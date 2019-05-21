Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Мэр Днепра Борис Филатов удалил свой пост с оскорблениями в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского на странице в социальной сети Facebook.
На странице городского головы не был обнаружен текст, который он выложил после нового года. "Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни "про стиль собачки", пользуясь своим доступом к "первой кнопке" страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет ей руководить. Смешно и, одновременно, противно", - писал Филатов.
"Вже не вперше чую заклики переходу до повного народовладдя через проведення референдумів і думаю: а для чого нам тоді взагалі влада? Для чого кожні п'ять років мордувати співвітчизників якимись виборами?
Треба один раз обрати комісію з проведення референдумів чи покласти ці повноваження на непотрібну в таких умовах ЦВК і потім усі рішення (в т.ч. закони) приймати на референдумі. 1. Чи підтримуєте Ви п'ятикратне зниження цін на газ?
2. Громадяни України повинні виходити на пенсію у 50 років чи ще до свого народження?
3. Чи підтримується скасування обов'язку сплачувати податки?
4. Чи підтримується встановлення вартості американського долара не вище ціни 100 грамів українського сала?
5. Чи треба негайно встановити в Україні європейські зарплати і пенсії?
Як на мене, то можна навіть тут заощадити на референдумах. Бо несподіванок не буде. Ага. Ледь не забув. Чи чув колись, чи то мені наснилося: влада – це не нагорода. Коли люди обирають владу – вони делегують право приймати рішення. А це перш за все відповідальність"
Frant написав:А ось новий "гав-нокомандуючий" у дії:
"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на грузовике отклонились от определенного маршрута в районе пгт Новотроицкое и попали на временно-оккупированную территорию. Там их захватили боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ).2
Frant написав:А ось новий "гав-нокомандуючий" у дії:
"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на грузовике отклонились от определенного маршрута в районе пгт Новотроицкое и попали на временно-оккупированную территорию. Там их захватили боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ).2