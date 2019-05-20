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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2939294029412942> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 148 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 38 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 47 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 10 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 48 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 148 Додано: Вів 21 тра, 2019 07:11 Tegularius написав: Если же народ считает, что войну нужно прекращать - её нужно прекращать. Если же народ считает, что войну нужно прекращать - её нужно прекращать.

Угу. А также с помощью референдума можно решать вопросы плохой погоды, неурожая, пожаров и эпидемии кори. Опросы, для экономии средств, можно и не проводить, и так понятно, что большинство проголосует за немедленное прекращение всех перечисленных явлений. Таким образом, можно считать, что проблема решена, и пожарные, медики и МЧС больше не нужны. Угу. А также с помощью референдума можно решать вопросы плохой погоды, неурожая, пожаров и эпидемии кори. Опросы, для экономии средств, можно и не проводить, и так понятно, что большинство проголосует за немедленное прекращение всех перечисленных явлений. Таким образом, можно считать, что проблема решена, и пожарные, медики и МЧС больше не нужны. M-Audio Повідомлень: 1539 З нами з: 23.03.11 Подякував: 249 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 08:34 pesikot написав: katso написав: andrijk777 написав: В П.Ірландії і Каталонії боряться за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ! Це є нормально.

Крим і Донбас - були захоплені фактично воєнним шляхом і боряться вони не за незалежність, а за входження в склад Росії, бо там пенсії і зарплати великі.

В П.Ірландії і Каталонії боряться за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ! Це є нормально.Крим і Донбас - були захоплені фактично воєнним шляхом і боряться вони не за незалежність, а за входження в склад Росії, бо там пенсії і зарплати великі.



Ну, в ЛНР/ДНР тоже был референдум, и Донецк вроде взяли без боя боевики Гиркина - а не регулярная армия РФ - но это все детали - сути аналогии это не меняет - вчера Ирланская Республиканская Армия взрывала автобусы в Лондоне - а сегодня имеет своих представителей в парламенте Великобритании - по сути это аналог нашей самой страшной страшилки "Завтра ОРДЛО будет в Раде" Ну, в ЛНР/ДНР тоже был референдум, и Донецк вроде взяли без боя боевики Гиркина - а не регулярная армия РФ - но это все детали - сути аналогии это не меняет - вчера Ирланская Республиканская Армия взрывала автобусы в Лондоне - а сегодня имеет своих представителей в парламенте Великобритании - по сути это аналог нашей самой страшной страшилки "Завтра ОРДЛО будет в Раде"

Суть аналогий меняет.

А Гиркин гражданин чьей страны ? А Моторола ? а танки из какой шахты были выкопаны ?

А так же БУК притащили с РФ, которым сбили гражданский авиалайнер ? И что писал Гиркин ? "Сбили птичку"

PS. В Ирландии воевали за себя. А у нас боевики все из-за поребрика и хотят присоединения к России. Суть аналогий меняет.А Гиркин гражданин чьей страны ? А Моторола ? а танки из какой шахты были выкопаны ?А так же БУК притащили с РФ, которым сбили гражданский авиалайнер ? И что писал Гиркин ? "Сбили птичку"PS. В Ирландии воевали за себя. А у нас боевикииз-за поребрика и хотят присоединения к России.



Все? А Гиви чего забыли, какой страны он гражданин был? А Захарченко? Все?А Гиви чего забыли, какой страны он гражданин был? А Захарченко? katso

Повідомлень: 442 З нами з: 16.05.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 08:37 sequence написав: Libo написав: ..

Я даю гарантию. ..Я даю гарантию. Еще один гарант, хе-хе.. Я могу поставить ящик Блек Лейбла против одного несчастного пузыря, что в ближайшие не то, что месяцы, а многие годы дальше громогласных истерик дело не сдвинется.

