Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Среди недвижимости Зеленский указал и два дома в Италии по 88 млн грн каждый, приобретенные в 2015 году. Зеленский владеет автомобилями Land Rover стоимостью почти 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S класса ценой 1,8 млн грн. Также Зеленский владеет акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD, зарегистрированных на Кипре. Кроме того, Зеленский указал, что ему принадлежат компании «Киноквартал» и «Студия Квартал-95». Зеленский задекларировал и несколько номеров в отеле в Марина Тауерс в Белизе.https://hvylya.net/news/digest/zelenski ... shory.html
Ах как красиво звучит! Настоящий "подпольный миллионер Корейко" и ярый офшорник.
Среди недвижимости Зеленский указал и два дома в Италии по 88 млн грн каждый, приобретенные в 2015 году.
По обоим домам
Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: Юридична особа, зареєстрована за кордоном Найменування (англійською): San Tommaso S.R.L. Найменування (українською): Сан Томмасо С.Р.Л. Ідентифікаційний код: 02439920352 Місцезнаходження (англійською): Cantu.co Via Ginevrina DA FOSSANO 17 CAP 22063 Місцезнаходження (українською): Канту.ко Віа Джіневріна ДА Фоссано 17 КАП 22063, Італія
Здесь действительно, собственниками San Tommaso S.R.L. являются Зеленский и его жена (% соотношения не указан).
Зеленский владеет автомобилями Land Rover стоимостью почти 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S класса ценой 1,8 млн грн.
Только не Зеленский, а Зеленские.
Дата набуття права:19.05.2016 Марка:LAND ROVER Модель:RANGE ROVER Рік випуску:2016
Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування 4693990
Інформація щодо прав на майно Тип права: Власність Прізвище: ЗЕЛЕНСЬКИЙ Ім'я: ВОЛОДИМИР По батькові: ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата набуття права:14.02.2014 Марка:MERCEDES-BENZ Модель:S 500 4 MATIC Рік випуску:2014
Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування 1830637
Інформація щодо прав на майно Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Зеленська Ім'я: Олена По батькові: Володимирівна
Смотрим их стоимость.
Марка:LAND ROVER Модель:RANGE ROVER Рік випуску:2016
16 объявлений о продаже Land Rover RANGE ROVER 2016 года, Украина
Кроме того, Зеленский указал, что ему принадлежат компании «Киноквартал» и «Студия Квартал-95».
ТОВ "КІНОКВАРТАЛ" - Вартість у грошовому вираженні - 51500, % від загального капіталу - 100 ТОВ "СТУДІЯ КВАРТАЛ-95" - Вартість у грошовому вираженні - 39996, % від загального капіталу - 99,99 {у жены - Вартість у грошовому вираженні - 4, % від загального капіталу - 0,01}
Также Зеленский владеет акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD, зарегистрированных на Кипре.
У самого Зеленского акций:
Vilhar Holdings Limited - Кількість - 300, Номінальна вартість - 8
Aldorante Limited - Кількість - 1000, Номінальна вартість - 10
GREEN FAMILY LTD - Кількість - 300, Номінальна вартість - 10
У его жены:
Aldorante Limited - Кількість - 1000, Номінальна вартість - 10
Зеленский задекларировал и несколько номеров в отеле в Марина Тауерс в Белизе.
Точнее, по 50% с женой, Зеленский владеет 5-ю гостиничными номерами, но все они -
Об'єкт незавершеного будівництва
Почему-то в статье не указано, что Зеленский еще является владельцем 3-х патентов на изобретение, 3-х патентов на полезную модель и 33-х знаков для товаров и услуг, а ведь это тоже капитал!
Кармелюк написав:І знову Україна попереду всієї планети! В якій унітарній країні провели референдум про відмову від власної території? Або де був референдум в частині країни про її відділення від унітарної країни? Та ще й без згоди самої унітарної країни на такий референдум? Що ви всі обговорюєте?
Я бы добавил: в какой стране во время войны проводят референдум о прекращении войны? Понятно, что обыватель проголосует за всё, что угодно, лишь бы его или его сына не направили на фронт.
Starikan написав:Я бы добавил: в какой стране во время войны проводят референдум о прекращении войны? Понятно, что обыватель проголосует за всё, что угодно, лишь бы его или его сына не направили на фронт.