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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 29482949295029512952> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 149 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 39 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 47 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 10 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 48 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 149 Додано: Вів 21 тра, 2019 21:49 pesikot написав: ак вот честность, как беременность - либо она есть, либо её нет. Нельзя быть немножечко беременной и нельзя быть немножечко честным ак вот честность, как беременность - либо она есть, либо её нет. Нельзя быть немножечко беременной и нельзя быть немножечко честным



Имхо, люди которые оправдывали Свинарчуков, типа вас, должны по определению быть исключены из обсуждения понятия мораль и порядочность. Как бы должны быть люстрированы по теме возможности обсуждать честность. Имхо, люди которые оправдывали Свинарчуков, типа вас, должны по определению быть исключены из обсуждения понятия мораль и порядочность. Как бы должны быть люстрированы по теме возможности обсуждать честность. freeze 4 Повідомлень: 11512 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 21:57 pesikot написав: zРадио написав: Если передал тому, кого назначил в АП, то да - коррупция в чистом виде. Да и сама передача противоречит закону - он должен продать!



Не волнуйтесь - Зеленского я жалеть не буду. Я даю оценку действиям, а не людям Если передал тому, кого назначил в АП, то да - коррупция в чистом виде. Да и сама передача противоречит закону - он должен продать!Не волнуйтесь - Зеленского я жалеть не буду. Я даю оценку действиям, а не людям

Вот моё самое любимое. Я этого ждал

Когда же начнёт оправдывать Зеленского ЗЕ!команда.

Второй день президенства, а уже и коррупция - не такая уж и коррупция. И кумовство - не такое уж кумовство.

Ну не продал, ну передал и назначил "а чё такого ?".

Это у Порошенко коррупция и кумовство - это плохо и всю страну ограбил.

А у Зеленского коррупция и кумовство - такое тёплое, ламповое, такое своё, родное. Вот моё самое любимое. Я этого ждалКогда же начнёт оправдывать Зеленского ЗЕ!команда.Второй день президенства, а уже и коррупция - не такая уж и коррупция. И кумовство - не такое уж кумовство.Ну не продал, ну передал и назначил "а чё такого ?".Это у Порошенко коррупция и кумовство - это плохо и всю страну ограбил.А у Зеленского коррупция и кумовство - такое тёплое, ламповое, такое своё, родное.



И снова ты сел в лужу - то, что ты до сегодня ждал, я первый раз здесь сказал еще в ноябре, а после этого надцать раз повторил до голосования!



И снова ты сел в лужу - то, что ты до сегодня ждал, я первый раз здесь сказал еще в ноябре, а после этого надцать раз повторил до голосования! zРадио

Повідомлень: 2287 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 21:59 freeze написав: Порохоботы по определению должны высказывать свое негодование любыми шагами Зеленского, даже если вновь назначенный был в хорошем фаворе у их Порошенко.

То что это нелогично именно для порохолюбов, они это не понимают.



У меня среди этих трех назначений нет мнения именно по фавориту Порошенко этому генералу, не знаю кто это.

Богдан входит в топ-3 самых высоклассных юристов страны, кроме того умнейший человек.

Тот который первый помощник, Шефир, это как адьютант, человек, который не предаст никогда, вполне вменяемое и ожидаемое назначение. Порохоботы по определению должны высказывать свое негодование любыми шагами Зеленского, даже если вновь назначенный был в хорошем фаворе у их Порошенко.То что это нелогично именно для порохолюбов, они это не понимают.У меня среди этих трех назначений нет мнения именно по фавориту Порошенко этому генералу, не знаю кто это.Богдан входит в топ-3 самых высоклассных юристов страны, кроме того умнейший человек.Тот который первый помощник, Шефир, это как адьютант, человек, который не предаст никогда, вполне вменяемое и ожидаемое назначение.

А ніхто не обговорює цього генерала.

Ви поясніть це:

Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"

Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.

Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ! А ніхто не обговорює цього генерала.Ви поясніть це:Причому це було сказано andrijk777

Повідомлень: 1441 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 21:59 freeze написав: Порохоботы по определению должны высказывать свое негодование любыми шагами Зеленского, даже если вновь назначенный был в хорошем фаворе у их Порошенко.

То что это нелогично именно для порохолюбов, они это не понимают.

Порохоботы по определению должны высказывать свое негодование любыми шагами Зеленского, даже если вновь назначенный был в хорошем фаворе у их Порошенко.То что это нелогично именно для порохолюбов, они это не понимают.

Вы не на плацу, оставьте эту риторику. Не навешивайте ярлыки, а включите мозги.

Это Зеленский шёл под лозунгами "новые лица" и старую владу - геть. Это вы и вам подобные писали, что Порошенко и его команда - сплошные коррупционеры и воры, и их надо убирать.

Оказывается, не всех надо убирать. Есть хорошие и есть плохие из команды Порошенко.

Как, например, Свинарчуки - это плохая коррупция. Рюкзаки сына Авакова - это хорошая коррупция.

Лешенко - борец с коррупцией в команде Зеленского. Как только, Джулианни отменил свой приезд и назвал фамилию Лешенко, всё Лешенко - плохой.

Продолжать можно долго. Но уже сейчас видно, что у Зеленского слова и действия расходятся кардинально.

freeze написав: У меня среди этих трех назначений нет мнения именно по фавориту Порошенко этому генералу, не знаю кто это.

Богдан входит в топ-3 самых высоклассных юристов страны, кроме того умнейший человек.

У меня среди этих трех назначений нет мнения именно по фавориту Порошенко этому генералу, не знаю кто это.Богдан входит в топ-3 самых высоклассных юристов страны, кроме того умнейший человек.

Про топ-3 сами сейчас придумали ? Ну то таке

Умнейший человек, личный юрист Коломойского. Потому и приставлен к Зеленскому, чтобы марионетка не начала чудить.

freeze написав: Тот который первый помощник, Шефир, это как адьютант, человек, который не предаст никогда, вполне вменяемое и ожидаемое назначение. Тот который первый помощник, Шефир, это как адьютант, человек, который не предаст никогда, вполне вменяемое и ожидаемое назначение.

Дьявол, он обычно в мелочах. Ему и был передан бизнес Зеленского. Хранителя бизнеса назначить в помощники - это "хорошо" Вы не на плацу, оставьте эту риторику. Не навешивайте ярлыки, а включите мозги.Это Зеленский шёл под лозунгами "новые лица" и старую владу - геть. Это вы и вам подобные писали, что Порошенко и его команда - сплошные коррупционеры и воры, и их надо убирать.Оказывается, не всех надо убирать. Есть хорошие и есть плохие из команды Порошенко.Как, например, Свинарчуки - это плохая коррупция. Рюкзаки сына Авакова - это хорошая коррупция.Лешенко - борец с коррупцией в команде Зеленского. Как только, Джулианни отменил свой приезд и назвал фамилию Лешенко, всё Лешенко - плохой.Продолжать можно долго. Но уже сейчас видно, что у Зеленского слова и действия расходятся кардинально.Про топ-3 сами сейчас придумали ? Ну то такеУмнейший человек, личный юрист Коломойского. Потому и приставлен к Зеленскому, чтобы марионетка не начала чудить.Дьявол, он обычно в мелочах. Ему и был передан бизнес Зеленского. Хранителя бизнеса назначить в помощники - это "хорошо" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2555 З нами з: 31.08.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 22:03 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником. Это коррупция в чистом виде Передал свои активы бизнес-партнерам. Одного из них назначил своим помощником.

