Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Мэр Днепра Борис Филатов удалил свой пост с оскорблениями в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского на странице в социальной сети Facebook.
На странице городского головы не был обнаружен текст, который он выложил после нового года. "Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни "про стиль собачки", пользуясь своим доступом к "первой кнопке" страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет ей руководить. Смешно и, одновременно, противно", - писал Филатов.
"Вже не вперше чую заклики переходу до повного народовладдя через проведення референдумів і думаю: а для чого нам тоді взагалі влада? Для чого кожні п'ять років мордувати співвітчизників якимись виборами?
Треба один раз обрати комісію з проведення референдумів чи покласти ці повноваження на непотрібну в таких умовах ЦВК і потім усі рішення (в т.ч. закони) приймати на референдумі. 1. Чи підтримуєте Ви п'ятикратне зниження цін на газ?
2. Громадяни України повинні виходити на пенсію у 50 років чи ще до свого народження?
3. Чи підтримується скасування обов'язку сплачувати податки?
4. Чи підтримується встановлення вартості американського долара не вище ціни 100 грамів українського сала?
5. Чи треба негайно встановити в Україні європейські зарплати і пенсії?
Як на мене, то можна навіть тут заощадити на референдумах. Бо несподіванок не буде. Ага. Ледь не забув. Чи чув колись, чи то мені наснилося: влада – це не нагорода. Коли люди обирають владу – вони делегують право приймати рішення. А це перш за все відповідальність"
Frant написав:А ось новий "гав-нокомандуючий" у дії:
"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на грузовике отклонились от определенного маршрута в районе пгт Новотроицкое и попали на временно-оккупированную территорию. Там их захватили боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ).2
Frant написав:А ось новий "гав-нокомандуючий" у дії:
"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на грузовике отклонились от определенного маршрута в районе пгт Новотроицкое и попали на временно-оккупированную территорию. Там их захватили боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ).2
Frant написав:Про закони і Конституцію презЕдент нічого не чув і не знає!
"Четыре первых плевка в первый день после инаугурации
Итоги первого дня нового президента.
1. Распустил парламент вопреки Конституции. (Ранее, во время предвыборной гонки, балаболил: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"). Возражать, что этот парламент "антинародный" не нужно, мы говорим не о мотивах и личной заинтересованности автора указа, мы говорим о соблюдении буквы закона.
2. Назначил главой своей администрации Андрея Богдана, человека Коломойского, отстаивавшего интересы последнего в судах, человека, подпадающего под закон о люстрации, человека, занимавшегося "борьбой с коррупцией" во времена правления Януковича, человека, по сообщениям СМИ, замешанного в ряде скандалов с отмыванием денег во времена президенства Януковича. Богдан сразу же начал готовить общественное мнение.
3. Назначил на ключевые должности в Администрации президента менеджеров и сценаристов студии "Квартал 95" (ранее противники Порошенко остро критиковали последнего за то, что на многие ключевые государственные должности назначаются менеджеры корпорации "Рошен").
4. И мелочь, но неприятно: у официального сайта Администрации президента появилась русскоязычная версия.
Ага....... а все ,это кодло возле кормушки ,ворующее и пожирающее ,то , что несет на своих плечах народ -это законно ...
Вы меня веселите , как с обонянием у Вас ?
Я ,даже через телевизор чую запах говна ,исходящий от этой ВР. И не только от страха лишиться кормушки , но и быть сидельцем. Так что купаясь в реалиях законов и ВР нельзя не запачкать руки о говно ,которое выносишь .... Семинарист Холява ))))