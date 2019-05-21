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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2955295629572958>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 149
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
47
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
10
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
48
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:58

  V2 написав:Хтось шукає дрібниці, хтось дивиться в суть!
А суть проста -
“зубожіння” - это больше надуманная вещь!

Согласен. Тут зависит от того, что считать "зубожінням".
Да, люди не умирают голодной смертью на улицах.
Но и выдавать за хорошую жизнь преобладание в продажах смартов за 100-200 баксов (что есть самый начальный ценник, дешевле только муляжи) - мягко говоря лукавство.

А сможет "пересичная семья" так же легко купить ребенку например компьютер для обучения баксов за 600-1000 (начального-среднего уровня)? Или для личного пользования смарт из среднего сегмента, баксов за 300-500? Или может у нас очередь за топовыми моделями около 1000$ ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:11

  Вкладчик1234 написав:
  V2 написав:Хтось шукає дрібниці, хтось дивиться в суть!
А суть проста -
“зубожіння” - это больше надуманная вещь!

Согласен. Тут зависит от того, что считать "зубожінням".
Да, люди не умирают голодной смертью на улицах.
Но и выдавать за хорошую жизнь преобладание в продажах смартов за 100-200 баксов (что есть самый начальный ценник, дешевле только муляжи) - мягко говоря лукавство.

А сможет "пересичная семья" так же легко купить ребенку например компьютер для обучения баксов за 600-1000 (начального-среднего уровня)? Или для личного пользования смарт из среднего сегмента, баксов за 300-500? Или может у нас очередь за топовыми моделями около 1000$ ?


Мы “зубожіння” не чувствуем. Средняя цена продажи смартфона выросла - как в у.е., так и в гривне. Продажи растут год к году.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:16

  V2 написав:
Мы “зубожіння” не чувствуем. Средняя цена продажи смартфона выросла - как в у.е., так и в гривне. Продажи растут год к году.

1. А чего ж главному маркетологу чувствовать "зубожіння"?
2. "Рост" от каких цифр к каким?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:21

Про закони і Конституцію презЕдент нічого не чув і не знає!

"Четыре первых плевка в первый день после инаугурации

Итоги первого дня нового президента.

1. Распустил парламент вопреки Конституции. (Ранее, во время предвыборной гонки, балаболил: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"). Возражать, что этот парламент "антинародный" не нужно, мы говорим не о мотивах и личной заинтересованности автора указа, мы говорим о соблюдении буквы закона.

2. Назначил главой своей администрации Андрея Богдана, человека Коломойского, отстаивавшего интересы последнего в судах, человека, подпадающего под закон о люстрации, человека, занимавшегося "борьбой с коррупцией" во времена правления Януковича, человека, по сообщениям СМИ, замешанного в ряде скандалов с отмыванием денег во времена президенства Януковича. Богдан сразу же начал готовить общественное мнение.

3. Назначил на ключевые должности в Администрации президента менеджеров и сценаристов студии "Квартал 95" (ранее противники Порошенко остро критиковали последнего за то, что на многие ключевые государственные должности назначаются менеджеры корпорации "Рошен").

4. И мелочь, но неприятно: у официального сайта Администрации президента появилась русскоязычная версия.

https://uainfo.org/blognews/1558515424- ... atsii.html
Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 тра, 2019 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:22

Вкладчик1234
"Епоха зубожіння" в розумінні зрадофілів - це все пропало, все падає.
А тут, виявляється, така епоха тільки в уяві :!:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:22

Мэр Днепра Борис Филатов удалил свой пост с оскорблениями в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского на странице в социальной сети Facebook.

На странице городского головы не был обнаружен текст, который он выложил после нового года. "Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни "про стиль собачки", пользуясь своим доступом к "первой кнопке" страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет ей руководить. Смешно и, одновременно, противно", - писал Филатов.

Зображення
https://antikor.com.ua/articles/305094-mer_dnepra_filatov_udalil_iz_facebook_svoj_post_s_oskorblenijami_zelenskogo
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:28

  Вкладчик1234 написав:Мэр Днепра Борис Филатов удалил свой пост с оскорблениями в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского на странице в социальной сети Facebook.

На странице городского головы не был обнаружен текст, который он выложил после нового года. "Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни "про стиль собачки", пользуясь своим доступом к "первой кнопке" страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет ей руководить. Смешно и, одновременно, противно", - писал Филатов.

Зображення
https://antikor.com.ua/articles/305094-mer_dnepra_filatov_udalil_iz_facebook_svoj_post_s_oskorblenijami_zelenskogo

Но фигляр фигляром то от этого быть не перестал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:30

  airmax78 написав:Но фигляр фигляром то от этого быть не перестал.

И даже мером остаётся :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:41

Щодо "братів-московитів":

"Для тих, хто пропонує помиритися з Росією, нагадаю, 22 травня 2014 року в районі української Волновахи росіяни жорстоко й цинічно розстріляли колону української 51-ї бригади. 18 українців трагічно загинули. Не допустимо, щоб життя тисяч українців були віддані даремно. Вшануймо хвилиною мовчання всіх, хто загинув у боротьбі за Українську державу. Ми їх не зрадимо", - резюмував Парубій.


Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3128234
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:48

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Свежие рейтинги. Слуга народа и Вакарчук набрали, все остальные потеряли или на без изменений, Гриценко лидер падения.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 22 тра, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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