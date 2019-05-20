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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2939294029412942

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 148
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
38
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
47
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
10
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
48
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:07

Re: думки

  andrijk777 написав:Зе попробує скинути з себе відповідальність і зробити референдум. Це в його стилі.

Стиль Зе в политике неизвестен.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:21

Re: Перший день Зе

  SLK5 написав:результати: немає уряду, немає ВР, нема голови РНБО і міністра оборони. Молодець!

Немае министра здравоохранения. и ниче
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:40

budivelnik
Речь не о том, сколько у Порошенко фирменных магазинов, 58, как вы еще недавно утверждали, или 64 (это число может еще увеличиваться), а о том, что вы очень любите приводить недостоверные сведения, но всех несогласных с вами тут же начинаете обзывать всякими нехорошими словами, записывая их в агенты Кремля, японской, китайской и пр. разведок.

Поэтому только единицы готовы вступать с вами в дискуссию, но с каждым вашим ответом им, их становится все меньше.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:44

  Libo написав:
  sequence написав: Еще один гарант, хе-хе.. Я могу поставить ящик Блек Лейбла против одного несчастного пузыря

Мировая закулиса приняла решение ликвидировать пида-рашку.
Масоны от своих решений никогда не отступают.

Ваши муссоны интересуются мароканскими школьницами и с каким то Ираном или С.Кореей сильно очкуют. Макартур оценивал потери живой силы для победы над Японией в 1 млн.человек. Поэтому было два рейса В-29. Сегодня бимбы стали куда летючей и мощней. Все это понимают. Никаких пабъед над РФ НЕ БУДЕТ. Мир изменился.
П.С. ящик Блек Лейбла - это смело :mrgreen: Попробуйте Гленморанж (любой) 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:45

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:2. Не считаю, что этот вопрос не может быть вынесен на референдум. YKK писал (цитировал), что "изменение территории" может рассматриваться. По-моему, это = изменению границ.

Уточнение, сейчас сам увидел, что законодательство уже давно изменилось. Закон Украины "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" был заменен Законом Украины "Про всеукраїнський референдум" Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 10 листопада 2015 року N 766-VIII, который в последствии, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) (згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 року N 4-р/2018)
Таким образом, сейчас нет закона регулирующего вопрос проведения референдумов в Украине. Только нормы Конституции:
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Как вопрос будет решаться в будущем - не знаю. Скорее всего в Конституционном суде.
YKK
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