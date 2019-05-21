Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Коротше - цирк тільки починається
Реально ничего не знаю о Хомчаке, кроме того, что есть о нем в Инете. Но вот что пишет Бутусов о Хомчаке, причем это было опубликовано за 3,5 месяца до того, как Хомчак был назначен начальником ГШ и почти за 2 месяца до 1-го тура президентских выборов:
07.02.19 Вышла книга Романа Зиненко "Війна, якої не було" – 700 страниц воспоминаний об Иловайском сражении Автор: Юрий Бутусов
Сегодня издательство "Фолио" отправляет первым заказчикам первые 50 экземпляров книги "Війна, якої не було" Романа Зиненко. Это двухтомник из издаваемой под моей редакцией библиотеки воспоминаний участников войны. В этой книге всегда будет жить частица души украинских героев.
Здесь будет только честный рассказ участников войны, то, что вызрело, то, что прошло проверку. Эта книга не имеет аналогов в Украине. Роман - участник сражения за Иловайск, доброволец батальона "Днепр" ... Как мужественно, на самом деле, вел себя в бою генерал Хомчак, которого поливали и поливают грязью российские и украинские пропагандисты, хотя он единственный украинский генерал, который добровольно остался в "котле" и отказался оставить своих подчиненных, и дважды отказался выезжать, когда за ним высылали эскорт. ...
yanyura написав:Реально ничего не знаю о Хомчаке, кроме того, что есть о нем в Инете. Но вот что пишет Бутусов о Хомчаке, причем это было опубликовано за 3,5 месяца до того, как Хомчак был назначен начальником ГШ и почти за 2 месяца до 1-го тура президентских выборов:
07.02.19 Вышла книга Романа Зиненко "Війна, якої не було" – 700 страниц воспоминаний об Иловайском сражении Автор: Юрий Бутусов
Сегодня издательство "Фолио" отправляет первым заказчикам первые 50 экземпляров книги "Війна, якої не було" Романа Зиненко. Это двухтомник из издаваемой под моей редакцией библиотеки воспоминаний участников войны. В этой книге всегда будет жить частица души украинских героев.
Здесь будет только честный рассказ участников войны, то, что вызрело, то, что прошло проверку. Эта книга не имеет аналогов в Украине. Роман - участник сражения за Иловайск, доброволец батальона "Днепр" ... Как мужественно, на самом деле, вел себя в бою генерал Хомчак, которого поливали и поливают грязью российские и украинские пропагандисты, хотя он единственный украинский генерал, который добровольно остался в "котле" и отказался оставить своих подчиненных, и дважды отказался выезжать, когда за ним высылали эскорт. ...
andrijk777 написав:Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ! Поливати брехливим брудом Порошенка на весь світ - це нормально?
С учетом тонких намеков от Порошенко - наркоман, марионетка, на колени перед путиным, все кто против меня все агенты путина, думаю вполне нормально, вполне адекватные и нежные слова в ответ. Кремлевская кукушка Юля, распродажник армии Гриценко и тд, Порошенко много чего подкинул из грязи, не его поклонникам жаловаться, имхо. Это же предвыборная борьба, в паре Трамп-Клинтон тоже у всех уши вяли от бруда.
Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.
"Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку.
"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.
freeze написав:Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.
"Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку.
"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.
В самому гострому і болючому питанні вирішив скинути відповідальність на народ. Хто б сумнівався. Цікаво в світі хтось вирішував воєнні питання шляхом референдуму? Цирк продовжується ..
Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ! Поливати брехливим брудом Порошенка на весь світ - це нормально?
Я не Зеленский, не был, не есть и не буду членом его команды, его советником, помощником, сотрудником АП и пр., пр., пр. Поэтому могу высказать только свое предположение, которое не может являться окончательным фактом.
По Иловайску.
Читаем укр. Википедию.
