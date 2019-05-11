Додано: Суб 11 тра, 2019 23:37

В этот день, 10 мая, по вине преступного и некомпетентного военного командования, произошла военная катастрофа.



Всего за пять недель, войска потеряли 350 тысяч убитыми и ранеными, против 150 у противника.



Полтора миллиона солдат сдались в плен.



Брошенных всеми бойцов вели под палящим солнцем, гнали, как скот, в бараки.



Опыт предыдущей войны ничему не научил, шапкозакидательские настроения руководства стоили колоссальных жертв.



Вскрылась полная неготовность к вторжению, не предусмотреть которое было невозможно.



Итогом стал фантастический разгром, при полном паритете в количестве войск и техники.



Вся промышленность, оказавшаяся на захваченной территории, попала в руки врага, и начала работать на укрепление его мощи.



Нигде больше в Мире такого никто не позволил.



Все остальные воевали иначе.



Лучше.



Виновные в гибели десятков тысяч людей, никакой ответственности не понесли.



Ах, да, забыл уточнить.



Речь об операции «Гельб», проведенной немцами 10 мая 1940.



Вторжении в страны Бенилюкса и Францию.



Франция капитулировала, а Англия спаслась бегством.



Что не помешало ей, Англии, 10 мая 1941 года поднять в воздух истребители для сопровождения прилетевшего Рудольфа Гёсса, и приказать пво его пропустить.



Более того, несмотря на всё выше перечисленное, Соединенные Штаты, как ни в чем ни бывало продолжали официальную торговлю с Третьим Рейхом.

Снабжая его всем необходимым пока Англия истекала кровью, укрепляя его обороноспособность и тд.



Можно было бы акцентировать внимание на том, что под знамёна Рейха встало ровно в три раза больше французов, чем участвовало в Сопротивлении.



Но я не хочу акцентировать внимание на этом ради памяти каждого, кто участвовал в Сопротивлении.



Понимаете, никогда нельзя прийти к правильному выводу, рассматривая какие то отдельные куски истории.



Иначе можно легко принять один кусок, за другой.



И выглядеть дураком.