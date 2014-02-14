RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2938293929402941

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 148
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
46
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
10
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
48
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:06

Среди недвижимости Зеленский указал и два дома в Италии по 88 млн грн каждый, приобретенные в 2015 году.
Зеленский владеет автомобилями Land Rover стоимостью почти 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S класса ценой 1,8 млн грн.
Также Зеленский владеет акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD, зарегистрированных на Кипре.
Кроме того, Зеленский указал, что ему принадлежат компании «Киноквартал» и «Студия Квартал-95».
Зеленский задекларировал и несколько номеров в отеле в Марина Тауерс в Белизе.https://hvylya.net/news/digest/zelenski ... shory.html

Ах как красиво звучит! Настоящий "подпольный миллионер Корейко" и ярый офшорник.

А теперь сравним, что написано в https://hvylya.net/news/digest/zelenski ... shory.html и что в самой декларации https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 9cf94042d0, соответственно:
Среди недвижимости Зеленский указал и два дома в Италии по 88 млн грн каждый, приобретенные в 2015 году.

По обоим домам
Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Власник: Юридична особа, зареєстрована за кордоном
Найменування (англійською): San Tommaso S.R.L.
Найменування (українською): Сан Томмасо С.Р.Л.
Ідентифікаційний код: 02439920352
Місцезнаходження (англійською): Cantu.co Via Ginevrina DA FOSSANO 17 CAP 22063
Місцезнаходження (українською): Канту.ко Віа Джіневріна ДА Фоссано 17 КАП 22063, Італія

Здесь действительно, собственниками San Tommaso S.R.L. являются Зеленский и его жена (% соотношения не указан).

Зеленский владеет автомобилями Land Rover стоимостью почти 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S класса ценой 1,8 млн грн.

Только не Зеленский, а Зеленские.

Дата набуття права:19.05.2016
Марка:LAND ROVER
Модель:RANGE ROVER
Рік випуску:2016

Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування 4693990

Інформація щодо прав на майно
Тип права: Власність
Прізвище: ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Ім'я: ВОЛОДИМИР
По батькові: ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата набуття права:14.02.2014
Марка:MERCEDES-BENZ
Модель:S 500 4 MATIC
Рік випуску:2014

Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування 1830637

Інформація щодо прав на майно
Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Зеленська
Ім'я: Олена
По батькові: Володимирівна

Смотрим их стоимость.
Марка:LAND ROVER
Модель:RANGE ROVER
Рік випуску:2016

16 объявлений о продаже Land Rover RANGE ROVER 2016 года, Украина

https://auto.ria.com/car/land-rover/ran ... 16/?page=1
Марка:MERCEDES-BENZ
Модель:S 500 4 MATIC
Рік випуску:2014

18 объявлений о продаже Mercedes-Benz S 500 2014 года

https://auto.ria.com/car/mercedes-benz/ ... 14/?page=1
(здесь все, не только "4 MATIC")

Кроме того, Зеленский указал, что ему принадлежат компании «Киноквартал» и «Студия Квартал-95».


ТОВ "КІНОКВАРТАЛ" - Вартість у грошовому вираженні - 51500, % від загального капіталу - 100
ТОВ "СТУДІЯ КВАРТАЛ-95" - Вартість у грошовому вираженні - 39996, % від загального капіталу - 99,99
{у жены - Вартість у грошовому вираженні - 4, % від загального капіталу - 0,01}


Также Зеленский владеет акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD, зарегистрированных на Кипре.

У самого Зеленского акций:
Vilhar Holdings Limited - Кількість - 300, Номінальна вартість - 8

Aldorante Limited - Кількість - 1000, Номінальна вартість - 10

GREEN FAMILY LTD - Кількість - 300, Номінальна вартість - 10

У его жены:
Aldorante Limited - Кількість - 1000, Номінальна вартість - 10


Зеленский задекларировал и несколько номеров в отеле в Марина Тауерс в Белизе.

Точнее, по 50% с женой, Зеленский владеет 5-ю гостиничными номерами, но все они -
Об'єкт незавершеного будівництва


Почему-то в статье не указано, что Зеленский еще является владельцем 3-х патентов на изобретение, 3-х патентов на полезную модель и 33-х знаков для товаров и услуг, а ведь это тоже капитал!
yanyura
 
Повідомлень: 4616
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1775 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:08

  Кармелюк написав:І знову Україна попереду всієї планети!
В якій унітарній країні провели референдум про відмову від власної території?
Або де був референдум в частині країни про її відділення від унітарної країни? Та ще й без згоди самої унітарної країни на такий референдум?
Що ви всі обговорюєте?

Я бы добавил: в какой стране во время войны проводят референдум о прекращении войны?
Понятно, что обыватель проголосует за всё, что угодно, лишь бы его или его сына не направили на фронт.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
2
 
Повідомлень: 15846
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 2465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 23:06

  Starikan написав:Я бы добавил: в какой стране во время войны проводят референдум о прекращении войны?
Понятно, что обыватель проголосует за всё, что угодно, лишь бы его или его сына не направили на фронт.

А ваши сыновья или внуки где, на фронте?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 29.05.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2938293929402941
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.