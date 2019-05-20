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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 21 тра, 2019 07:11
Tegularius написав:
Если же народ считает, что войну нужно прекращать - её нужно прекращать.
Угу. А также с помощью референдума можно решать вопросы плохой погоды, неурожая, пожаров и эпидемии кори. Опросы, для экономии средств, можно и не проводить, и так понятно, что большинство проголосует за немедленное прекращение всех перечисленных явлений. Таким образом, можно считать, что проблема решена, и пожарные, медики и МЧС больше не нужны.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:34
pesikot написав: katso написав: andrijk777 написав:
В П.Ірландії і Каталонії боряться за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ! Це є нормально.
Крим і Донбас - були захоплені фактично воєнним шляхом і боряться вони не за незалежність, а за входження в склад Росії, бо там пенсії і зарплати великі.
Ну, в ЛНР/ДНР тоже был референдум, и Донецк вроде взяли без боя боевики Гиркина - а не регулярная армия РФ - но это все детали - сути аналогии это не меняет - вчера Ирланская Республиканская Армия взрывала автобусы в Лондоне - а сегодня имеет своих представителей в парламенте Великобритании - по сути это аналог нашей самой страшной страшилки "Завтра ОРДЛО будет в Раде"
Суть аналогий меняет.
А Гиркин гражданин чьей страны ? А Моторола ? а танки из какой шахты были выкопаны ?
А так же БУК притащили с РФ, которым сбили гражданский авиалайнер ? И что писал Гиркин ? "Сбили птичку"
PS. В Ирландии воевали за себя. А у нас боевики все
из-за поребрика и хотят присоединения к России.
Все?
А Гиви чего забыли, какой страны он гражданин был? А Захарченко?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:37
sequence написав: Libo написав:
..
Я даю гарантию.
Еще один гарант, хе-хе.. Я могу поставить ящик Блек Лейбла против одного несчастного пузыря, что в ближайшие не то, что месяцы, а многие годы дальше громогласных истерик дело не сдвинется.
Так что, гарант, забьемся?!
Сдвинется еще как.
Мировая закулиса приняла решение ликвидировать пида-рашку.
Масоны от своих решений никогда не отступают.
Вероятность события простой смертный может не увидеть до самого начала этого события. Вам это не дано. О грядущем наступлении подобного события знают только те, кто владеют Знанием или провидением.
Ты просто обречен на потерю ящика Блек Лейбла. Хорошенько подумай. Спорить с Либо, это все равно что спорить с космосом, который для твоего уровня недосягаем.
ЗЫ Году в 16-м, в разгар экономических негараздов и обвала гривны, тут разгорелся спор, а с чем Порох подойдет к выборам на 2-й срок?
Я тогда очень коротко провидел:
10 тыщ грн. средней з/п и курс 25. Итого $400. А тогда было $100-$200. Расчитывает, что у вас не выдержит жадный передок и поддержите.
Тогда меня тут тоже хаяли. Говорили какой курс 25? Будет 50, 100, 200 и т.д. Какие $400? Мы из $200 не выберемся ... Каряул!
Внимательно ко мне прислушивайся и будь со мной корректен и осторожен.
ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании.
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Libo
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:37
zРадио написав:
На вот - посмотри на объемы и подумай - монополист, или не монополист!
Вы кроме первых трех строчек графика пробовали шоколад? Его давать детям можно? Как по мне - нет. Поэтому и не удивительно, что по шоколаду впереди Рошен.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 09:18
yanyura написав:
ст. метро "Позняки", переход к конечной остановке (кольцу) трамвая № 8 - слева магазин с большой вывеской "Рошен", но на карте фирменных магазинов он не обозначен, получается "левый" магазин с подделками под продукцию "Рошена".
ст.метро Харьковская тоже имеется красивый больщой МАФ Рошен. Видимо МАФы не в счет.
В счет магазы на подобие двухэтажного с роялем и стеклянным полом в Оушене. но завидовать не надо
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Додано: Вів 21 тра, 2019 09:29
Libo написав:
ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании.
Прапор, какое материальное обеспечение твоих гарантий ?
Хочу в напоминалку забить, чтобы не забыть.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 09:41
freeze написав: Libo написав:
ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании.
Прапор, какое материальное обеспечение твоих гарантий ?
Хочу в напоминалку забить, чтобы не забыть.
"У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". (с)
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Додано: Вів 21 тра, 2019 09:46
Всю секретну інформацію можна знайти у відкритих джерелах.
треба просто вміти шукати
1 Коли Порошенка топили компроматом Укроборонпрому (син чиновника призначеного Порошенком ,звинувачувався у привласненні 2 млн грн....) - я радів , бо для думаючого зрозуміло - більшого компромату від цього - в опонентів не існує...
