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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2949295029512952 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 149 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 39 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 47 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 10 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 48 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 149 Додано: Сер 22 тра, 2019 02:20 andrijk777 написав: yanyura написав: Реально ничего не знаю о Хомчаке, кроме того, что есть о нем в Инете. Но вот что пишет Бутусов о Хомчаке, причем это было опубликовано за 3,5 месяца до того, как Хомчак был назначен начальником ГШ и почти за 2 месяца до 1-го тура президентских выборов:

07.02.19

Вышла книга Романа Зиненко "Війна, якої не було" – 700 страниц воспоминаний об Иловайском сражении

Автор: Юрий Бутусов



Сегодня издательство "Фолио" отправляет первым заказчикам первые 50 экземпляров книги "Війна, якої не було" Романа Зиненко. Это двухтомник из издаваемой под моей редакцией библиотеки воспоминаний участников войны. В этой книге всегда будет жить частица души украинских героев.



Здесь будет только честный рассказ участников войны, то, что вызрело, то, что прошло проверку. Эта книга не имеет аналогов в Украине. Роман - участник сражения за Иловайск, доброволец батальона "Днепр"

...

Как мужественно, на самом деле, вел себя в бою генерал Хомчак, которого поливали и поливают грязью российские и украинские пропагандисты, хотя он единственный украинский генерал, который добровольно остался в "котле" и отказался оставить своих подчиненных, и дважды отказался выезжать, когда за ним высылали эскорт.

...

https://censor.net.ua/resonance/3110408 ... m_srajenii Реально ничего не знаю о Хомчаке, кроме того, что есть о нем в Инете. Но вот что пишет Бутусов о Хомчаке, причем это было опубликованодо того, как Хомчак был назначен начальником ГШ идо 1-го тура президентских выборов:

Ще раз: Ніхто не обговорює цього генерала.

Ви поясніть це:

Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?" Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.

Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ!

Поливати брехливим брудом Порошенка на весь світ - це нормально? Ще раз:Ви поясніть це:Причому це було сказано під часПоливати брехливим брудом Порошенка на весь світ - це нормально?

Простите, но Вы явный порохобот (без кавычек) и демагог.

Вы четырежды привели эти цитаты.

Звучит у Вас так, что всё это сказал на дебатах Зеленский.

Я много раз настаивал, чтобы всегда с цитатой была ссылка, откуда она. И это записано в правилах форума. Почему-то за выполнением этого правила никто не следит и за нарушение не наказывает.

Вы тоже не сослались откуда цитаты.

Я вынужден был потратить время и ещё раз пересмотреть дебаты. Но спасибо Вам. В прошлый раз я воспринял дебаты как-то ... мягче. Сегодня я убедился, что проголосовал правильно, хотя мне нелегко было решиться на это.

Не знаю пока, насколько хорош или плох будет Зе в роли Президента, но Порошенко убрать было необходимо. С ним дальше становилось бы только хуже.

Но это лирическое отступление.

По сути. Первую фразу сказал Зе (задал вопрос), откуда вторая фраза не знаю, но на дебатах она точно не звучала.

Теперь вопрос к Вам.

Да, за Иловайск кто-то должен понести наказание. Кстати, не обязательно уголовное, это может быть и понижение в должности или/и звании, в зависимости от того, в чём вина.

Но Вы уверены, что для того, чтобы найти виновного достаточно знать, что операцией по взятию Иловайска руководил Хомчак?

Если Вы ответите "да", я точно скажу, что Вы не то что не служили в армии, а даже не подходили к воротам воинской части. И о военном деле не имеете ни малейшего понятия.

И как понимать Ваше

Ще раз: Ніхто не обговорює цього генерала.

А що (кого) ж Ви обговорюєте?

Или Вы хотите сказать: "Да, он хороший офицер, но раз был под Иловайском, ставить его нач. Генштаба нельзя!"?

Вам не кажется, что это откровенная и махровая глупость?

Или, чтобы прицепиться, любая глупость годится?



В самому гострому і болючому питанні вирішив скинути відповідальність на народ.

Хто б сумнівався. Цікаво в світі хтось вирішував воєнні питання шляхом референдуму?

Цирк продовжується ..

Простите, опять махровая глупость. Или полное и абсолютное непонимание.

Это не военный вопрос.

Военный вопрос - план проведения операции, выделение ресурсов на неё и т.п.

Такое, естественно, на референдум не выносят.

Вопрос "о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе" это вопрос политический, вопрос о готовности народа чем-то жертвовать ради освобождения Донбасса. Или, возможно, народ лучше пойдёт на замораживание конфликта или какой-то другой вариант?

Да, можно закрыть границы, объявить всеобщую мобилизацию, силой провести её, "Всё для фронта, всё для победы!", ввести расстрел на фронте за неподчинение приказу, штрафбаты ...

