великая Отечественная война была историческим событием в истории человечества, повлиявшим на судьбы миллионов отдельных людей. События это след в истории. Разгром фашизма это победа.

Не було ніякої "Великой Отечественной войны".

Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.

Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні. Не було ніякої "Великой Отечественной войны".Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.



Если бы СССР не проявил "агрессию" в отношении Польши и не подвел свои войска к линии Керзона, нападение Гитлера бы не удержали, и в течение 3-4-х месяцев войны пал бы не только Минск и Киев, но еще Москва и Ленинград, что дело бы невозможным и бессмысленным дальнейшее сопротивление.



Это называется стратегий - недоступной вашему местечковому мышлению материи...



У вас нет этого "helicopter view", потому что вы крупнейшую мировую войну в истории человечества пытаетесь рассмотреть на карте 4-х областей современной Украины.



Достаньте глобус конца 1930-х, отойдите на полметра и взляните еще раз Если бы СССР не проявил "агрессию" в отношении Польши и не подвел свои войска к линии Керзона, нападение Гитлера бы не удержали, и в течение 3-4-х месяцев войны пал бы не только Минск и Киев, но еще Москва и Ленинград, что дело бы невозможным и бессмысленным дальнейшее сопротивление.Это называется стратегий - недоступной вашему местечковому мышлению материи...У вас нет этого "helicopter view", потому что вы крупнейшую мировую войну в истории человечества пытаетесь рассмотреть на карте 4-х областей современной Украины.Достаньте глобус конца 1930-х, отойдите на полметра и взляните еще раз zРадио

Повідомлень: 2239 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:47 Ukrainian написав: ruvex написав: отстоял страну. отстоял страну.

Чтобы большевики и дальше могли гробить невинных людей в своих лагерях? Чтобы большевики и дальше могли гробить невинных людей в своих лагерях?

Опробовать указанную Вами идеологию о капитуляции лучше всего на линии разграничения на Донбассе в местах боевых столкновений. Напишите оттуда короткий очерк. Опробовать указанную Вами идеологию о капитуляции лучше всего на линии разграничения на Донбассе в местах боевых столкновений. Напишите оттуда короткий очерк. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8058 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:50 andrijk777 написав: Не було ніякої "Великой Отечественной войны".

Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.

Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні. Не було ніякої "Великой Отечественной войны".Це маніпуляція радянських істориків щоб приховати агресивні і загарбницькі дії СРСР. Зокрема: напад на Фінляндію, Польщу, анексію Литви, Латвії Естонії, захват частини Румунії(під загрозою нападу). А також напад на Японію всупереч мирному договору.Тим більше в рамках декомунізації цей термін вже не використовується в Україні.

Нет и войны с Россией.

Это манипуляция сегодняшней власти чтобы...дальше продолжите сами у вас отлично выходит.

В рамках толерантности это АТО и ООС. Нет и войны с Россией.Это манипуляция сегодняшней власти чтобы...дальше продолжите сами у вас отлично выходит.В рамках толерантности это АТО и ООС. Востаннє редагувалось ruvex в Суб 11 тра, 2019 23:51, всього редагувалось 1 раз. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8058 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 23:51 zРадио написав: Сейчас начнется чес про "общемировые демографические тренды", которые по случайному стечению обстоятельств в аккурат совпали с фактом обретения независимости Украины, и украинцы решили с 1994-го следовать трендам "золотого миллиарда" - жить для себя и рожать ближе к 40 Разруха, инфляция в 10 тыс процентов в год, концентрация имущества и капитала в руках 10 воров и развал медицины здесь, конечно же, не причем... ага... верим Сейчас начнется чес про "общемировые демографические тренды", которые по случайному стечению обстоятельств в аккурат совпали с фактом обретения независимости Украины, и украинцы решили с 1994-го следовать трендам "золотого миллиарда" - жить для себя и рожать ближе к 40

Ні. Відповідь набагато простіша.

Де зараз найшвидший ріст населення в світі?

Відповідь - Африка.

В Африці напевне процветание, инфляция 2% в год, все равны, медицина лучшая в мире конечно же, ага... верим.

Поїдьте в Африку, просвітіться. Ні. Відповідь набагато простіша.Відповідь - Африка.В Африці напевне процветание, инфляция 2% в год, все равны, медицина лучшая в мире конечно же, ага... верим.Поїдьте в Африку, просвітіться. andrijk777

Повідомлень: 1370 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28722873287428752876> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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