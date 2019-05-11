Ненависть разжигает путин и его холуи которые отжали крым и поддерживают сепаратистов на Донбассе
Вернут крым я первый перед вами извинюсь и скажу что ошибался и русские никакие не свиньи а наши братья
А пока так.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 тра, 2019 00:27
Re: Політичні дискусії
Ненависть разжигает путин и его холуи которые отжали крым и поддерживают сепаратистов на Донбассе
Вернут крым я первый перед вами извинюсь и скажу что ошибался и русские никакие не свиньи а наши братья
А пока так.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 12 тра, 2019 00:37
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