Так что, гарант, забьемся?! Еще один гарант, хе-хе.. Я могу поставить ящик Блек Лейбла против одного несчастного пузыря, что в ближайшие не то, что месяцы, а многие годы дальше громогласных истерик дело не сдвинется.Так что, гарант, забьемся?!



Сдвинется еще как.

Мировая закулиса приняла решение ликвидировать пида-рашку.

Масоны от своих решений никогда не отступают.

Вероятность события простой смертный может не увидеть до самого начала этого события. Вам это не дано. О грядущем наступлении подобного события знают только те, кто владеют Знанием или провидением.

Ты просто обречен на потерю ящика Блек Лейбла. Хорошенько подумай. Спорить с Либо, это все равно что спорить с космосом, который для твоего уровня недосягаем.



ЗЫ Году в 16-м, в разгар экономических негараздов и обвала гривны, тут разгорелся спор, а с чем Порох подойдет к выборам на 2-й срок?

Я тогда очень коротко провидел:

10 тыщ грн. средней з/п и курс 25. Итого $400. А тогда было $100-$200. Расчитывает, что у вас не выдержит жадный передок и поддержите.

Тогда меня тут тоже хаяли. Говорили какой курс 25? Будет 50, 100, 200 и т.д. Какие $400? Мы из $200 не выберемся ... Каряул!

Внимательно ко мне прислушивайся и будь со мной корректен и осторожен.



ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании. Сдвинется еще как.Мировая закулиса приняла решение ликвидировать пида-рашку.Масоны от своих решений никогда не отступают.Вероятность события простой смертный может не увидеть до самого начала этого события. Вам это не дано. О грядущем наступлении подобного события знают только те, кто владеют Знанием или провидением.Ты просто обречен на потерю ящика Блек Лейбла. Хорошенько подумай. Спорить с Либо, это все равно что спорить с космосом, который для твоего уровня недосягаем.ЗЫ Году в 16-м, в разгар экономических негараздов и обвала гривны, тут разгорелся спор, а с чем Порох подойдет к выборам на 2-й срок?Я тогда очень коротко провидел:10 тыщ грн. средней з/п и курс 25. Итого $400. А тогда было $100-$200. Расчитывает, что у вас не выдержит жадный передок и поддержите.Тогда меня тут тоже хаяли. Говорили какой курс 25? Будет 50, 100, 200 и т.д. Какие $400? Мы из $200 не выберемся ... Каряул!Внимательно ко мне прислушивайся и будь со мной корректен и осторожен.ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании. Libo 2

Повідомлень: 7129 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 08:37 zРадио написав: На вот - посмотри на объемы и подумай - монополист, или не монополист! На вот - посмотри на объемы и подумай - монополист, или не монополист!



Вы кроме первых трех строчек графика пробовали шоколад? Его давать детям можно? Как по мне - нет. Поэтому и не удивительно, что по шоколаду впереди Рошен. Вы кроме первых трех строчек графика пробовали шоколад? Его давать детям можно? Как по мне - нет. Поэтому и не удивительно, что по шоколаду впереди Рошен. Подолянин Повідомлень: 534 З нами з: 25.05.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 09:18 Re: мафы yanyura написав: ст. метро "Позняки", переход к конечной остановке (кольцу) трамвая № 8 - слева магазин с большой вывеской "Рошен", но на карте фирменных магазинов он не обозначен, получается "левый" магазин с подделками под продукцию "Рошена". ст. метро "Позняки", переход к конечной остановке (кольцу) трамвая № 8 - слева магазин с большой вывеской "Рошен", но на карте фирменных магазинов он не обозначен, получается "левый" магазин с подделками под продукцию "Рошена".

ст.метро Харьковская тоже имеется красивый больщой МАФ Рошен. Видимо МАФы не в счет.

В счет магазы на подобие двухэтажного с роялем и стеклянным полом в Оушене. но завидовать не надо ст.метро Харьковская тоже имеется красивый больщой МАФ Рошен. Видимо МАФы не в счет.В счет магазы на подобие двухэтажного с роялем и стеклянным полом в Оушене. но завидовать не надо sal Заблокований Повідомлень: 3352 З нами з: 25.03.16 Подякував: 623 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 09:29 Re: Політичні дискусії Libo написав: ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании. ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании.



