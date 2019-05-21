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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 29452946294729482949>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 149
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
47
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
10
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
48
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:03

  pesikot написав:Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України
Ну вот ни разу не кумовство.


Там и должно быть кумовство. Это не государственная служба - это не больше и не меньше те, кто ему как Президенту будет помогать выполнять обязанности
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 21 тра, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:03

Re: Політичні дискусії

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019

Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України


https://trident-ua.info/thrash/kolomojs ... i-zvyazki/
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:04

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Всі ми знаємо результати цієї операції.
Стрімкий кар'єрний зліт Хомчака розпочався після приходу до влади Віктора Януковича:
В августе 2011 года присвоено воинское звание генерал-майора.
В августе 2013 года присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:04

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Ну это же такие мелочи.
Я сьогодні прокинувся - ніяк не знайду булаву. А як у вас, панове президенти?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:07

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
Aps написав: Что нет? Какая связь мажоритарки с 5(3) процентами ?

Связь простейшая, без понижения проходного барьера эти депутаты не проголосуют за отмену мажоритарки.


То что они порог понизят и мажоритарку оставят не рассматриваете вариант?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:13

  zРадио написав:
  pesikot написав:Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України
Ну вот ни разу не кумовство.


Там и должно быть кумовство. Это не государственная служба - это не больше и не меньше те, кто ему как Президенту будет помогать выполнять обязанности

Получили новую методичку ?
За не продажу активов часто критиковали Порошенко.
Зеленский также не продал свои активы. Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником. Это коррупция в чистом виде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:16

  andrijk777 написав:
Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Всі ми знаємо результати цієї операції.
Стрімкий кар'єрний зліт Хомчака розпочався після приходу до влади Віктора Януковича:
В августе 2011 года присвоено воинское звание генерал-майора.
В августе 2013 года присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Но виноват в Иловайске Порошенко. "Ко-ко-котлы"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:22

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України
Ну вот ни разу не кумовство.


Там и должно быть кумовство. Это не государственная служба - это не больше и не меньше те, кто ему как Президенту будет помогать выполнять обязанности

Получили новую методичку ?
За не продажу активов часто критиковали Порошенко.
Зеленский также не продал свои активы. Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником. Это коррупция в чистом виде


Если передал тому, кого назначил в АП, то да - коррупция в чистом виде. Да и сама передача противоречит закону - он должен продать!

Не волнуйтесь - Зеленского я жалеть не буду. Я даю оценку действиям, а не людям
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:28

Re: Політичні дискусії

ВВС коротко о ЗЕкоманде https://www.bbc.com/ukrainian/news-48356890?xtor=AL-[73]-[partner]-[ukr]-[headline]-[ukrainian]-[bizdev]-[isapi]
Скоро Данилюк на РНБО
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:32

Re: Політичні дискусії

Aps написав: То что они порог понизят и мажоритарку оставят не рассматриваете вариант?


Насколько я знаю, это два пункта одного закона, который будет приниматься одним голосованием.
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