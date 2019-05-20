|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:23
komp написав: zРадио написав:
Эта компания паразитирует на потребителе, используя админресурс для собственного роста и ограничения конкуренции!
Це якесь ватне відкриття в економіці - "паразитує на споживачі"!!!
Просто впихує невпихуємий шоколад!
"Обмеження конкуренції" - ви у кондитерці коли були останній раз? Ви реально з України?
О, очередной порохобот претендует на очередную нобелевку. Антимонопольная деятельность - это "ватный" экономический атрибут. А я то всегда считал, что это европейское изобретение.
Что касается похода в кондитерку - привет из Киева: у каждой станции метро по фирменному магазину Рошен, а в супермаркетах порядка 70% предложения конфет и 50% предложения тортов - рошеновского производство.
Не монополист, не? Ну вам, порохолюбам, и Ахметов не монополист на рынке электроэнергии и Нефтегаз не монополист на рынке газа - потому что об этом на 5-м канале не сказали
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2282
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:24
komp написав: zРадио написав:
Да уж куда примитивнее - Президент Порошенко 5 лет президенства прятал деньг в панамских оффшорах, но спросить мы должны Зеленского?
Це відверта брехня, як вже всі не шукали, але одна єдина відкрита оффшорка виявилась навіть без банківського рахунка.
Юристи відкрили по стандартній схемі для оформлення трасту.
Ледь не Меркель про це казала в свій час, але ж істеричні фейки куди простіше сприймати від кремлеботів , ніж юридичні моменти сприймати .
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:26
zРадио написав:
и Ахметов не монополист на рынке электроэнергии и Нефтегаз не монополист на рынке газа - потому что об этом на 5-м канале не сказали
Чергова брехня антиукраїнська. Монополіст на ринку е/е - москалі ! Це факт. Тому нехай ахметка наразі перекупить, ніж окупанти надалі будуть
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:32
maxprofit написав: zРадио написав:
и Ахметов не монополист на рынке электроэнергии и Нефтегаз не монополист на рынке газа - потому что об этом на 5-м канале не сказали
Чергова брехня антиукраїнська. Монополіст на ринку е/е - москалі ! Це факт. Тому нехай ахметка наразі перекупить, ніж окупанти надалі будуть
Родное сердце, вранье свое иди на Цензор распускай - там скорее поверят, чем на финансовом форуме!Рынок э/э:
55% - государственный коррумпированный в интересах Ахметова Энергоатом
25% - ДТЭК Ахметова
10% - государственный коррумпированный в интересах Ахметова Гидроэнерго
и 10% - все остальные.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2282
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:39
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:41
andrijk777 написав:
Підтримую виніс на голосування. Всі 4 пункти є необхідними і достатніми.
Хоча я і є прихильником саме 1-го пункту, але як виявляється, дане питання не може бути предметом розгляду на всенародному референдумі. Отже правильно буде - без нього.
-
Doctor
-
-
- Повідомлень: 616
- З нами з: 18.12.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:49
airmax78 написав:
О, уже из толпы раздаются крики про убийц в сторону военного руководства.
Это проплаченные путлером через попоблок титушки.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20524
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1227 раз.
- Подякували: 2020 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:01
hxbbgaf зеленский хуже януковича. Надеюсь ,ему не дадут сбежать и пожизненно будет сидеть в Украине.
-
awm111
-
-
- Повідомлень: 563
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:02
ЛАД написав: Starikan написав:
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год.
...
Скромный школьный учитель, новое лицо, народный президент... и что там еще
, ах да, борец со слепыми трастами и офшорами.
Он их украл?
Заработал на взятках? на незаконной приватизации? рейдерством7
Что Вам не нравится?
Не нравится двойная мораль.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15846
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1508 раз.
- Подякували: 2465 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:05
zРадио написав:
Все активы Зеленского и купленные на их дивиденды "игрушки", созданы им же с нуля. В отличии от активов Порошенко, на 99% состоящих из приХ
ватизированного имущества, построенного во времена СССР!
"- Папаша! кто строил эту дорогу?
- Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!"
И как там насчет офшоров, за которые так клеймили папередника?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15846
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1508 раз.
- Подякували: 2465 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|