Прапор, какое материальное обеспечение твоих гарантий ?

Хочу в напоминалку забить, чтобы не забыть. Прапор, какое материальное обеспечение твоих гарантий ?Хочу в напоминалку забить, чтобы не забыть. freeze 4 Повідомлень: 11492 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 09:41 freeze написав: Libo написав: ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании. ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании.



Прапор, какое материальное обеспечение твоих гарантий ?

Хочу в напоминалку забить, чтобы не забыть. Прапор, какое материальное обеспечение твоих гарантий ?Хочу в напоминалку забить, чтобы не забыть.



"У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". (с)

"У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". (с) 19yuriy91 Повідомлень: 2049 З нами з: 15.09.12 Подякував: 213 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 09:46 Всю секретну інформацію можна знайти у відкритих джерелах.

треба просто вміти шукати

1 Коли Порошенка топили компроматом Укроборонпрому (син чиновника призначеного Порошенком ,звинувачувався у привласненні 2 млн грн....) - я радів , бо для думаючого зрозуміло - більшого компромату від цього - в опонентів не існує...

Але виявилось що 73% не вміють аналізувати і компромат зіграв.

Чи це проблема Порошенка- ні , це проблема тих кого в черговий раз розвели з допомогою емоцій через зомбоящик

2 Коли зараз Порошенка пробують нейтралізувати компроматом про 63 магазини.... Мені також смішно , але я вже трошки починаю хвилюватись... Не дай Бог в 73% знову відбере розум....



Пояснюю по магазинам

всі великі виробники( від Боїнга до Самсунга, від Епла до АїрБаса , від Мерседеса до Тойоти- мають свої точки в яких здійснюють продажі.... але при цьому це виробники одягу, побутової техніки , автомобілів чи парфумів... і пояснення цьому просте - ніхто не буде їхати в спеціалізований магазин за карамельками Дюшес чи тортами Рошен.. бо ціна мізерна(10-200)грн

Набагато ефективніше зайняти своїм товаром 5% полиць 10000 магазинів ніж 100% полиць 63 магазинів.

З іншого боку - магазини Рошен - це витрати на рекламу ( я думаю що вони взагалі планово збиткові) - але кому як не лідеру кондитерського ринку рекламувати себе і свої товари не віртуально через тб чи інтернет - а з допомогою магазинів?



Тому

Шановні громадяни України - маєте час , дивіться,слухайте,аналізуйте,порівнюйте....

Поки що Полторак і Гройсман заявили про свої відставки.. а з сторони Зеленського відсутні прізвища які б могли замінити цих важковаговиків.. а транслювати ролики - це не Державою керувати... тому коли завтра пенсіонери не вчасно отримають пенсії ( бо Реву погнали революційні маси всьозмінщиків ) а армія перестане приєднувати додаткові м2 в ОРДЛО - бо стратегічні плани розроблені верховним Зе будуть транслюватись в ютубі

а лікарі з вчителями залишаться без зарплат(50 млрд на казначейському - це багато , але це всього 1 тиждень функціонування Держави) - то може тоді Ви признаєте що

нові обличчя в телевізорі - це може й цікаво

а всі нові в економіці - це крах в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20890 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 09:57 Libo написав: ЗЫ Году в 16-м, в разгар экономических негараздов и обвала гривны, тут разгорелся спор, а с чем Порох подойдет к выборам на 2-й срок?

Я тогда очень коротко провидел:

10 тыщ грн. средней з/п и курс 25. Итого $400. А тогда было $100-$200. Расчитывает, что у вас не выдержит жадный передок и поддержите.

Тогда меня тут тоже хаяли. Говорили какой курс 25? Будет 50, 100, 200 и т.д. Какие $400? Мы из $200 не выберемся ... Каряул!