Вроде бы как коррупция, но с другой стороны, еще в феврале 2016-го ВР (при Президенте Порошенко) изменила ЗУ "Про державну службу" - теперь сотрудники АП, советники, помощники, уполномоченные и пресс-секретарь Президента Украины не являются госслужащими, а значит не попадают под действие ЗУ "Про запобігання корупції":



Чому Адміністрації Президента не існує? /// Наші гроші №239 (2018.10.15)

...

Посадовці президентського офісу пишуть законопроекти та розробляють реформи. Іншими словами, вирішують, як буде жити країна завтра. Напевне тому керівництво Адміністрації президента очолює офіційний список потенційно найбільш корупційних посад в країні.



Уперше такий список був складений новоствореним Нацагентством з питань запобігання корупції у 2016 році. У 2017-му Нацагентство оновило список - і верхівка АП так само продовжила його очолювати.



Попри це, того ж 2016 року парламентарі вивели главу АП і його заступників із переліку держслужбовців (так визначав їхній статус указ Віктора Януковича). Це сталося завдяки поправці до закону про держслужбу.

...

https://bihus.info/verkhivka-administra ... ochasno-ne



И сами Законы:

Документ 889-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2629-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про державну службу

...

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

...

3. Дія цього Закону не поширюється на:

...

2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, ...

...

18) працівників патронатних служб.

...

Стаття 92. Патронатна служба



1. До посад патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, ...

...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19



Документ 1700-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.08.2018, підстава - 2462-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про запобігання корупції

...

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону



1. Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:



1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

...

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

...

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18



Спасибо за это Порошенко и ВР 8-го созыва (2014-2019). Вроде бы как коррупция, но с другой стороны, еще в феврале 2016-го ВР (при Президенте Порошенко) изменила ЗУ "Про державну службу" - теперь сотрудники АП, советники, помощники, уполномоченные и пресс-секретарь Президента Украины не являются госслужащими, а значит не попадают под действие ЗУ "Про запобігання корупції":И сами Законы:Спасибо за это Порошенко и ВР 8-го созыва (2014-2019). yanyura Повідомлень: 4623 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1775 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 22:07 zРадио написав:

И снова ты сел в лужу - то, что ты до сегодня ждал, я первый раз здесь сказал еще в ноябре, а после этого надцать раз повторил до голосования! И снова ты сел в лужу - то, что ты до сегодня ждал, я первый раз здесь сказал еще в ноябре, а после этого надцать раз повторил до голосования!

Я об этом и говорю, что ольгинцы теперь пытаются создавать альтернативную картину, что за ЗЕ! они не писали вообще. Ещё немного, и тут будут писать, что за ЗЕ! вообще никто не голосовал Я об этом и говорю, что ольгинцы теперь пытаются создавать альтернативную картину, что за ЗЕ! они не писали вообще. Ещё немного, и тут будут писать, что за ЗЕ! вообще никто не голосовал "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2555 З нами з: 31.08.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 22:09 freeze написав: pesikot написав: ак вот честность, как беременность - либо она есть, либо её нет. Нельзя быть немножечко беременной и нельзя быть немножечко честным ак вот честность, как беременность - либо она есть, либо её нет. Нельзя быть немножечко беременной и нельзя быть немножечко честным



Имхо, люди которые оправдывали Свинарчуков, типа вас, должны по определению быть исключены из обсуждения понятия мораль и порядочность. Как бы должны быть люстрированы по теме возможности обсуждать честность. Имхо, люди которые оправдывали Свинарчуков, типа вас, должны по определению быть исключены из обсуждения понятия мораль и порядочность. Как бы должны быть люстрированы по теме возможности обсуждать честность.



Кстати, а красивая аналогия. В 2014-м году "победители" люстрировали чиновников (в том числе среднего и низшего звена) по факту принадлежности последних к власти "побежденных". Тысячи людей потеряли рабочие места только потому что занимали их при Януковиче!



