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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:30
pesikot написав: andrijk777 написав:
Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Всі ми знаємо результати цієї операції.
Стрімкий кар'єрний зліт Хомчака розпочався після приходу до влади Віктора Януковича:
В августе 2011 года присвоено воинское звание генерал-майора.
В августе 2013 года присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Но виноват в Иловайске Порошенко. "Ко-ко-котлы"
Та не, виноват всегда ефрейтор.
Главнокомандующий должен думать очень стратегическими категориями - как бы свой бизнес сохранить и приумножить, как бы сохранить военные склады для войны, делая агрессию в сторону Украины рискованным занятием, когда припасов столько, что стреляй-не хочу, как бы ввести военное положение вовремя.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:32
Aps написав: То что они порог понизят и мажоритарку оставят не рассматриваете вариант?
Насколько я знаю, это два пункта одного закона, который будет приниматься одним голосованием.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:40
pesikot написав:За не продажу активов часто критиковали Порошенко.
Зеленский также не продал свои активы. Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником. Это коррупция в чистом виде
Не несите бред.
Порошенко не вышел из своих активов, как обещал, а передал в управление.
Зеленский вышел из своих активов юридически и по реестрам.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:42
zРадио написав:
Если передал тому, кого назначил в АП, то да - коррупция в чистом виде. Да и сама передача противоречит закону - он должен продать!
Не волнуйтесь - Зеленского я жалеть не буду. Я даю оценку действиям, а не людям
Вот моё самое любимое. Я этого ждал
Когда же начнёт оправдывать Зеленского ЗЕ!команда.
Второй день президенства, а уже и коррупция - не такая уж и коррупция. И кумовство - не такое уж кумовство.
Ну не продал, ну передал и назначил "а чё такого ?".
Это у Порошенко коррупция и кумовство - это плохо и всю страну ограбил.
А у Зеленского коррупция и кумовство - такое тёплое, ламповое, такое своё, родное.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:45
pesikot написав: andrijk777 написав:
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Всі ми знаємо результати цієї операції.
Стрімкий кар'єрний зліт Хомчака розпочався після приходу до влади Віктора Януковича:
В августе 2011 года присвоено воинское звание генерал-майора.
В августе 2013 года присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Но виноват в Иловайске Порошенко. "Ко-ко-котлы"
Порошенко назначил Хомчака начальником штаба всех сухопутных войск и три года не было ни одного возмущения ни у одного порохобота, сейчас пришла указивка срочно начать возмущаться и гнать зраду.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:47
Як вам таке:
Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Коротше - цирк тільки починається
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:49
freeze написав:
pesikot написав:За не продажу активов часто критиковали Порошенко.
Зеленский также не продал свои активы. Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником. Это коррупция в чистом виде
Не несите бред.
Порошенко не вышел из своих активов, как обещал, а передал в управление.
Зеленский вышел из своих активов юридически и по реестрам.
Вы читать умеете ? Зеленский передал в управление свои активы, а не вышел из своих активов. А того, кому он их передал, он назначил своим помощником.
Не несите бред, как с шапочкой и Шариём.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:53
freeze написав:
Порошенко назначил Хомчака начальником штаба всех сухопутных войск и три года не было ни одного возмущения ни у одного порохобота, сейчас пришла указивка срочно начать возмущаться и гнать зраду.
Порошенко назначил и ко-ко-котлы - это плохо, это Порошенко виноват
Зеленский назначил - это хорошо. По вашей логике уже плохо, Зеленский назначил плохого подчиненного.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:58
andrijk777 написав:
Як вам таке:
Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Коротше - цирк тільки починається
Поговорил с теми, кто в теме.
Даже не стали объяснять.
А сразу и кратко - полный зашквар.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:59
pesikot написав: freeze написав:
pesikot написав:За не продажу активов часто критиковали Порошенко.
Зеленский также не продал свои активы. Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником. Это коррупция в чистом виде
Не несите бред.
Порошенко не вышел из своих активов, как обещал, а передал в управление.
Зеленский вышел из своих активов юридически и по реестрам.
Вы читать умеете ? Зеленский передал в управление свои активы, а не вышел из своих активов. А того, кому он их передал, он назначил своим помощником.
Не несите бред, как с шапочкой и Шариём.
не тупи, Зеленский вышел из предприятий, никому не передавал в управление
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