Внимательно ко мне прислушивайся и будь со мной корректен и осторожен.

ЗЫ Году в 16-м, в разгар экономических негараздов и обвала гривны, тут разгорелся спор, а с чем Порох подойдет к выборам на 2-й срок?Я тогда очень коротко провидел:10 тыщ грн. средней з/п и курс 25. Итого $400. А тогда было $100-$200. Расчитывает, что у вас не выдержит жадный передок и поддержите.Тогда меня тут тоже хаяли. Говорили какой курс 25? Будет 50, 100, 200 и т.д. Какие $400? Мы из $200 не выберемся ... Каряул!Внимательно ко мне прислушивайся и будь со мной корректен и осторожен.



Разгар экономических негараздов (рукотворных, кстати) был в феврале 2015-го. Эксперт чуток ошибся



Что касается прогнозов курса и средней зарплаты из глубин того дна - совсем немудрено, что после обвала гривны более, чем 3 раза, приходит период курсовой стабильности длительностью до 5 лет, во время которого зарплаты, вслед за инфляцией, отыграют потерянное. Это как прогнозировать, что за весной идет лето



Libo написав: ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании. ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании.



Знал бы ты хоть немного историю, осознавал бы последствия распада россии для Украины - они будут в крайней степени негативными - с попытками захвата нашей территории ВСЕМИ силами, которые будут бороться за власть в россии.



Ну а по поводу средней зп в 1000 баксов - в течение 2-х десятилетий, а не 2-х лет, и при условии ускорения инфляции доллара Разгар экономических негараздов (рукотворных, кстати) был в феврале 2015-го. Эксперт чуток ошибсяЧто касается прогнозов курса и средней зарплаты из глубин того дна - совсем немудрено, что после обвала гривны более, чем 3 раза, приходит период курсовой стабильности длительностью до 5 лет, во время которого зарплаты, вслед за инфляцией, отыграют потерянное. Это как прогнозировать, что за весной идет летоЗнал бы ты хоть немного историю, осознавал бы последствия распада россии для Украины - они будут в крайней степени негативными - с попытками захвата нашей территории ВСЕМИ силами, которые будут бороться за власть в россии.Ну а по поводу средней зп в 1000 баксов - в течение 2-х десятилетий, а не 2-х лет, и при условии ускорения инфляции доллара zРадио

Повідомлень: 2281 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 10:06 zРадио написав: Знал бы ты хоть немного историю, осознавал бы последствия распада россии для Украины - они будут в крайней степени негативными - с попытками захвата нашей территории ВСЕМИ силами, которые будут бороться за власть в россии. Знал бы ты хоть немного историю, осознавал бы последствия распада россии для Украины - они будут в крайней степени негативными - с попытками захвата нашей территории ВСЕМИ силами, которые будут бороться за власть в россии. Чергова страшилка

Якщо відбудеться розвал росії - то європейська частина залишиться без енергоресурсів , за Кубань зубами вчепиться Чечня (їсти всі хочуть) , а економічний потенціал буде базуватись виключно на трубах по яким буде йти експорт енергоносіїв з Сибіру( така собі міні Україна без чорноземів і з розірваними економічними звязками)

І кому це недоутворення зможе погрожувати?



ПС

Коли росія сипалась українські козаки з поляками в черговий раз садили якогось царя на трон в москві. Чергова страшилкаЯкщо відбудеться розвал росії - то європейська частина залишиться без енергоресурсів , за Кубань зубами вчепиться Чечня (їсти всі хочуть) , а економічний потенціал буде базуватись виключно на трубах по яким буде йти експорт енергоносіїв з Сибіру( така собі міні Україна без чорноземів і з розірваними економічними звязками)І кому це недоутворення зможе погрожувати?ПСКоли росія сипалась українські козаки з поляками в черговий раз садили якогось царя на трон в москві. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20890 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2939294029412942> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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