Але виявилось що 73% не вміють аналізувати і компромат зіграв.
Чи це проблема Порошенка- ні , це проблема тих кого в черговий раз розвели з допомогою емоцій через зомбоящик
2 Коли зараз Порошенка пробують нейтралізувати компроматом про 63 магазини.... Мені також смішно , але я вже трошки починаю хвилюватись... Не дай Бог в 73% знову відбере розум....
Пояснюю по магазинам
всі великі виробники( від Боїнга до Самсунга, від Епла до АїрБаса , від Мерседеса до Тойоти- мають свої точки в яких здійснюють продажі.... але при цьому це виробники одягу, побутової техніки , автомобілів чи парфумів... і пояснення цьому просте - ніхто не буде їхати в спеціалізований магазин за карамельками Дюшес чи тортами Рошен.. бо ціна мізерна(10-200)грн
Набагато ефективніше зайняти своїм товаром 5% полиць 10000 магазинів ніж 100% полиць 63 магазинів.
З іншого боку - магазини Рошен - це витрати на рекламу ( я думаю що вони взагалі планово збиткові) - але кому як не лідеру кондитерського ринку рекламувати себе і свої товари не віртуально через тб чи інтернет - а з допомогою магазинів?
Тому
Шановні громадяни України - маєте час , дивіться,слухайте,аналізуйте,порівнюйте....
Поки що Полторак і Гройсман заявили про свої відставки.. а з сторони Зеленського відсутні прізвища які б могли замінити цих важковаговиків.. а транслювати ролики - це не Державою керувати... тому коли завтра пенсіонери не вчасно отримають пенсії ( бо Реву погнали революційні маси всьозмінщиків ) а армія перестане приєднувати додаткові м2 в ОРДЛО - бо стратегічні плани розроблені верховним Зе будуть транслюватись в ютубі
а лікарі з вчителями залишаться без зарплат(50 млрд на казначейському - це багато , але це всього 1 тиждень функціонування Держави) - то може тоді Ви признаєте що
нові обличчя в телевізорі - це може й цікаво
а всі нові в економіці - це крах
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 21 тра, 2019 09:57
Libo написав:
ЗЫ Году в 16-м, в разгар экономических негараздов и обвала гривны, тут разгорелся спор, а с чем Порох подойдет к выборам на 2-й срок?
Я тогда очень коротко провидел:
10 тыщ грн. средней з/п и курс 25. Итого $400. А тогда было $100-$200. Расчитывает, что у вас не выдержит жадный передок и поддержите.
Тогда меня тут тоже хаяли. Говорили какой курс 25? Будет 50, 100, 200 и т.д. Какие $400? Мы из $200 не выберемся ... Каряул!
Внимательно ко мне прислушивайся и будь со мной корректен и осторожен.
Разгар экономических негараздов (рукотворных, кстати) был в феврале 2015-го. Эксперт чуток ошибся
Что касается прогнозов курса и средней зарплаты из глубин того дна - совсем немудрено, что после обвала гривны более, чем 3 раза, приходит период курсовой стабильности длительностью до 5 лет, во время которого зарплаты, вслед за инфляцией, отыграют потерянное. Это как прогнозировать, что за весной идет лето
Libo написав:
ЗЫ-2. Кроме развала России, в течение 2-х лет будете иметь з/п в тыщу баксов. Тоже гарантирую. Прошу учитывать это обстоятельство в вашем финансовом планировании.
Знал бы ты хоть немного историю, осознавал бы последствия распада россии для Украины - они будут в крайней степени негативными - с попытками захвата нашей территории ВСЕМИ силами, которые будут бороться за власть в россии.
Ну а по поводу средней зп в 1000 баксов - в течение 2-х десятилетий, а не 2-х лет, и при условии ускорения инфляции доллара
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:06
zРадио написав:
Знал бы ты хоть немного историю, осознавал бы последствия распада россии для Украины - они будут в крайней степени негативными - с попытками захвата нашей территории ВСЕМИ силами, которые будут бороться за власть в россии.
Чергова страшилка
Якщо відбудеться розвал росії - то європейська частина залишиться без енергоресурсів , за Кубань зубами вчепиться Чечня (їсти всі хочуть) , а економічний потенціал буде базуватись виключно на трубах по яким буде йти експорт енергоносіїв з Сибіру( така собі міні Україна без чорноземів і з розірваними економічними звязками)
І кому це недоутворення зможе погрожувати?
ПС
Коли росія сипалась українські козаки з поляками в черговий раз садили якогось царя на трон в москві.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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