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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2873287428752876>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 135
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
41
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:51

Re: Політичні дискусії

  investorkiev написав:Смотрю на весь бред, что немут Юкрейниан, андрийко и т.д, и офигеваю.

Всего 74 года прошло, в каждой семье были те, кто непосредственно видел все своими глазами, они ушли от нас совсем недавно, и уже столько ахинеи несется! Жесть, как коротка людская память.

Мой дед коммунист получил ранение под сталинградом никогда не отмечал 9 мая.
Не хотел вспоминать ужасы через которые прошёл и о войне говорил очень неохотно
Победа такой ценой это день трагедия а не победа
28 млн советских жертв и 8 млн немецких или вы уже забыли? Ещё несколько млн инвалидов второй мировой власть советов сгноила в лагерях. Вот с этим ассоциируется вторая мировая у тех кто воевал; а не с дурацкими георгиевскими ленточками (почему тогда не гвардейскими?)
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 11 тра, 2019 23:55, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:54

  ruvex написав:
  Ukrainian написав:
  ruvex написав:отстоял страну.

Чтобы большевики и дальше могли гробить невинных людей в своих лагерях?

Опробовать указанную Вами идеологию о капитуляции лучше всего на линии разграничения на Донбассе в местах боевых столкновений. Напишите оттуда короткий очерк.

Не сравнивайте педантичных немцев(1941) и русских свиней (2014)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:55

  komp написав:

Дякую! Подивився...
Прозвучало нове для мене ім*я - Бузова.
Довелось погуглити. Тепер знаю хто це!
Десь з 2004р. перестав цікавитись російським ТВ. Точніше, взагалі перестав його дивитися.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:03

  Ukrainian написав:
  investorkiev написав:Смотрю на весь бред, что немут Юкрейниан, андрийко и т.д, и офигеваю.

Всего 74 года прошло, в каждой семье были те, кто непосредственно видел все своими глазами, они ушли от нас совсем недавно, и уже столько ахинеи несется! Жесть, как коротка людская память.

Мой дед коммунист получил ранение под сталинградом никогда не отмечал 9 мая.
Не хотел вспоминать ужасы через которые прошёл и о войне говорил очень неохотно
Победа такой ценой это день трагедия а не победа
28 млн советских жертв и 8 млн немецких или вы уже забили? Ещё несколько млн инвалидов второй мировой власть советов сгноила в лагерях. Вот с этим ассоциируется вторая мировая у тех кто воевал; а не с дурацкими георгиевскими ленточками (почему тогда не гвардейскими?)


Та давайте вообще ничего не праздновать.
9-го мая будем скорбить по погибшим в годы ВМВ.
24-го августа - по 10 млн (как минимум) украинцев, на которые уменьшилось население за период независимости.
1-го января - по погибшим от алкогольных отравлений на прошлое 1-е января, и вообще это ж Григорианский календарь - помянем заодно и жертв инквизиции Католической церкви...

PS: ах, да, Пасха, кто не знал - праздник евреев по факту убиения младенцев-первенцев земли Египетской. Тоже есть кого вспомнить и помянуть
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:06

  Ukrainian написав:Не сравнивайте педантичных немцев(1941) и русских свиней (2014)


Педантичный доктор Менгеле :mrgreen: А не пора бы тебе в психушку?! Потому что ты намеренно здесь позоришь ник под названием "украинец"! По-моему, сомнений тут быть уже не может!
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:08

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:24-го августа - по 10 млн (как минимум) украинцев, на которые уменьшилось население за период независимости.

Видели лично места захоронения?
Давайте не будем подменять понятия и манипулировать фактами. Не солидно это интеллигентному россиянину.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:10

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Не сравнивайте педантичных немцев(1941) и русских свиней (2014)


Педантичный доктор Менгеле :mrgreen: А не пора бы тебе в психушку?! Потому что ты намеренно здесь позоришь ник под названием "украинец"! По-моему, сомнений тут быть уже не может!

Это тот который на русских свиньях опыты проводил?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:19

Музична пауза

  Кармелюк написав:Прозвучало нове для мене ім*я - Бузова.

Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:22

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Не сравнивайте педантичных немцев(1941) и русских свиней (2014)


Педантичный доктор Менгеле :mrgreen: А не пора бы тебе в психушку?! Потому что ты намеренно здесь позоришь ник под названием "украинец"! По-моему, сомнений тут быть уже не может!

Это тот который на русских свиньях опыты проводил?


Зачем ты разжигаешь ненависть? Какой ты украинец? У того, что ты делаешь, нет национальности - это просто мерзость и признак недоразвитости!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:27

  zРадио написав:Если бы СССР не проявил "агрессию" в отношении Польши и не подвел свои войска к линии Керзона, нападение Гитлера бы не удержали, и в течение 3-4-х месяцев войны пал бы не только Минск и Киев, но еще Москва и Ленинград, что дело бы невозможным и бессмысленным дальнейшее сопротивление.

Это называется стратегий - недоступной вашему местечковому мышлению материи...

У вас нет этого "helicopter view", потому что вы крупнейшую мировую войну в истории человечества пытаетесь рассмотреть на карте 4-х областей современной Украины.

Достаньте глобус конца 1930-х, отойдите на полметра и взляните еще раз :mrgreen:

Ви пишете повну фігню і абсолютне незнання ситуації в той час.
В 1939 році німецька армія була в рази слабша ніж в 1941. Вони ледве Польщу захопили. Який СРСР? Якби Гітлер напав на СРСР в 1939 він ніякого Києва і Мінська не взяв би. А про Москву і Ленінград - це взагалі сміх.
За ці 21 місяць німецька армія провела 5 успішних компаній, навчилась воювати, захопила величезні промислові території, забезпечила собі тил(Франція).
А що СРСР - нічого. Фінська війна - це мізер в порівнянні з операціями німців. Території - без промисловості.
"Захоплені території були буфером" - це сміх. Цей "буфер" вермахт захопив за 6 днів в 1941 році.
Пакт Молотова—Ріббентропа це дипломатична перемога Гітлера. І ініціатива цього пакту йшла від Гітлера.
Не пишіть те, в чому не розбираєтесь.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 12 тра, 2019 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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