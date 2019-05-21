Додано: Сер 22 тра, 2019 11:21

Про закони і Конституцію презЕдент нічого не чув і не знає!"Четыре первых плевка в первый день после инаугурацииИтоги первого дня нового президента.1. Распустил парламент вопреки Конституции. (Ранее, во время предвыборной гонки, балаболил: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"). Возражать, что этот парламент "антинародный" не нужно, мы говорим не о мотивах и личной заинтересованности автора указа, мы говорим о соблюдении буквы закона.2. Назначил главой своей администрации Андрея Богдана, человека Коломойского, отстаивавшего интересы последнего в судах, человека, подпадающего под закон о люстрации, человека, занимавшегося "борьбой с коррупцией" во времена правления Януковича, человека, по сообщениям СМИ, замешанного в ряде скандалов с отмыванием денег во времена президенства Януковича. Богдан сразу же начал готовить общественное мнение.3. Назначил на ключевые должности в Администрации президента менеджеров и сценаристов студии "Квартал 95" (ранее противники Порошенко остро критиковали последнего за то, что на многие ключевые государственные должности назначаются менеджеры корпорации "Рошен").4. И мелочь, но неприятно: у официального сайта Администрации президента появилась русскоязычная версия.