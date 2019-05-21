Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака. Всі ми знаємо результати цієї операції. Стрімкий кар'єрний зліт Хомчака розпочався після приходу до влади Віктора Януковича: В августе 2011 года присвоено воинское звание генерал-майора. В августе 2013 года присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Там и должно быть кумовство. Это не государственная служба - это не больше и не меньше те, кто ему как Президенту будет помогать выполнять обязанности
Получили новую методичку ? За не продажу активов часто критиковали Порошенко. Зеленский также не продал свои активы. Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником. Это коррупция в чистом виде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака. Всі ми знаємо результати цієї операції. Стрімкий кар'єрний зліт Хомчака розпочався після приходу до влади Віктора Януковича: В августе 2011 года присвоено воинское звание генерал-майора. В августе 2013 года присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Но виноват в Иловайске Порошенко. "Ко-ко-котлы"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Там и должно быть кумовство. Это не государственная служба - это не больше и не меньше те, кто ему как Президенту будет помогать выполнять обязанности
Получили новую методичку ? За не продажу активов часто критиковали Порошенко. Зеленский также не продал свои активы. Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником. Это коррупция в чистом виде
Если передал тому, кого назначил в АП, то да - коррупция в чистом виде. Да и сама передача противоречит закону - он должен продать!
Не волнуйтесь - Зеленского я жалеть не буду. Я даю оценку действиям, а не людям