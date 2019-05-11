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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 23:51
investorkiev написав:
Смотрю на весь бред, что немут Юкрейниан, андрийко и т.д, и офигеваю.
Всего 74 года прошло, в каждой семье были те, кто непосредственно видел все своими глазами, они ушли от нас совсем недавно, и уже столько ахинеи несется! Жесть, как коротка людская память.
Мой дед коммунист получил ранение под сталинградом никогда не отмечал 9 мая.
Не хотел вспоминать ужасы через которые прошёл и о войне говорил очень неохотно
Победа такой ценой это день трагедия а не победа
28 млн советских жертв и 8 млн немецких или вы уже забыли? Ещё несколько млн инвалидов второй мировой власть советов сгноила в лагерях. Вот с этим ассоциируется вторая мировая у тех кто воевал; а не с дурацкими георгиевскими ленточками (почему тогда не гвардейскими?)
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Суб 11 тра, 2019 23:55, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 11 тра, 2019 23:54
ruvex написав: Ukrainian написав: ruvex написав:
отстоял страну.
Чтобы большевики и дальше могли гробить невинных людей в своих лагерях?
Опробовать указанную Вами идеологию о капитуляции лучше всего на линии разграничения на Донбассе в местах боевых столкновений. Напишите оттуда короткий очерк.
Не сравнивайте педантичных немцев(1941) и русских свиней (2014)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 11 тра, 2019 23:55
komp написав:
Дякую! Подивився...
Прозвучало нове для мене ім*я - Бузова.
Довелось погуглити. Тепер знаю хто це!
Десь з 2004р. перестав цікавитись російським ТВ. Точніше, взагалі перестав його дивитися.
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Додано: Нед 12 тра, 2019 00:03
Ukrainian написав: investorkiev написав:
Смотрю на весь бред, что немут Юкрейниан, андрийко и т.д, и офигеваю.
Всего 74 года прошло, в каждой семье были те, кто непосредственно видел все своими глазами, они ушли от нас совсем недавно, и уже столько ахинеи несется! Жесть, как коротка людская память.
Мой дед коммунист получил ранение под сталинградом никогда не отмечал 9 мая.
Не хотел вспоминать ужасы через которые прошёл и о войне говорил очень неохотно
Победа такой ценой это день трагедия а не победа
28 млн советских жертв и 8 млн немецких или вы уже забили? Ещё несколько млн инвалидов второй мировой власть советов сгноила в лагерях. Вот с этим ассоциируется вторая мировая у тех кто воевал; а не с дурацкими георгиевскими ленточками (почему тогда не гвардейскими?)
Та давайте вообще ничего не праздновать.
9-го мая будем скорбить по погибшим в годы ВМВ.
24-го августа - по 10 млн (как минимум) украинцев, на которые уменьшилось население за период независимости.
1-го января - по погибшим от алкогольных отравлений на прошлое 1-е января, и вообще это ж Григорианский календарь - помянем заодно и жертв инквизиции Католической церкви...
PS: ах, да, Пасха, кто не знал - праздник евреев по факту убиения младенцев-первенцев земли Египетской. Тоже есть кого вспомнить и помянуть
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Додано: Нед 12 тра, 2019 00:06
Ukrainian написав:
Не сравнивайте педантичных немцев(1941)
и русских свиней (2014)
Педантичный доктор Менгеле
А не пора бы тебе в психушку?! Потому что ты намеренно здесь позоришь ник под названием "украинец"! По-моему, сомнений тут быть уже не может!
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Додано: Нед 12 тра, 2019 00:08
zРадио написав:
24-го августа - по 10 млн (как минимум) украинцев, на которые уменьшилось население за период независимости.
Видели лично места захоронения?
Давайте не будем подменять понятия и манипулировать фактами. Не солидно это интеллигентному россиянину.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 12 тра, 2019 00:10
zРадио написав: Ukrainian написав:
Не сравнивайте педантичных немцев(1941)
и русских свиней (2014)
Педантичный доктор Менгеле
А не пора бы тебе в психушку?! Потому что ты намеренно здесь позоришь ник под названием "украинец"! По-моему, сомнений тут быть уже не может!
Это тот который на русских свиньях опыты проводил?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 12 тра, 2019 00:19
Кармелюк написав:
Прозвучало нове для мене ім*я - Бузова.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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Додано: Нед 12 тра, 2019 00:22
Ukrainian написав: zРадио написав: Ukrainian написав:
Не сравнивайте педантичных немцев(1941)
и русских свиней (2014)
Педантичный доктор Менгеле
А не пора бы тебе в психушку?! Потому что ты намеренно здесь позоришь ник под названием "украинец"! По-моему, сомнений тут быть уже не может!
Это тот который на русских свиньях опыты проводил?
Зачем ты разжигаешь ненависть? Какой ты украинец? У того, что ты делаешь, нет национальности - это просто мерзость и признак недоразвитости!
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Додано: Нед 12 тра, 2019 00:27
zРадио написав:
Если бы СССР не проявил "агрессию" в отношении Польши и не подвел свои войска к линии Керзона, нападение Гитлера бы не удержали, и в течение 3-4-х месяцев войны пал бы не только Минск и Киев, но еще Москва и Ленинград, что дело бы невозможным и бессмысленным дальнейшее сопротивление.
Это называется стратегий - недоступной вашему местечковому мышлению материи...
У вас нет этого "helicopter view", потому что вы крупнейшую мировую войну в истории человечества пытаетесь рассмотреть на карте 4-х областей современной Украины.
Достаньте глобус конца 1930-х, отойдите на полметра и взляните еще раз
Ви пишете повну фігню і абсолютне незнання ситуації в той час.
В 1939 році німецька армія була в рази слабша ніж в 1941. Вони ледве Польщу захопили. Який СРСР? Якби Гітлер напав на СРСР в 1939 він ніякого Києва і Мінська не взяв би. А про Москву і Ленінград - це взагалі сміх.
За ці 21 місяць німецька армія провела 5 успішних компаній, навчилась воювати, захопила величезні промислові території, забезпечила собі тил(Франція).
А що СРСР - нічого. Фінська війна - це мізер в порівнянні з операціями німців. Території - без промисловості.
"Захоплені території були буфером" - це сміх. Цей "буфер" вермахт захопив за 6 днів в 1941 році.
Пакт Молотова—Ріббентропа це дипломатична перемога Гітлера. І ініціатива цього пакту йшла від Гітлера.
Не пишіть те, в чому не розбираєтесь.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Нед 12 тра, 2019 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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