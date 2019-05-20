Стиль Зе в политике неизвестен.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:07
Re: думки
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:21
Re: Перший день Зе
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:40
budivelnik
Речь не о том, сколько у Порошенко фирменных магазинов, 58, как вы еще недавно утверждали, или 64 (это число может еще увеличиваться), а о том, что вы очень любите приводить недостоверные сведения, но всех несогласных с вами тут же начинаете обзывать всякими нехорошими словами, записывая их в агенты Кремля, японской, китайской и пр. разведок.
Поэтому только единицы готовы вступать с вами в дискуссию, но с каждым вашим ответом им, их становится все меньше.
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:44
Ваши муссоны интересуются мароканскими школьницами и с каким то Ираном или С.Кореей сильно очкуют. Макартур оценивал потери живой силы для победы над Японией в 1 млн.человек. Поэтому было два рейса В-29. Сегодня бимбы стали куда летючей и мощней. Все это понимают. Никаких пабъед над РФ НЕ БУДЕТ. Мир изменился.
П.С. ящик Блек Лейбла - это смело Попробуйте Гленморанж (любой)
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:45
Re: Політичні дискусії
Уточнение, сейчас сам увидел, что законодательство уже давно изменилось. Закон Украины "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" был заменен Законом Украины "Про всеукраїнський референдум" Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 10 листопада 2015 року N 766-VIII, который в последствии, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) (згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 року N 4-р/2018)
Таким образом, сейчас нет закона регулирующего вопрос проведения референдумов в Украине. Только нормы Конституции:
Как вопрос будет решаться в будущем - не знаю. Скорее всего в Конституционном суде.
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