Следуя этой же логике, "побежденных" порохофилов данного форума следует взять и... забанить... Ну... как вам идея? Каково это? Может хотя бы сейчас они задумаются над тем, что поддержали 5 лет назад... Кстати, а красивая аналогия. В 2014-м году "победители" люстрировали чиновников (в том числе среднего и низшего звена) по факту принадлежности последних к власти "побежденных". Тысячи людей потеряли рабочие места только потому что занимали их при Януковиче!Следуя этой же логике, "побежденных" порохофилов данного форума следует взять и... забанить... Ну... как вам идея? Каково это? Может хотя бы сейчас они задумаются над тем, что поддержали 5 лет назад... zРадио

Повідомлень: 2287 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 22:09 andrijk777 написав: Ви поясніть це:

Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"

Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.

Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ! Ви поясніть це:Причому це було сказано



Под вопросом Почему никто не сидит за Иловайск ? возможно имелось в виду Почему не сидит Порошенко, возможно плюс Гелетей, но сажать третьи-четвертые уровни руководства армией, так можно как в 1937 году без армейской офицерской кадры остаться.

Но это моё предположение только. Под вопросом Почему никто не сидит за Иловайск ? возможно имелось в виду Почему не сидит Порошенко, возможно плюс Гелетей, но сажать третьи-четвертые уровни руководства армией, так можно как в 1937 году без армейской офицерской кадры остаться.Но это моё предположение только. freeze 4 Повідомлень: 11512 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 22:15 pesikot написав: Дьявол, он обычно в мелочах. Ему и был передан бизнес Зеленского. Хранителя бизнеса назначить в помощники - это "хорошо" Дьявол, он обычно в мелочах. Ему и был передан бизнес Зеленского. Хранителя бизнеса назначить в помощники - это "хорошо"



Кого вы возьмете няней своих грудных детей, человека с улицы, или ту няню, которая вырастила вас ?

Адьютант-помощник, это прежде всего порученец, которому можно доверить всё и полностью.

Адьютант не является госслужащим, по определению нет коррупции, где нет госслужащих.



На второй день президентства вы уже изошли зрадой в десятой степени. Кого вы возьмете няней своих грудных детей, человека с улицы, или ту няню, которая вырастила вас ?Адьютант-помощник, это прежде всего порученец, которому можно доверить всё и полностью.Адьютант не является госслужащим, по определению нет коррупции, где нет госслужащих.На второй день президентства вы уже изошли зрадой в десятой степени. freeze 4 Повідомлень: 11512 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 22:16 pesikot написав: zРадио написав:

И снова ты сел в лужу - то, что ты до сегодня ждал, я первый раз здесь сказал еще в ноябре, а после этого надцать раз повторил до голосования! И снова ты сел в лужу - то, что ты до сегодня ждал, я первый раз здесь сказал еще в ноябре, а после этого надцать раз повторил до голосования!

Я об этом и говорю, что ольгинцы теперь пытаются создавать альтернативную картину, что за ЗЕ! они не писали вообще. Ещё немного, и тут будут писать, что за ЗЕ! вообще никто не голосовал Я об этом и говорю, что ольгинцы теперь пытаются создавать альтернативную картину, что за ЗЕ! они не писали вообще. Ещё немного, и тут будут писать, что за ЗЕ! вообще никто не голосовал



Я тебе привел неопровержимое подтверждение того, что лично я не топил за Зе. Можешь в ответ даже не мурчать - все равно оклеветать не удастся.



Я на черное говорил черное - вот что я делал, разоблачая ложь, коррупцию и непрофессионализм Порошенко и его команды!



Будет Зеленский и его команда так же чудить - буду разносить и их! За это не переживай Я тебе привел неопровержимое подтверждение того, чтоне топил за Зе. Можешь в ответ даже не мурчать - все равно оклеветать не удастся.Я на черное говорил черное - вот что я делал, разоблачая ложь, коррупцию и непрофессионализм Порошенко и его команды!Будет Зеленский и его команда так же чудить - буду разносить и их! За это не переживай zРадио

Повідомлень: 2287 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 29482949295029512952> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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