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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:08
Doctor написав: freeze написав:
1/ Предложение Старикана и Доктора - отсоединить и закрепить новые границы страны в Конституции
2/ Кто-то еще предлагал здесь - заморозить до лучших времен, то есть не признавать отсоединение, но установить в той или иной форме границу, с привлечением миротворцев, чтобы не было жертв
3/ Интегрировать в качестве автономии, и там еще пару пунктов из Минских соглашений
4/ Макс тут хотел повоевать, можно тоже добавить - готовиться к войне, полная мобилизация и вперёд
Всё, список вариантов исчерпан.
Чтобы не тянуть кота за хвост, выносятся вопросы на референдум, как решит большинство так и будет.
Можливо і пропустив слова Старікана, візьму весь гнів пропозиції першого пункта на себе. І хоча за словами Лада, свою ідею начебто пропоную законним шляхом, але враховуючи зауваження YKK про неможливість винесення такого питання на референдум, пропоную адмінам чи модераторам винести голосування в шапку теми без 1-го пункту. Розумію що результат голосування не є репрезентативним, але хоча би думку форумчан будемо бачити.
Підтримую виніс на голосування. Всі 4 пункти є необхідними і достатніми. Пункт "інший варіант" не потрібен, бо інших варіантів немає.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 20 тра, 2019 21:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:10
Добавлено: Ср 19 мар, 2014 13:04
freeze написав: airmax78 написав:
Бедный Вова... Эта работа его уничтожит.
Надо было Порошенко спасать, ужасно выглядит на инаугурации, вид болезненный, второй срок не перенес бы.
Где-то я уже подобное видел. "Обитаемый остров" Федора Бондарчука.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:11
pesikot написав: zРадио написав:
Но с Зеленского с качестве Президента спросить нужно будет, и строго!
Так пойди и спроси. Уже он Президент
Я ж выше написал - ровно год на то, чтобы продать свою долю в бизнесе в качестве украинского резидента и уплатить НДФЛ! Не сделает - станет Януковичем3, или Порошенко2...
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:12
Яка примітивна спроба відбілити ухильника від податків - 95 квартал ...
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:17
maxprofit написав:
Яка примітивна спроба відбілити ухильника від податків - 95 квартал ...
Да уж куда примитивнее - Президент Порошенко 5 лет президенства прятал деньг в панамских оффшорах, но спросить мы должны Зеленского?
Запомните - бизнес никогда не будет честно платить налоги, если это не делают представители высшей власти! Потому что рыба гниет с головы! А туловище и хвост берут с нее пример и подражают!
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:17
zРадио написав:
Эта компания паразитирует на потребителе, используя админресурс для собственного роста и ограничения конкуренции!
Це якесь ватне відкриття в економіці - "паразитує на споживачі"!!!
Просто впихує невпихуємий шоколад!
"Обмеження конкуренції" - ви у кондитерці коли були останній раз? Ви реально з України?
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:18
порошенко декларував кожну гривню , що він ховав ? Він з мільярдера став мультимільйонером за 5 років . Це факт
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:20
komp написав: zРадио написав:
Эта компания паразитирует на потребителе, используя админресурс для собственного роста и ограничения конкуренции!
Це якесь ватне відкриття в економіці - "паразитує на споживачі"!!!
Просто впихує невпихуємий шоколад!
"Обмеження конкуренції" - ви у кондитерці коли були останній раз? Ви реально з України?
Це промивка мізків кремлєзелеботами !
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:21
zРадио написав:
Да уж куда примитивнее - Президент Порошенко 5 лет президенства прятал деньг в панамских оффшорах, но спросить мы должны Зеленского?
Це відверта брехня, як вже всі не шукали, але одна єдина відкрита оффшорка виявилась навіть без банківського рахунка.
Юристи відкрили по стандартній схемі для оформлення трасту.
Востаннє редагувалось komp
в Пон 20 тра, 2019 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:21
зараз зелекремлєботи договоряться до того, що порох наркоту в шоколадки особисто пхав, щоб знедолені рускоязичниє лише рошенівську продукцію купляли ...
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