Додано: Сер 22 тра, 2019 00:06

andrijk777 написав: Ви поясніть це:



Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"



Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.





Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ!

Поливати брехливим брудом Порошенка на весь світ - це нормально? Ви поясніть це:Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ!Поливати брехливим брудом Порошенка на весь світ - це нормально?

...

Тимчасова слідча комісія



4 вересня 2014 року Верховна Рада України створила для з'ясування обставин тимчасову слідчу комісію (ТСК) на чолі з Андрієм Сенченко з «Батьківщини».[106]



20 жовтня тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом заявила, що в цих подіях винен екс-міністр оборони Валерій Гелетей і начальник генштабу Віктор Муженко.[107]



Висновки ТСК:



- В основі причин, які привели до Іловайської трагедії, полягають фундаментальні проблеми в організації оборони країни.

- Незапровадження військового стану призвело до дезорганізації управління військовими діями, що значною мірою зумовило Іловайські події.

- Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генерального штабу Віктора Муженка призвели до Іловайської трагедії.



На думку членів комісії, трагічному розвитку подій реально могла перешкодити своєчасна реакція цих людей на інформацію про вторгнення російських військ, що надходила з 23 серпня . Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й не менш тяжкі політичні наслідки для країни, зокрема через прийняття «Мінських домовленостей» під тиском трагедії в Іловайську. Повний текст проміжного звіту ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом опубліковано «Українською правдою».[32]

...

05.09.14

Подвиг и трагедия Иловайска

...

Наступление на Иловайск в секторе "Б" (командующий - генерал-лейтенант Руслан Хомчак) было предпринято по приказу командующего АТО Муженко и с тактической точки зрения было абсолютно оправданным. Однако в планах командования АТО это наступление носило, скорее всего, вспомогательный характер, поскольку никаких серьезных резервов для его осуществления Муженко не выделил.



Общая численность украинских войск, принимавших участие в битве, не превышала 600 человек, несмотря на обилие подразделений из разных частей, участвовавших в сражении.

...

На помощь "Донбассу" и "Днепру" добровольно вызвались батальоны МВД "Миротворец", "Свитязь", "Ивано-Франковск", "Волынь", "Херсон". На деле все это были небольшие подразделения общей численностью около 200 человек. Армейских резервов не было.

...

В то время как министр обороны Валерий Гелетей заявил на параде, что "антитеррористическая операция развивается по плану", а командующий АТО Виктор Муженко получал звезду генерал-полковника и участвовал в параде в честь Дня независимости, российские войска перешли в наступление.



Российское наступление 24 августа во время парада - это фиаско военной разведки Украины и министерства обороны, которому подчиняется ГУР МО.

...

Віталій Купрій

21 августа 2018 г. ·



Печерський райсуд Києва зобов’язав ГПУ розслідувати військові злочини керівництва країни, які призвели то загибелі тисяч людей!



14 серпня суд постановив ухвалу, якою зобов’язав Генеральну прокуратуру розслідувати злочини Президента Порошенка, начальника Генштабу Муженка, екс-Міністра оборони Гелетея, екс – командувача сектору «Д» генерал – лейтенанта Литвина та Головного військового прокурора Матіоса, які передбачені низкою статтей Кримінального Кодексу України, у тому числі держзрада.



Факти злочинів вищевказаних осіб були висвітлені в моїй програмі антикорупційних розслідувань «Громадська прокуратура» https://zik.ua/tv/video/154871 . Мова йде про винних в Іловайській трагедії і Дебальцевському котлі, дезертирстві і злочинних наказах генералів, їх непрофесійності і байдужості, а також покриванні цих злочинів військовими прокурорами. Винні особи також мають відповісти за військовий парад серпня 2014 року коли так необхідна солдатам техніка не рятувала життя героям, а використовувалась для піару і показухи.

... 21 августа 2018 г. ·, які призвели то загибелі тисяч людей!14 серпня суд постановив ухвалу, якою зобов’язав Генеральну прокуратуру, які передбачені низкою статтей Кримінального Кодексу України, у тому числі держзрада.Факти злочинів вищевказаних осіб були висвітлені в моїй програмі антикорупційних розслідувань «Громадська прокуратура», дезертирстві і...

"Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"

...

На самом деле кампанию бывшего президента перед вторым туром вел именно Таль Зильберштейн. Именно ему принадлежат многие фишки, которые использовала Банковая. Например, черный пиар против Зеленского и история с обзвоном людей голосом Порошенко.



И теперь этот политтехнолог будет участвовать в кампании БПП.



"Страна" узнала, что известно о Зильберштейне и в каких скандалах он замешан.

...

Зеленский,был,есть ибуду членом его команды, его советником, помощником, сотрудником АП и пр., пр., пр.Поэтому могу высказать только свое предположение, которое не может являться окончательным фактом.По Иловайску.Читаем укр. Википедию.Обратите внимание на даты, выделенные красным.Там и скрин Ухвали Суду.Аналогичные материалы можно найти и по Дебальцево.Видимо, опираясь на эти сведения, именно Гелетея и Муженко имел в виду Зеленский, говоря ПорошенкоНо, повторюсь, это только моё мнение. Если вы хотите узнать точно, вам надо обратиться или к самому Зеленскому, или к первым лицам его окружения.