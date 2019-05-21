Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
V2 написав:Хтось шукає дрібниці, хтось дивиться в суть! А суть проста -
“зубожіння” - это больше надуманная вещь!
Согласен. Тут зависит от того, что считать "зубожінням". Да, люди не умирают голодной смертью на улицах. Но и выдавать за хорошую жизнь преобладание в продажах смартов за 100-200 баксов (что есть самый начальный ценник, дешевле только муляжи) - мягко говоря лукавство.
А сможет "пересичная семья" так же легко купить ребенку например компьютер для обучения баксов за 600-1000 (начального-среднего уровня)? Или для личного пользования смарт из среднего сегмента, баксов за 300-500? Или может у нас очередь за топовыми моделями около 1000$ ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
V2 написав:Хтось шукає дрібниці, хтось дивиться в суть! А суть проста -
“зубожіння” - это больше надуманная вещь!
Согласен. Тут зависит от того, что считать "зубожінням". Да, люди не умирают голодной смертью на улицах. Но и выдавать за хорошую жизнь преобладание в продажах смартов за 100-200 баксов (что есть самый начальный ценник, дешевле только муляжи) - мягко говоря лукавство.
А сможет "пересичная семья" так же легко купить ребенку например компьютер для обучения баксов за 600-1000 (начального-среднего уровня)? Или для личного пользования смарт из среднего сегмента, баксов за 300-500? Или может у нас очередь за топовыми моделями около 1000$ ?
Мы “зубожіння” не чувствуем. Средняя цена продажи смартфона выросла - как в у.е., так и в гривне. Продажи растут год к году.
Про закони і Конституцію презЕдент нічого не чув і не знає!
"Четыре первых плевка в первый день после инаугурации
Итоги первого дня нового президента.
1. Распустил парламент вопреки Конституции. (Ранее, во время предвыборной гонки, балаболил: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"). Возражать, что этот парламент "антинародный" не нужно, мы говорим не о мотивах и личной заинтересованности автора указа, мы говорим о соблюдении буквы закона.
2. Назначил главой своей администрации Андрея Богдана, человека Коломойского, отстаивавшего интересы последнего в судах, человека, подпадающего под закон о люстрации, человека, занимавшегося "борьбой с коррупцией" во времена правления Януковича, человека, по сообщениям СМИ, замешанного в ряде скандалов с отмыванием денег во времена президенства Януковича. Богдан сразу же начал готовить общественное мнение.
3. Назначил на ключевые должности в Администрации президента менеджеров и сценаристов студии "Квартал 95" (ранее противники Порошенко остро критиковали последнего за то, что на многие ключевые государственные должности назначаются менеджеры корпорации "Рошен").
4. И мелочь, но неприятно: у официального сайта Администрации президента появилась русскоязычная версия.
Мэр Днепра Борис Филатов удалил свой пост с оскорблениями в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского на странице в социальной сети Facebook.
На странице городского головы не был обнаружен текст, который он выложил после нового года. "Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни "про стиль собачки", пользуясь своим доступом к "первой кнопке" страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет ей руководить. Смешно и, одновременно, противно", - писал Филатов.
Вкладчик1234 написав:Мэр Днепра Борис Филатов удалил свой пост с оскорблениями в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского на странице в социальной сети Facebook.
На странице городского головы не был обнаружен текст, который он выложил после нового года. "Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни "про стиль собачки", пользуясь своим доступом к "первой кнопке" страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет ей руководить. Смешно и, одновременно, противно", - писал Филатов.
"Для тих, хто пропонує помиритися з Росією, нагадаю, 22 травня 2014 року в районі української Волновахи росіяни жорстоко й цинічно розстріляли колону української 51-ї бригади. 18 українців трагічно загинули. Не допустимо, щоб життя тисяч українців були віддані даремно. Вшануймо хвилиною мовчання всіх, хто загинув у боротьбі за Українську державу. Ми їх не зрадимо", - резюмував Парубій.