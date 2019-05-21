Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Реально ничего не знаю о Хомчаке, кроме того, что есть о нем в Инете. Но вот что пишет Бутусов о Хомчаке, причем это было опубликовано за 3,5 месяца до того, как Хомчак был назначен начальником ГШ и почти за 2 месяца до 1-го тура президентских выборов:
07.02.19 Вышла книга Романа Зиненко "Війна, якої не було" – 700 страниц воспоминаний об Иловайском сражении Автор: Юрий Бутусов
Сегодня издательство "Фолио" отправляет первым заказчикам первые 50 экземпляров книги "Війна, якої не було" Романа Зиненко. Это двухтомник из издаваемой под моей редакцией библиотеки воспоминаний участников войны. В этой книге всегда будет жить частица души украинских героев.
Здесь будет только честный рассказ участников войны, то, что вызрело, то, что прошло проверку. Эта книга не имеет аналогов в Украине. Роман - участник сражения за Иловайск, доброволец батальона "Днепр" ... Как мужественно, на самом деле, вел себя в бою генерал Хомчак, которого поливали и поливают грязью российские и украинские пропагандисты, хотя он единственный украинский генерал, который добровольно остался в "котле" и отказался оставить своих подчиненных, и дважды отказался выезжать, когда за ним высылали эскорт. ...
Ще раз: Ніхто не обговорює цього генерала. Ви поясніть це:
Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Причому це було сказано під час дебатів на стадіоні фактично на весь світ! Поливати брехливим брудом Порошенка на весь світ - це нормально?
Простите, но Вы явный порохобот (без кавычек) и демагог. Вы четырежды привели эти цитаты. Звучит у Вас так, что всё это сказал на дебатах Зеленский. Я много раз настаивал, чтобы всегда с цитатой была ссылка, откуда она. И это записано в правилах форума. Почему-то за выполнением этого правила никто не следит и за нарушение не наказывает. Вы тоже не сослались откуда цитаты. Я вынужден был потратить время и ещё раз пересмотреть дебаты. Но спасибо Вам. В прошлый раз я воспринял дебаты как-то ... мягче. Сегодня я убедился, что проголосовал правильно, хотя мне нелегко было решиться на это. Не знаю пока, насколько хорош или плох будет Зе в роли Президента, но Порошенко убрать было необходимо. С ним дальше становилось бы только хуже. Но это лирическое отступление. По сути. Первую фразу сказал Зе (задал вопрос), откуда вторая фраза не знаю, но на дебатах она точно не звучала. Теперь вопрос к Вам. Да, за Иловайск кто-то должен понести наказание. Кстати, не обязательно уголовное, это может быть и понижение в должности или/и звании, в зависимости от того, в чём вина. Но Вы уверены, что для того, чтобы найти виновного достаточно знать, что операцией по взятию Иловайска руководил Хомчак? Если Вы ответите "да", я точно скажу, что Вы не то что не служили в армии, а даже не подходили к воротам воинской части. И о военном деле не имеете ни малейшего понятия. И как понимать Ваше
Ще раз: Ніхто не обговорює цього генерала.
А що (кого) ж Ви обговорюєте? Или Вы хотите сказать: "Да, он хороший офицер, но раз был под Иловайском, ставить его нач. Генштаба нельзя!"? Вам не кажется, что это откровенная и махровая глупость? Или, чтобы прицепиться, любая глупость годится?
В самому гострому і болючому питанні вирішив скинути відповідальність на народ. Хто б сумнівався. Цікаво в світі хтось вирішував воєнні питання шляхом референдуму? Цирк продовжується ..
Простите, опять махровая глупость. Или полное и абсолютное непонимание. Это не военный вопрос. Военный вопрос - план проведения операции, выделение ресурсов на неё и т.п. Такое, естественно, на референдум не выносят. Вопрос "о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе" это вопрос политический, вопрос о готовности народа чем-то жертвовать ради освобождения Донбасса. Или, возможно, народ лучше пойдёт на замораживание конфликта или какой-то другой вариант? Да, можно закрыть границы, объявить всеобщую мобилизацию, силой провести её, "Всё для фронта, всё для победы!", ввести расстрел на фронте за неподчинение приказу, штрафбаты ... Но, во-первых, это не реально. После попытки сделать такое ... Майдан покажется детскими играми. Во-вторых, тут недавно горячо обсуждали "ту" врйну. И осуждали Сталина, Жукова и вообще Союз. Не кажется ли Вам, что будет сильно похоже? Во-третьих, я как-то мало вижу "патриотов", кот. сами хотели бы воевать. Даже у нас на форуме встречались высказывания: "Они (донбассовцы) пустили врага, пусть сами и освобождают Донбасс". Понятно, что такой референдум надо проводить не сегодня и даже не завтра. На мой взгляд, это должно быть сделано после проведения переговоров (с Европой, США, Россией, возможно, хотя бы формально, с ЛДНР), когда будут хотя бы примерно ясны условия мира (стабильного перемирия?). И вот эти условия (варианты?) можно будет вынести на референдум. Или Вы хотите продолжения сегодняшней политики - "ни мира, ни войны"? То, что сейчас происходит, простите, назвать войной не могу. Люди гибнут. Но ради чего? Ради того, чтобы кто-то мог наживаться на войне? Или ради того, чтобы у наших можновладцив была возможность оправдывать провалы в экономике и низкий уровень жизни народа? "Ну что ж вы хотите, у нас война". Или ради того, чтобы была возможность заткнуть рты оппонентам, как это пытался делать По - "атопутиннападёт"? Ещё раз возвращаясь к дебатам. По ни слова не сказал об улучшении жизни народа (как, впрочем, и во время всей кампании), только "армия", "Путин", "мова" ... Он вёл кампанию как чистый государственник - "Государство - всё, люди - ничто" или, как пелось в советской песне, "Раньше думай о Родине, а потом о себе". И проиграл. Сегодня такое не проходит. Мир за последние 50-70 лет сильно изменился. Сегодня не человек для государства, а государство для человека. Так что референдум вполне оправдан. И людям дать выбор - есть такое решение вопроса, до которого удалось договориться, или война. На что вы готовы?
P.s. Давайте всё же думать, и доводить мысли до конца, а не играть словами, клеить ярлыки и заниматься демагогией только для того, чтобы уязвить "противника". Мы все не противники, мы находимся в одной лодке, и не надо её слишком раскачивать.
P.p.s. yanyura, Вам большое спасибо!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
M-Audio написав:Угу. А также с помощью референдума можно решать вопросы плохой погоды, неурожая, пожаров и эпидемии кори. Опросы, для экономии средств, можно и не проводить, и так понятно, что большинство проголосует за немедленное прекращение всех перечисленных явлений. Таким образом, можно считать, что проблема решена, и пожарные, медики и МЧС больше не нужны.
Перечисленные вами явления вне контроля государства. А быть или нет войне зависит от государственной политики. Поначалу стоило бы спросить народ, поддерживает ли он мир на условиях Минских соглашений или же желает пытаться отвоевать эти территории военнной силой. Желает ли большинство нормализации отношений с Россией, или же продолжения противостояния и вражды. А дальше уже власть поступает так, как решит большинство народа. Или садится за переговорный стол с руководством РФ и сепаратистов, утверждает особый статус и амнистию боевикам. Или же полностью разрывает торговые отношения с РФ, закрывает границу, объявляет военное положение и мобилизацию для решения ситуации военным путем.