... Тимчасова слідча комісія
4 вересня 2014 року Верховна Рада України створила для з'ясування обставин тимчасову слідчу комісію (ТСК) на чолі з Андрієм Сенченко з «Батьківщини».[106]
20 жовтня тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом заявила, що в цих подіях винен екс-міністр оборони Валерій Гелетей і начальник генштабу Віктор Муженко.[107]
Висновки ТСК:
- В основі причин, які привели до Іловайської трагедії, полягають фундаментальні проблеми в організації оборони країни. - Незапровадження військового стану призвело до дезорганізації управління військовими діями, що значною мірою зумовило Іловайські події. - Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генерального штабу Віктора Муженка призвели до Іловайської трагедії.
На думку членів комісії, трагічному розвитку подій реально могла перешкодити своєчасна реакція цих людей на інформацію про вторгнення російських військ, що надходила з 23 серпня. Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й не менш тяжкі політичні наслідки для країни, зокрема через прийняття «Мінських домовленостей» під тиском трагедії в Іловайську. Повний текст проміжного звіту ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом опубліковано «Українською правдою».[32] ...
05.09.14 Подвиг и трагедия Иловайска ... Наступление на Иловайск в секторе "Б" (командующий - генерал-лейтенант Руслан Хомчак) было предпринято по приказу командующего АТО Муженко и с тактической точки зрения было абсолютно оправданным. Однако в планах командования АТО это наступление носило, скорее всего, вспомогательный характер, поскольку никаких серьезных резервов для его осуществления Муженко не выделил.
Общая численность украинских войск, принимавших участие в битве, не превышала 600 человек, несмотря на обилие подразделений из разных частей, участвовавших в сражении. ... На помощь "Донбассу" и "Днепру" добровольно вызвались батальоны МВД "Миротворец", "Свитязь", "Ивано-Франковск", "Волынь", "Херсон". На деле все это были небольшие подразделения общей численностью около 200 человек. Армейских резервов не было. ... В то время как министр обороны Валерий Гелетей заявил на параде, что "антитеррористическая операция развивается по плану", а командующий АТО Виктор Муженко получал звезду генерал-полковника и участвовал в параде в честь Дня независимости, российские войска перешли в наступление.
Российское наступление 24 августа во время парада - это фиаско военной разведки Украины и министерства обороны, которому подчиняется ГУР МО. ...
Печерський райсуд Києва зобов’язав ГПУ розслідувати військові злочини керівництва країни, які призвели то загибелі тисяч людей!
14 серпня суд постановив ухвалу, якою зобов’язав Генеральну прокуратуру розслідувати злочини Президента Порошенка, начальника Генштабу Муженка, екс-Міністра оборони Гелетея, екс – командувача сектору «Д» генерал – лейтенанта Литвина та Головного військового прокурора Матіоса, які передбачені низкою статтей Кримінального Кодексу України, у тому числі держзрада.
Факти злочинів вищевказаних осіб були висвітлені в моїй програмі антикорупційних розслідувань «Громадська прокуратура» https://zik.ua/tv/video/154871. Мова йде про винних в Іловайській трагедії і Дебальцевському котлі, дезертирстві і злочинних наказах генералів, їх непрофесійності і байдужості, а також покриванні цих злочинів військовими прокурорами. Винні особи також мають відповісти за військовий парад серпня 2014 року коли так необхідна солдатам техніка не рятувала життя героям, а використовувалась для піару і показухи. ...
Аналогичные материалы можно найти и по Дебальцево.
Видимо, опираясь на эти сведения, именно Гелетея и Муженко имел в виду Зеленский, говоря Порошенко
"Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"
Но, повторюсь, это только моё мнение. Если вы хотите узнать точно, вам надо обратиться или к самому Зеленскому, или к первым лицам его окружения.
P.S.
... На самом деле кампанию бывшего президента перед вторым туром вел именно Таль Зильберштейн. Именно ему принадлежат многие фишки, которые использовала Банковая. Например, черный пиар против Зеленского и история с обзвоном людей голосом Порошенко.
И теперь этот политтехнолог будет участвовать в кампании БПП.
"Страна" узнала, что известно о Зильберштейне и в каких скандалах он замешан. ...