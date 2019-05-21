Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:ак вот честность, как беременность - либо она есть, либо её нет. Нельзя быть немножечко беременной и нельзя быть немножечко честным
Имхо, люди которые оправдывали Свинарчуков, типа вас, должны по определению быть исключены из обсуждения понятия мораль и порядочность. Как бы должны быть люстрированы по теме возможности обсуждать честность.
zРадио написав:Если передал тому, кого назначил в АП, то да - коррупция в чистом виде. Да и сама передача противоречит закону - он должен продать!
Не волнуйтесь - Зеленского я жалеть не буду. Я даю оценку действиям, а не людям
Вот моё самое любимое. Я этого ждал Когда же начнёт оправдывать Зеленского ЗЕ!команда. Второй день президенства, а уже и коррупция - не такая уж и коррупция. И кумовство - не такое уж кумовство. Ну не продал, ну передал и назначил "а чё такого ?". Это у Порошенко коррупция и кумовство - это плохо и всю страну ограбил. А у Зеленского коррупция и кумовство - такое тёплое, ламповое, такое своё, родное.
И снова ты сел в лужу - то, что ты до сегодня ждал, я первый раз здесь сказал еще в ноябре, а после этого надцать раз повторил до голосования!
freeze написав:Порохоботы по определению должны высказывать свое негодование любыми шагами Зеленского, даже если вновь назначенный был в хорошем фаворе у их Порошенко. То что это нелогично именно для порохолюбов, они это не понимают.
У меня среди этих трех назначений нет мнения именно по фавориту Порошенко этому генералу, не знаю кто это. Богдан входит в топ-3 самых высоклассных юристов страны, кроме того умнейший человек. Тот который первый помощник, Шефир, это как адьютант, человек, который не предаст никогда, вполне вменяемое и ожидаемое назначение.
А ніхто не обговорює цього генерала. Ви поясніть це:
Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ!
freeze написав:Порохоботы по определению должны высказывать свое негодование любыми шагами Зеленского, даже если вновь назначенный был в хорошем фаворе у их Порошенко. То что это нелогично именно для порохолюбов, они это не понимают.
Вы не на плацу, оставьте эту риторику. Не навешивайте ярлыки, а включите мозги. Это Зеленский шёл под лозунгами "новые лица" и старую владу - геть. Это вы и вам подобные писали, что Порошенко и его команда - сплошные коррупционеры и воры, и их надо убирать. Оказывается, не всех надо убирать. Есть хорошие и есть плохие из команды Порошенко. Как, например, Свинарчуки - это плохая коррупция. Рюкзаки сына Авакова - это хорошая коррупция. Лешенко - борец с коррупцией в команде Зеленского. Как только, Джулианни отменил свой приезд и назвал фамилию Лешенко, всё Лешенко - плохой. Продолжать можно долго. Но уже сейчас видно, что у Зеленского слова и действия расходятся кардинально.
freeze написав:У меня среди этих трех назначений нет мнения именно по фавориту Порошенко этому генералу, не знаю кто это. Богдан входит в топ-3 самых высоклассных юристов страны, кроме того умнейший человек.
Про топ-3 сами сейчас придумали ? Ну то таке Умнейший человек, личный юрист Коломойского. Потому и приставлен к Зеленскому, чтобы марионетка не начала чудить.
freeze написав:Тот который первый помощник, Шефир, это как адьютант, человек, который не предаст никогда, вполне вменяемое и ожидаемое назначение.
Дьявол, он обычно в мелочах. Ему и был передан бизнес Зеленского. Хранителя бизнеса назначить в помощники - это "хорошо"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником. Это коррупция в чистом виде
Вроде бы как коррупция, но с другой стороны, еще в феврале 2016-го ВР (при Президенте Порошенко) изменила ЗУ "Про державну службу" - теперь сотрудники АП, советники, помощники, уполномоченные и пресс-секретарь Президента Украины не являются госслужащими, а значит не попадают под действие ЗУ "Про запобігання корупції":
Чому Адміністрації Президента не існує? /// Наші гроші №239 (2018.10.15) ... Посадовці президентського офісу пишуть законопроекти та розробляють реформи. Іншими словами, вирішують, як буде жити країна завтра. Напевне тому керівництво Адміністрації президента очолює офіційний список потенційно найбільш корупційних посад в країні.
Уперше такий список був складений новоствореним Нацагентством з питань запобігання корупції у 2016 році. У 2017-му Нацагентство оновило список - і верхівка АП так само продовжила його очолювати.
Попри це, того ж 2016 року парламентарі вивели главу АП і його заступників із переліку держслужбовців (так визначав їхній статус указ Віктора Януковича). Це сталося завдяки поправці до закону про держслужбу. ...
Документ 889-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2629-VIII ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну службу ... Стаття 3. Сфера дії цього Закону ... 3. Дія цього Закону не поширюється на: ... 2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, ... ... 18) працівників патронатних служб. ... Стаття 92. Патронатна служба
1. До посад патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, ... ...
Документ 1700-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.08.2018, підстава - 2462-VIII ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання корупції ... Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону
1. Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: ... в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; ... и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим; ...
pesikot написав:ак вот честность, как беременность - либо она есть, либо её нет. Нельзя быть немножечко беременной и нельзя быть немножечко честным
Имхо, люди которые оправдывали Свинарчуков, типа вас, должны по определению быть исключены из обсуждения понятия мораль и порядочность. Как бы должны быть люстрированы по теме возможности обсуждать честность.
Кстати, а красивая аналогия. В 2014-м году "победители" люстрировали чиновников (в том числе среднего и низшего звена) по факту принадлежности последних к власти "побежденных". Тысячи людей потеряли рабочие места только потому что занимали их при Януковиче!
Следуя этой же логике, "побежденных" порохофилов данного форума следует взять и... забанить... Ну... как вам идея? Каково это? Может хотя бы сейчас они задумаются над тем, что поддержали 5 лет назад...
Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ!
Под вопросом Почему никто не сидит за Иловайск ? возможно имелось в виду Почему не сидит Порошенко, возможно плюс Гелетей, но сажать третьи-четвертые уровни руководства армией, так можно как в 1937 году без армейской офицерской кадры остаться. Но это моё предположение только.
pesikot написав:Дьявол, он обычно в мелочах. Ему и был передан бизнес Зеленского. Хранителя бизнеса назначить в помощники - это "хорошо"
Кого вы возьмете няней своих грудных детей, человека с улицы, или ту няню, которая вырастила вас ? Адьютант-помощник, это прежде всего порученец, которому можно доверить всё и полностью. Адьютант не является госслужащим, по определению нет коррупции, где нет госслужащих.
На второй день президентства вы уже изошли зрадой в десятой степени.