Но, во-первых, это не реально. После попытки сделать такое ... Майдан покажется детскими играми.

Во-вторых, тут недавно горячо обсуждали "ту" врйну. И осуждали Сталина, Жукова и вообще Союз. Не кажется ли Вам, что будет сильно похоже?

Во-третьих, я как-то мало вижу "патриотов", кот. сами хотели бы воевать. Даже у нас на форуме встречались высказывания: "Они (донбассовцы) пустили врага, пусть сами и освобождают Донбасс".

Понятно, что такой референдум надо проводить не сегодня и даже не завтра. На мой взгляд, это должно быть сделано после проведения переговоров (с Европой, США, Россией, возможно, хотя бы формально, с ЛДНР), когда будут хотя бы примерно ясны условия мира (стабильного перемирия?). И вот эти условия (варианты?) можно будет вынести на референдум.

Или Вы хотите продолжения сегодняшней политики - "ни мира, ни войны"? То, что сейчас происходит, простите, назвать войной не могу. Люди гибнут. Но ради чего? Ради того, чтобы кто-то мог наживаться на войне? Или ради того, чтобы у наших можновладцив была возможность оправдывать провалы в экономике и низкий уровень жизни народа? "Ну что ж вы хотите, у нас война". Или ради того, чтобы была возможность заткнуть рты оппонентам, как это пытался делать По - "атопутиннападёт"?

Ещё раз возвращаясь к дебатам. По ни слова не сказал об улучшении жизни народа (как, впрочем, и во время всей кампании), только "армия", "Путин", "мова" ...

Он вёл кампанию как чистый государственник - "Государство - всё, люди - ничто" или, как пелось в советской песне, "Раньше думай о Родине, а потом о себе". И проиграл.

Сегодня такое не проходит. Мир за последние 50-70 лет сильно изменился. Сегодня не человек для государства, а государство для человека.

Так что референдум вполне оправдан. И людям дать выбор - есть такое решение вопроса, до которого удалось договориться, или война. На что вы готовы?



P.s. Давайте всё же думать, и доводить мысли до конца, а не играть словами, клеить ярлыки и заниматься демагогией только для того, чтобы уязвить "противника". Мы все не противники, мы находимся в одной лодке, и не надо её слишком раскачивать.



P.p.s. yanyura, Вам большое спасибо! Простите, но Вы явный порохобот (без кавычек) и демагог.Вы четырежды привели эти цитаты.Звучит у Вас так, что всё это сказал на дебатах Зеленский.Я много раз настаивал, чтобы всегда с цитатой была ссылка, откуда она. И это записано в. Почему-то за выполнением этого правила никто не следит и за нарушение не наказывает.Вы тоже не сослались откуда цитаты.Я вынужден был потратить время и ещё раз пересмотреть дебаты. Но спасибо Вам. В прошлый раз я воспринял дебаты как-то ... мягче. Сегодня я убедился, что проголосовал правильно, хотя мне нелегко было решиться на это.Не знаю пока, насколько хорош или плох будет Зе в роли Президента, но Порошенко убрать было необходимо. С ним дальше становилось бы только хуже.Но это лирическое отступление.По сути. Первую фразу сказал Зе (задал вопрос), откуда вторая фраза не знаю, но на дебатах она точно не звучала.Теперь вопрос к Вам.Да, за Иловайск кто-то должен понести наказание. Кстати, не обязательно уголовное, это может быть и понижение в должности или/и звании, в зависимости от того, в чём вина.НоЕсли Вы ответите "да", я точно скажу, что Вы не то что не служили в армии, а даже не подходили к воротам воинской части. И о военном деле не имеете ни малейшего понятия.И как понимать ВашеА що (кого) ж Ви обговорюєте?Или Вы хотите сказать: "Да, он хороший офицер, но раз был под Иловайском, ставить его нач. Генштаба нельзя!"?Вам не кажется, что это откровенная и махровая глупость?Или, чтобы прицепиться, любая глупость годится?Простите, опять махровая глупость. Или полное и абсолютное непонимание.Этовопрос.Военный вопрос - план проведения операции, выделение ресурсов на неё и т.п.Такое, естественно, на референдум не выносят.Вопрос "о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе" это вопрос политический, вопрос о готовности народа чем-то жертвовать ради освобождения Донбасса. Или, возможно, народ лучше пойдёт на замораживание конфликта или какой-то другой вариант?Да, можно закрыть границы, объявить всеобщую мобилизацию, силой провести её, "Всё для фронта, всё для победы!", ввести расстрел на фронте за неподчинение приказу, штрафбаты ...Но, во-первых, это не реально. Послесделать такое ... Майдан покажется детскими играми.Во-вторых, тут недавно горячо обсуждали "ту" врйну. И осуждали Сталина, Жукова и вообще Союз. Не кажется ли Вам, что будет сильно похоже?Во-третьих, я как-то мало вижу "патриотов", кот. сами хотели бы воевать. Даже у нас на форуме встречались высказывания: "Они (донбассовцы) пустили врага, пусть сами и освобождают Донбасс".Понятно, что такой референдум надо проводить не сегодня и даже не завтра. На мой взгляд, это должно быть сделано после проведения переговоров (с Европой, США, Россией, возможно, хотя бы формально, с ЛДНР), когда будут хотя бы примерно ясны условия мира (стабильного перемирия?). И вот эти условия (варианты?) можно будет вынести на референдум.Или Вы хотите продолжения сегодняшней политики - "ни мира, ни войны"? То, что сейчас происходит, простите, назвать войной не могу. Люди гибнут. Но ради чего? Ради того, чтобы кто-то мог наживаться на войне? Или ради того, чтобы у наших можновладцив была возможность оправдывать провалы в экономике и низкий уровень жизни народа? "Ну что ж вы хотите, у нас война". Или ради того, чтобы была возможность заткнуть рты оппонентам, как это пытался делать По - "атопутиннападёт"?Ещё раз возвращаясь к дебатам. По ни слова не сказал об улучшении жизни народа (как, впрочем, и во время всей кампании), только "армия", "Путин", "мова" ...Он вёл кампанию как чистый государственник - "Государство - всё, люди - ничто" или, как пелось в советской песне, "Раньше думай о Родине, а потом о себе". И проиграл.Сегодня такое не проходит. Мир за последние 50-70 лет сильно изменился. Сегодня не человек для государства, а государство для человека.Так что референдум вполне оправдан. И людям дать выбор - есть такое решение вопроса, до которого удалось договориться, или война. На что вы готовы?P.s. Давайте всё же думать, и доводить мысли до конца, а не играть словами, клеить ярлыки и заниматься демагогией только для того, чтобы уязвить "противника". Мы все, мы находимся в одной лодке, и не надо её слишком раскачивать.P.p.s., Вам большое спасибо!

