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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2873287428752876

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 135
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
41
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:27

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Зачем ты разжигаешь ненависть? Какой ты украинец? У того, что ты делаешь, нет национальности - это просто мерзость и признак недоразвитости!

Ненависть разжигает путин и его холуи которые отжали крым и поддерживают сепаратистов на Донбассе
Вернут крым я первый перед вами извинюсь и скажу что ошибался и русские никакие не свиньи а наши братья
А пока так.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:37

  Ukrainian написав:Вернут крым я первый перед вами извинюсь и скажу что ошибался и русские никакие не свиньи а наши братья
А пока так.


Здрасьте вам, какие еще братья?! :shock:
Были всегда свиньями, есть и ими останутся.
У этой нации такая вечная свинная планида. Потому что она паскудная.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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