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13135 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4210 раз. Подякували: 3854 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 02:39 detroytred написав: andrijk777

Что хренового НГШ президент назначил .

Покращеннь не буде.



Хуже тоже не будет.

Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко.

Крокодилы летают, але низенько-низенько... ЧтоПокращеннь не буде.Хуже тоже не будет.Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко.Крокодилы летают, але низенько-низенько...

Ничего не могу сказать о Хромчаке, но даже те, "кто в теме" могут быть не правы - сколько людей, столько и мнений. Ничего не могу сказать о Хромчаке, но даже те, "кто в теме" могут быть не правы - сколько людей, столько и мнений.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13135 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4210 раз. Подякували: 3854 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 04:59 M-Audio написав: Угу. А также с помощью референдума можно решать вопросы плохой погоды, неурожая, пожаров и эпидемии кори. Опросы, для экономии средств, можно и не проводить, и так понятно, что большинство проголосует за немедленное прекращение всех перечисленных явлений. Таким образом, можно считать, что проблема решена, и пожарные, медики и МЧС больше не нужны. Угу. А также с помощью референдума можно решать вопросы плохой погоды, неурожая, пожаров и эпидемии кори. Опросы, для экономии средств, можно и не проводить, и так понятно, что большинство проголосует за немедленное прекращение всех перечисленных явлений. Таким образом, можно считать, что проблема решена, и пожарные, медики и МЧС больше не нужны.

Перечисленные вами явления вне контроля государства. А быть или нет войне зависит от государственной политики. Поначалу стоило бы спросить народ, поддерживает ли он мир на условиях Минских соглашений или же желает пытаться отвоевать эти территории военнной силой. Желает ли большинство нормализации отношений с Россией, или же продолжения противостояния и вражды.

А дальше уже власть поступает так, как решит большинство народа. Или садится за переговорный стол с руководством РФ и сепаратистов, утверждает особый статус и амнистию боевикам. Или же полностью разрывает торговые отношения с РФ, закрывает границу, объявляет военное положение и мобилизацию для решения ситуации военным путем. Перечисленные вами явления вне контроля государства. А быть или нет войне зависит от государственной политики. Поначалу стоило бы спросить народ, поддерживает ли он мир на условиях Минских соглашений или же желает пытаться отвоевать эти территории военнной силой. Желает ли большинство нормализации отношений с Россией, или же продолжения противостояния и вражды.А дальше уже власть поступает так, как решит большинство народа. Или садится за переговорный стол с руководством РФ и сепаратистов, утверждает особый статус и амнистию боевикам. Или же полностью разрывает торговые отношения с РФ, закрывает границу, объявляет военное положение и мобилизацию для решения ситуации военным путем. У матросов нет стоп-лоссов Tegularius Повідомлень: 854 З нами з: 11.02.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2949295029512952 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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